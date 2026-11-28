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Nền kinh tế Pháp rơi vào suy thoái trong quý III, làm phức tạp thêm nỗ lực của chính phủ nhằm kiểm soát tình trạng thâm hụt ngân sách thuộc hàng cao nhất khu vực đồng euro. Cơ quan thống kê Pháp Insee ngày 27/11 cho biết GDP nước này giảm 0,2% trong quý III, sau khi đã giảm nhẹ trong quý II. Hai quý tăng trưởng âm liên tiếp thường được giới kinh tế coi là một cuộc suy thoái kỹ thuật.

Diễn biến mới khiến triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu (EU) trở nên khó khăn hơn. Pháp đang phải đối mặt đồng thời với tiêu dùng yếu, đầu tư suy giảm, phụ thuộc lớn vào chi tiêu công và hoạt động xuất khẩu chịu ảnh hưởng đáng kể từ ngành hàng không.

Một trong những nguyên nhân bất thường gây sức ép lên tăng trưởng quý III là thời tiết. Những đợt nắng nóng nghiêm trọng trong tháng 7 khiến nhiệt độ bên trong một số nhà máy Airbus vượt 104 độ F, tương đương khoảng 40 độ C, theo đại diện công đoàn.

Airbus sau đó phải giảm tốc độ sản xuất các dòng máy bay A330 và A321. Giới chức Pháp cho biết tình trạng này góp phần khiến tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này giảm 1,6%. Tác động từ Airbus đặc biệt đáng chú ý bởi tập đoàn hàng không có cơ sở sản xuất lớn tại khu vực Toulouse và giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu của Pháp.

Song, khó khăn không chỉ đến từ bên ngoài. Pauline Meinzel, chuyên gia kinh tế của Insee, cho biết số liệu sau khi quý III kết thúc cho thấy chi tiêu trong nước yếu hơn dự kiến. Bà chỉ ra, hoạt động ngoại thương đang suy giảm và tăng trưởng nhu cầu nội địa bằng 0 trong quý III.

Ngoài ra, đầu tư công cũng mất động lực. Trước các cuộc bầu cử địa phương, Pháp thường chứng kiến hoạt động xây dựng tăng mạnh khi chính quyền các thành phố đẩy nhanh những dự án công cộng.

Trước cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 3, hàng loạt dự án lớn được triển khai, trong đó có tuyến tram mở rộng tại Marseille trị giá 320 triệu euro và khu liên hợp thể thao mới phía nam Paris trị giá 100 triệu euro. Tổng chi tiêu của chính quyền địa phương đã tăng 3,4% trong năm 2025. Sau bầu cử, động lực này suy yếu rõ rệt.

Suy thoái xuất hiện vào thời điểm chính phủ Pháp đang chuẩn bị một đợt thắt chặt ngân sách lớn. Paris đề xuất các biện pháp tiết kiệm tổng cộng gần 50 tỷ euro, tương đương khoảng 55 tỷ USD, nhằm đưa thâm hụt ngân sách xuống 5% GDP vào năm tới. Thâm hụt năm nay được dự báo ở mức 5,5% GDP, cao nhất khu vực đồng euro.

Bài toán trở nên khó khăn bởi chi tiêu công hiện tương đương khoảng 57% GDP của Pháp, thuộc nhóm cao nhất thế giới phát triển. Cắt giảm mạnh chi tiêu có thể giúp kiểm soát ngân sách, nhưng đồng thời làm mất thêm một nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế vốn đã suy yếu. Điều này tạo ra thế khó cho chính phủ: tăng trưởng thấp khiến nguồn thu ngân sách chịu sức ép, trong khi các biện pháp giảm thâm hụt có nguy cơ tiếp tục kìm hãm tăng trưởng.

Những khó khăn kinh tế cũng có thể tác động đến môi trường chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Việc giảm chi tiêu công trong bối cảnh sức mua và tăng trưởng suy yếu có nguy cơ làm gia tăng bất mãn của cử tri, qua đó tạo thêm lợi thế cho các lực lượng đối lập, trong đó có phong trào của Marine Le Pen.

Theo WSJ