Những ngày này, bà Cúc Long cũng như nhiều kiều bào ở Pháp liên tục nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm đầy lo lắng từ quê nhà trước diễn biến biểu tình leo thang ở các thành phố lớn.

Hơn bốn thập kỷ sống ở Kinh Đô Ánh Sáng, từng làm chủ một chuỗi cửa hàng Việt ở quận 13, chứng kiến 15 đến 17 đợt biểu tình lớn, song bà Cúc Long thừa nhận “đợt biểu tình này rất khác”.

Vì sao người dân ở một trong những nền dân chủ giàu có hàng đầu thế giới lại không ngừng xuống đường? Đằng sau những đám cháy trên đường phố Paris là một xã hội đang phải thương lượng lại những giá trị do chính nó tạo ra và tự hào.

Một nền cộng hoà sinh ra từ… đường phố

Ngày 21/11 là thứ Bảy trong sáu tuần liên tiếp, hàng vạn người dân ở Paris và nhiều thành phố tại Pháp xuống đường biểu tình. Chỉ vài ngày trước đó, 5,8 triệu công chức được công đoàn kêu gọi đình công đòi tăng lương. Người dân xuống đường vì giá cả và vì cả cách chính phủ xử lý bất ổn nhiều vấn đề khi cuộc bầu cử tổng thống cận kề.

Châm ngòi là học sinh, sinh viên, lớp người trước đây ít khi đi đầu trong các cuộc biểu tình. Không chỉ dừng ở đình công, biểu tình ở nhiều nơi còn biến thành đụng độ và cướp bóc. Đỉnh điểm là vụ đốt tòa thị chính Limoges cùng hàng nghìn cửa hiệu ở các thành phố bị đập phá vào ngày 17/10.

Yêu sách đưa ra nhiều đến mức khó có thỏa thuận nào đáp ứng nổi. Trong đó, một dự thảo ngân sách bị Hạ viện đồng loạt bác bỏ song sẽ được Thượng viện bỏ phiếu vào ngày 9/12 tới. Những khác biệt ấy cho thấy văn hóa “xuống đường” chỉ là mồi lửa, còn “thuốc súng” nằm ở chỗ sâu xa hơn.

Nước Pháp hiện đại ra đời từ một cuộc xuống đường. Năm 1789, người dân Paris lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và để lại bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. Từ đó, quyền bày tỏ mong muốn trở thành quyền tối thiểu của công dân Pháp. Mỗi thế hệ đều có cuộc xuống đường của mình, và nhiều cuộc trong số đó đã mở ra những xu thế tư tưởng mới cho cả châu Âu. Ở Pháp, xuống đường biểu tình vốn là “chuyện cơm bữa”, không phải dấu hiệu sụp đổ.

Tuy nhiên, cơn sóng biểu tình ở Pháp lần này bắt đầu từ những lớp học.

Khi nhà nước phúc lợi cạn tiền

Giữa tháng 9, học sinh Pháp xuống đường biểu tình phản đối tình trạng cơ sở vật chất dành cho giáo dục xuống cấp, lớp quá đông, thiếu giáo viên nhiều năm qua, tuyển sinh đại học trục trặc.... Trong khi đó, đồng lương của giáo viên Pháp thấp hơn trung bình nhiều nước châu Âu. Chỉ vài tuần sau lại đến lượt công nhân, nông dân, người về hưu cùng xuống đường phản đối tình trạng giá cả leo thang.

Vấn đề là nhà nước không còn tiền để đáp ứng tất cả các nhu cầu đó. Theo dự báo, riêng tiền trả lãi nợ công của Pháp sẽ tăng từ 79 tỷ năm 2026 lên 91 tỷ euro năm 2027. Con số này vượt chi cho giáo dục quốc gia và trở thành khoản chi lớn nhất. Ngày 21/10, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm chạm 5%, nghĩa là Pháp phải vay đắt hơn cả Ý và Hy Lạp.

