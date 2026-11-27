Dù chính sách được nới lỏng, chứng khoán Trung Quốc năm nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là nhà đầu tư lo ngại nhu cầu nội địa yếu, thị trường bất động sản suy thoái kéo dài, cùng triển vọng kinh tế bất định do chiến tranh thương mại và căng thẳng địa chính trị.

Mức tăng lớn nhất kể từ tháng 10/2024

Chỉ số Shanghai Composite (.SSEC) đóng cửa tăng 4,2%, còn chỉ số blue-chip CSI300 tăng 3,7%. Cả hai đều ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 10/2024, thời điểm Trung Quốc tung ra loạt biện pháp kích thích quy mô lớn nhằm vực dậy thị trường.

Chỉ số STAR 50 (.STAR50) của nhóm cổ phiếu công nghệ vọt 15%, mức tăng một phiên mạnh nhất trong hai năm. Đà tăng lan sang Hồng Kông, nơi chỉ số Hang Seng (.HSI) tăng 1,9% và Hang Seng Tech (.HSTECH) tăng 6%.

Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhất của Bắc Kinh nhằm nâng đỡ thị trường vốn đã rơi xuống đáy 16 tháng. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Quốc vụ viện nhấn mạnh "thị trường vốn có vai trò then chốt đối với nền kinh tế nói chung". Nội các cũng cho biết Central Huijin, đơn vị trong nước của quỹ đầu tư quốc gia China Investment Corp, sẽ tăng cường vai trò như một quỹ bình ổn nhằm đảm bảo thanh khoản dồi dào.

Cuộc họp còn kêu gọi hoàn thiện chính sách để khuyến khích các dòng vốn dài hạn đầu tư vào thị trường chứng khoán, đồng thời tăng cường biện pháp phòng vệ trước rủi ro lan truyền từ thị trường nước ngoài.

"Đây là liều thuốc kích thích cho thị trường," ông Kenny Ng, chiến lược gia tại Everbright Securities International (Hồng Kông), nhận định. "Tâm lý bi quan đã kéo dài quá lâu và gần như không có tin tốt để giao dịch. Giờ thì ít nhất nhà đầu tư có chỗ dựa: các quỹ do nhà nước chi phối sẽ ra tay giải cứu nếu thị trường thực sự xấu đi."

Ông Jason Chan, chiến lược gia tại Bank of East Asia (Hồng Kông), cho rằng việc cuộc họp Quốc vụ viện đưa ra nhận định trực diện như vậy là rất hiếm. Lần gần nhất là vào năm 2024, khi Trung Quốc công bố gói hỗ trợ thanh khoản.

Theo bà Meng Lei, chiến lược gia cổ phiếu Trung Quốc tại UBS Securities, với kỳ vọng của nhà đầu tư đang ở mức thấp, bất kỳ chính sách hỗ trợ bổ sung nào cũng có thể giúp củng cố niềm tin.

Tuyên bố mới nhất được đưa ra sau khi các sàn giao dịch Trung Quốc hồi cuối tuần trước công bố nới lỏng quy định vay ký quỹ và giảm phí giao dịch, cho thấy quyết tâm ngày càng rõ của chính phủ trong việc ổn định thị trường.

Nhân dân tệ lên cao nhất ba tuần

Trên thị trường nước ngoài, đồng nhân dân tệ tăng 0,1% so với USD, đảo chiều từ mức yếu hơn trước đó và đạt mức cao nhất trong ba tuần. Đồng tiền này đang tiến gần mức cao nhất trong bốn năm.

Số liệu của LSEG cho thấy khối lượng giao dịch tăng vọt trên các chỉ số diện rộng và chỉ số ngành sau giờ nghỉ trưa, phản ánh tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt.

Chỉ số CSI Semiconductor Industry (.CSI931865) và STAR Chip (.STARCHIP) đều tăng hơn 17%. Các chỉ số theo dõi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (.CSI930713), điện toán đám mây (.CSI930851) và điện tử tiêu dùng (.CSI931494) cũng tăng trên 10%.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận thị trường đã gần đáy, bởi riêng sự hỗ trợ của đội quốc gia khó có thể tạo ra một đợt tăng bền vững.

"Tín hiệu ngày càng rõ rằng giới chức Trung Quốc không hài lòng với mức độ sụt giảm của thị trường cổ phiếu," bà Charu Chanana, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Saxo Bank, nhận xét. "Cần phân biệt giữa điểm ngoặt về quyết tâm chính sách và điểm ngoặt về nền tảng thị trường. Nhịp hồi phục do chính sách thúc đẩy cần chuyển hóa thành sự phục hồi dựa trên yếu tố cơ bản thì mới có thể tự tin khẳng định đó là đáy bền vững."

Cũng trong ngày Thứ Sáu, Tân Hoa Xã Tài chính đưa tin các cơ quan quản lý sẽ triển khai chiến dịch nhằm siết chặt hơn nữa quy định về việc cổ đông kiểm soát của các công ty niêm yết bán cổ phiếu. Theo truyền thông nhà nước, giới chức cũng sẽ ngăn chặn việc niêm yết của các công ty "công nghệ giả", tức những doanh nghiệp thổi phồng lợi nhuận.

Tham khảo: Reuters