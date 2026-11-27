Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 27/11 đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tái khẳng định quyết định của nước này về việc sẽ thoát khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển nhất (LDC) của Liên Hợp Quốc vào năm 2029, cho rằng Campuchia muốn bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với nền kinh tế mạnh mẽ hơn thay vì vội vàng trong quá trình này.

Thủ tướng Hun Manet tái khẳng định mục tiêu Campuchia thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển nhất vào năm 2029, đồng thời ưu tiên khả năng phục hồi kinh tế. Ảnh: Khmer Times

Ngày 27/11, phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Quốc tế Campuchia 2026 được tổ chức ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Manet giải thích rằng, vào năm 2024, Campuchia đã được đề xuất hai mốc thời gian khả thi để thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển nhất: đó là cuối năm 2027 hoặc năm 2029. Sau khi đánh giá cẩn thận và tham vấn với các chuyên gia kỹ thuật và đối tác phát triển, chính phủ Campuchia đã chọn thời gian chuẩn bị dài hơn là 5 năm.

"Năm 2024, sau khi Campuchia được đánh giá là đủ điều kiện [thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển nhất], chúng tôi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là 3 năm - vào cuối năm 2027, và lựa chọn thứ hai là 5 năm - vào năm 2029. Sau khi ủy ban kỹ thuật cùng các đối tác nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định chọn thời hạn 5 năm", ông Hun Manet nói.

Giải thích lý do đằng sau quyết định này, Thủ tướng Campuchia đã sử dụng một câu tục ngữ Khmer để nhấn mạnh rằng nước này muốn cả sự phát triển về hình thức lẫn thực chất.

"Lý do rất đơn giản: chúng tôi không muốn chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ mà lại không thể tận hưởng được những lợi ích đi kèm. Đúng như câu tục ngữ Khmer, chúng tôi muốn vừa có vẻ ngoài đẹp đẽ, vừa được hưởng những lợi ích đó", ông nói.

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Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh rằng mục tiêu của Campuchia không chỉ đơn thuần là thoát khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển nhất mà còn phải làm được điều đó với sức mạnh và khả năng phục hồi kinh tế đủ để cạnh tranh trong tình hình sau khi thoát khỏi nhóm này.

Theo Khmer Times, Campuchia bị liệt vào nhóm các quốc gia kém phát triển nhất của Liên Hợp Quốc từ năm 1996 và đến năm 2021 thì đã đáp ứng đủ các tiêu chí để thoát khỏi nhóm này. Chính phủ Campuchia sau đó đã chọn năm 2029 làm năm mục tiêu để có thêm thời gian chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi.

Cũng tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Quốc tế Campuchia 2026 vào ngày 27/11, Thủ tướng Hun Manet đã chúc mừng Lào vừa thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển nhất, đồng thời giải đáp những thắc mắc về lý do Campuchia chọn mốc thời gian muộn hơn.

Ông giải thích rằng quy chế LDC (các quốc gia kém phát triển nhất) mang lại một số ưu đãi và lợi thế liên quan đến phát triển cho những nước có tên trong danh sách. Tuy nhiên, một khi thoát khỏi nhóm này, Campuchia sẽ cần tăng cường năng lực cạnh tranh của mình trong một môi trường kinh tế khác. Do đó, quá trình chuyển đổi đòi hỏi sự chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là trong việc xây dựng khả năng phục hồi kinh tế và đảm bảo rằng Campuchia có thể duy trì sự phát triển mà không cần dựa vào những ưu đãi dành cho các quốc gia kém phát triển nhất.

Liên Hợp Quốc phân loại các quốc gia kém phát triển nhất là những nước có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp nhất và dễ bị tổn thương về mặt cấu trúc nhất.

Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hợp Quốc đánh giá các quốc gia dựa trên ba tiêu chí chính: Tổng Thu Nhập Quốc Dân bình quân đầu người, Chỉ số Tài sản Con người (đo lường sức khỏe và giáo dục) và Chỉ số Dễ bị tổn thương về Kinh tế và Môi trường.