Học sinh yêu cầu đầu tư cho trường lớp tốt hơn vào đúng lúc nhà nước phải trả cho chủ nợ nhiều hơn. Đó là mâu thuẫn cốt lõi của nước Pháp hôm nay. Suốt nhiều thập kỷ, người Pháp quen với một nhà nước lo cho mình từ trường học, bệnh viện đến lương hưu. Nhưng nay nhà nước ấy buộc phải “thắt lưng buộc bụng”.

Chính phủ đề xuất tiết kiệm 43 tỷ euro để đưa thâm hụt về 5% GDP năm 2027. Nếu nhượng bộ cho một nhóm, như việc tăng lương tối thiểu cho khu vực tư, lập tức sẽ khiến công chức đình công đòi tăng lương ngay sau đó. Muốn hạnh phúc hơn nhưng không ai muốn là “người trả hóa đơn”!

Hóa đơn bảo hiểm chia cho toàn xã hội

Nếu ngân sách là “thuốc súng” thì chính trường Pháp đang là “ngọn gió”. Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Lecornu, đại diện phe trung dung, không có đa số trong Quốc hội. Tổng thống Macron hết nhiệm kỳ thứ hai và không tái tranh cử. Tháng 4/2027, người Pháp sẽ đi bầu cử Tổng thống. Các cuộc thăm dò đang đặt đảng cực hữu của bà Le Pen dẫn đầu, đảng cánh tả cấp tiến của ông Mélenchon theo sau. Hai cực chính trị tả hữu lớn dần, khối trung tâm teo lại.

Trong bối cảnh ấy, không đảng nào muốn gắn tên mình với cắt giảm. Ngân sách bị bác không một phiếu thuận không phải vì các đảng đồng ý với nhau, mà vì ai cũng muốn đứng ngoài trước giờ bỏ phiếu.

Vậy liệu có thế lực chính trị nào đứng sau các cuộc biểu tình?

Tôi cho rằng câu hỏi này cần được đặt ra, vì biểu tình nổ ra đúng sáu tháng trước bầu cử. Chính phủ cáo buộc đảng cánh tả cấp tiến thổi bùng căng thẳng. Nhưng nguồn tin cảnh sát và tình báo mà hãng Reuters phỏng vấn nói chưa thể xác nhận vai trò trung tâm của các nhóm cực tả trong bạo loạn.

Câu trả lời trung thực nhất lúc này là biểu tình có bị chính trị hóa, dù nguyên nhân gốc gác là những bức xúc có thật. Không thế lực nào đưa được hàng trăm nghìn người xuống đường suốt hai tháng nếu họ không có lý do của riêng mình.

Còn bạo lực? Người biểu tình cho rằng phần lớn đoàn tuần hành ôn hòa, bạo lực là do những kẻ cố ý gây rối. Dù hàng nghìn người đã bị bắt, phần lớn thiệt hại vẫn do các công ty bảo hiểm gánh, chứ không phải kẻ cướp.

Sau đợt bạo loạn năm 2023, các hãng bảo hiểm đã phải chi 793 triệu euro. Hoá đơn ấy sau đó được chia lại cho toàn xã hội: phí bảo hiểm tăng, có nơi tới 700%, nhiều chính quyền địa phương bị cắt hợp đồng. Bảo hiểm giúp nạn nhân đứng dậy, nhưng cũng khiến cái giá của bạo lực bị pha loãng đến mức không ai cảm thấy rõ. Người Pháp có lẽ nên tự hỏi một xã hội được bảo hiểm quá kỹ có đang bớt day dứt trước nạn cướp bóc?

Nhà nước còn lo cho người dân được bao nhiêu? Ai phải chịu thiệt? Và quyền xuống đường biểu tình dừng ở đâu trước khi biến tướng thành “quyền đập phá”? Cuộc bầu cử tháng 4 tới sẽ là lúc người Pháp trả lời những câu hỏi ấy bằng lá phiếu. Nhưng khoảng cách để các lựa chọn ấy thành hiện thực vẫn còn đó.

