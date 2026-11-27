Chỉ số S&P 500 có thể leo lên 8.200 điểm vào cuối năm 2027 nhờ công nghệ mang tính chuyển đổi này, theo ông Dubravko Lakos-Bujas, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của JPMorgan. Mục tiêu này cao hơn 13% so với mức đóng cửa 7.201,09 điểm phiên thứ Ba (24/11).

“Chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng siêu chu kỳ AI vẫn còn nguyên vẹn, với nhu cầu về năng lực tính toán vẫn mạnh mẽ và bền vững”, ông Lakos-Bujas viết hôm thứ Ba. “Đợt giảm đòn bẩy quy mô lớn trên toàn bộ hệ sinh thái AI trong những tháng gần đây, nếu có tác động, sẽ chỉ kéo dài thêm chu kỳ này”.

Vị chiến lược gia này không phải người duy nhất trên Phố Wall đưa ra dự báo lạc quan. Tuần trước, Goldman Sachs dự báo S&P 500 đạt 8.700 điểm vào cuối năm 2027. Morgan Stanley cũng nâng mục tiêu 12 tháng cho S&P 500 lên 8.700 điểm, từ mức 8.000 điểm trước đó.

Những dự báo này được đưa ra trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Chỉ số đã giảm sâu so với đỉnh trên 7.800 điểm hồi tháng 10 khi lo ngại về tính bền vững của chi tiêu cho AI gia tăng. Việc CEO Nvidia Jensen Huang rời ghế rồi được phục chức gần đây càng khiến thị trường thêm thất thường.

Năm tới được dự báo cũng không dễ dàng hơn với thị trường chứng khoán. Trước hết là điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi, cụ thể là lập trường “diều hâu” hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong những tuần gần đây, làm dấy lên khả năng có nhiều đợt tăng lãi suất trong năm 2027.

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp cũng được dự báo chậm lại. JPMorgan kỳ vọng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong S&P 500 sẽ giảm xuống khoảng 17% trong năm 2027, từ mức khoảng 35% năm nay.

Tuy nhiên, ông Lakos-Bujas cho rằng những lo ngại này phần lớn đã được phản ánh vào giá, đặc biệt sau đợt bán tháo gần đây. Ông dự báo S&P 500 có thể chịu được một chu kỳ tăng lãi suất nhẹ, miễn là ngân hàng trung ương vẫn chú trọng đến tăng trưởng.

Quan trọng hơn, ông cho rằng nhà đầu tư đang đánh giá thấp nhu cầu đối với AI và tác động của công nghệ này tới năng suất lao động.

“Chúng tôi tin rằng thị trường đúng khi cho rằng nguồn cung năng lực tính toán chỉ có thể mở rộng nhanh trong giới hạn mà nền kinh tế vĩ mô, điều kiện tài chính, quy định pháp lý và hạ tầng cho phép”, ông Lakos-Bujas viết. “Nhưng chúng tôi cũng cho rằng thị trường đang đánh giá thấp nhu cầu về trí tuệ (nhân tạo), vốn theo chúng tôi lớn gấp nhiều lần khả năng đáp ứng của nguồn cung năng lực tính toán hiện nay”.

“Suy cho cùng, điều này cho thấy một chu kỳ dài hơn và bền vững hơn, trong đó những điểm nghẽn tạm thời và các đợt định giá lại định kỳ, như hiện nay, vẫn phù hợp với một đường cong ứng dụng đang tiếp tục dốc lên chứ không phải chững lại”, ông nói thêm.

Ông Lakos-Bujas cho biết đang định vị danh mục cho năm tới xoay quanh làn sóng xây dựng hạ tầng AI. Trong ngắn và trung hạn, ông đặc biệt ưu tiên nhóm bán dẫn và phần cứng công nghệ như Nvidia và Micron Technology, cùng các cổ phiếu công nghiệp và hạ tầng năng lượng như GE Vernova và Constellation Energy. Với nhóm phần mềm, ông chọn lọc hơn và cho rằng nhà đầu tư nên chọn những cái tên có sức chống chịu tốt nhất, chẳng hạn trong lĩnh vực an ninh mạng.

Theo CNBC