Người Việt xoay xở giữa cơn sóng biểu tình

Với cộng đồng người Việt, cơn sóng biểu tình này ập đến với những tốc độ rất khác nhau. Lớp người đã bám rễ gần như không bị xáo trộn.

Bà Cúc Long đang hưởng thời gian hưu trí sau mấy chục năm lao động, không mấy bị ảnh hưởng ngoài việc đi lại khó khăn hơn khi có đình công. Anh Tuân, chủ một nhà hàng Việt ở quận 20 và ba căn nhà cho thuê, cũng cho biết nhà hàng anh nằm ngoài vùng cướp phá vào ngày 17/10.

Thiệt hại đôi khi chỉ là khách và nhân viên “ngồi cả ngày để buôn chuyện”. Hợp đồng bảo hiểm của anh Tuân có điều khoản được chi trả hư hại do bạo loạn, và mức thuế đối với doanh nghiệp nhỏ chưa tăng. Bạo lực tập trung vào những ngày cuối tuần, ở trung tâm các thành phố lớn. Người Việt ở Pháp chỉ cần tránh những khu vực này vào thời gian đó.

Người trẻ lại khác. Họ không sợ những đám cháy trên phố, mà chịu sức ép từ những thay đổi chính sách lặng lẽ hơn. Từ đầu năm 2026, muốn có thẻ cư trú 10 năm phải đạt tiếng Pháp trình độ B1, muốn nhập quốc tịch phải đạt B2, kèm một bài kiểm tra hiểu biết công dân. Phí thẻ cư trú tăng, học phí với sinh viên ngoài châu Âu cũng sắp tăng mạnh.

Chị Hoàng Trâm, thạc sĩ chuỗi cung ứng đang làm cho một tập đoàn Pháp, cho rằng du học sinh Việt phần lớn giỏi tiếng Pháp nên vượt qua được. Người chịu thiệt là vợ hoặc chồng đi theo và những người sang theo diện khác.

Nghiên cứu sinh Diệu Ly ở Đại học Paris 7 cho hay, trường cô là một trọng điểm biểu tình và đập phá. Các hoạt động chính phải tạm dừng một thời gian, phòng thí nghiệm phải đóng cửa. Nhưng cô và bạn bè quốc tế vẫn bám trụ, hoạt động bán công khai, đóng cửa chính đi cửa phụ nơi luôn có một bảo vệ túc trực. Gần đây, Chính phủ điều chỉnh nhiều chính sách liên quan du học sinh để bảo vệ lao động bản địa. “Thủ tục cư trú chặt hơn nhưng thực chất hơn. Ai có năng lực mang lại giá trị cho Pháp thì vẫn có chỗ đứng”, cô nói.

Anh Nguyễn Sơn, tiến sĩ nghiên cứu vật liệu mới ở Lyon, nói điều tương tự từ góc nhìn khoa học. Pháp vẫn là một trong những đầu tàu về khoa học cơ bản và khoa học máy tính, chỉ có điều đầu tư cho nghiên cứu khoa học ngày nay dựa trên kết quả chứ không còn rộng tay như trước. Theo anh Sơn, giới lao động Pháp vốn nhạy cảm và luôn chủ động đòi thay đổi, nên đảng nào cầm quyền cũng sẽ gặp thách thức này.

Lúc này, người Việt nhìn sang Pháp có lẽ không chỉ thấy mình may mắn được sống trong thanh bình mà còn hiểu rõ hơn những bài học về sự đánh đổi. Phúc lợi hào phóng hay tự do biểu đạt, tất cả đều có cái giá của nó, chỉ là sớm hay muộn cũng đến hạn phải trả.

Với những người trẻ dự tính sang Pháp học tập và làm việc tới đây, hành trang nên là vốn tiếng Pháp thật vững và một chuyên môn thật sâu. Đó là tấm hộ chiếu mà không cuộc biểu tình hay kỳ bầu cử nào có thể làm mất giá trị.

Nước Pháp đang hẹp cửa với số đông nhưng vẫn mở cửa cho người có năng lực thật.

Ảnh: Tác giả Khương Đỗ



