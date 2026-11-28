Tạp chí Newsweek (Mỹ) ngày 25/11 đưa tin, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết trong tuần này rằng Ukraine và NATO đã vượt qua các ngưỡng có thể khiến Moscow xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Medvedev thường xuyên đưa ra những lời đe dọa đối với phương Tây và lời đe dọa mới nhất của ông được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo tình báo của Đức cho rằng Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian trong vòng hai tháng - một tuyên bố mà Điện Kremlin bác bỏ.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2/2022, thông tin về những loại vũ khí này đã thay đổi liên tục, từ việc các nhà tuyên truyền của Nga cảnh báo về những cuộc tấn công vào các thủ đô phương Tây đến việc Điện Kremlin hạ thấp tầm quan trọng của những mối đe dọa đó.

Điều làm tăng thêm sự mơ hồ là có báo cáo cho rằng một số trong sáu loại vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Nga Putin từng công bố năm 2018 đã gặp phải các vấn đề kỹ thuật và bị trì hoãn.

Các máy bay tiêm kích siêu thanh MiG-31 của Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dao găm) bay qua Quảng trường Đỏ trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow vào ngày 9/5/2018. Ảnh: Getty Images

Lời đe dọa hạt nhân của ông Medvedev là gì?

Theo Newsweek, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đưa ra lời đe dọa này trong một bài báo đăng trên Tạp chí Luật Quốc tế Moscow hôm 23/11. Ông viết rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây đã tạo ra những hoàn cảnh mà theo đó Nga có thể xem xét một cuộc tấn công hạt nhân.

Ông Medvedev cho biết Nga đã không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến với Ukraine vì cho rằng chúng không cần thiết, mặc dù nhận định đó có thể thay đổi.

"Kyiv và các đồng minh của họ phải nhớ rằng Liên bang Nga không chỉ có quyền mà trong nhiều tình huống còn có nghĩa vụ sử dụng vũ khí hạt nhân", ông Medvedev viết trong bài báo được các hãng thông tấn nhà nước Nga trích dẫn.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết thêm: "Việc sử dụng ồ ạt các phương tiện phi hạt nhân gây ra thảm họa khiến cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu của Liên bang Nga trở nên khả thi", mặc dù Tổng thống Nga Putin sẽ "cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả" trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Ông Putin đã tiết lộ về các siêu vũ khí của Nga khi nào và chúng là những loại vũ khí gì?

Newsweek đưa tin, bài viết của ông Medvedev gợi nhớ đến những phát biểu của Tổng thống Putin hồi tháng 3/2018 trong bài phát biểu Thông điệp Quốc gia sau khi nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ mới.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng nước này có thể huy động sáu loại vũ khí hạt nhân và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ hàng đầu thế giới . Ông Putin khẳng định những vũ khí này sẽ mang lại cho Moscow khả năng chiến lược mà Mỹ không thể đánh chặn, khôi phục khả năng răn đe hạt nhân của Nga sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM).

Trong khi đó, vào tuần này, phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London tiết lộ rằng Satan II - một trong những tên lửa hạt nhân được Nga chờ đợi từ lâu - cuối cùng có thể sẽ được đưa vào sử dụng. Hai tên lửa khác đã được sử dụng trong chiến đấu với đầu đạn thông thường, nhưng một số vũ khí khác được báo cáo là đã bị trì hoãn và gặp trục trặc.

RS-28 Sarmat

Được mệnh danh là Satan II, vào năm 2018, Tổng thống Nga Putin đã mô tả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân này là "bất khả chiến bại".

Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh cho thấy vũ khí này đã thất bại trong 4 trên 5 lần thử nghiệm tên lửa, và dư luận bắt đầu đồn đoán sau khi một miệng hố xuất hiện tại bệ phóng ở Trung tâm Vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga vào tháng 9/2024.

Vào tháng 10/2025, Tổng thống Putin nói rằng vũ khí này "chưa được triển khai, nhưng sẽ sớm thôi".

Trong tuần này, hình ảnh vệ tinh do công ty chuyên về trí tuệ không gian và quan sát Trái đất Vantor (Mỹ) chụp và được IISS công bố cho thấy tên lửa này cuối cùng có thể sắp được đưa vào sử dụng.

Những hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xung quanh một hầm chứa tên lửa ở Uzhur, Siberia - nơi đóng quân của Sư đoàn Tên lửa số 62 thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga.

Phương tiện lướt siêu thanh Avangard

Tổng thống Putin mô tả phương tiện lượn siêu thanh Avanguard là không thể đánh chặn, đảm bảo an ninh cho Nga trong nhiều thập kỷ.

Theo Global Military.net, bản thân loại vũ khí này không phải là tên lửa mà là đầu đạn được mang bởi các tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng, bao gồm cả RS-28 Sarmat.

Trong bài phát biểu của ông Putin cách đây 8 năm, một màn hình đã trình chiếu hình ảnh mô phỏng bằng đồ họa máy tính (CGI) về phương tiện lướt siêu thanh Avangard đang bay và quay trở lại Trái đất, mang theo đầu đạn hạt nhân trong quá trình hạ cánh.

Chín tháng sau, Tổng thống Putin đã giám sát một cuộc thử nghiệm loại vũ khí này ở miền nam nước Nga, được phát sóng trên kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga.

Nga tuyên bố Avangard có thể di chuyển với tốc độ gấp hơn 20 lần tốc độ âm thanh (tương đương khoảng 23.000 – 24.700 km/h).

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 25/11/2026. Ảnh: Getty Images

Kh-47M2 Kinzhal và Zircon 3M22

Theo Newsweek, tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kinzhal của Nga, được báo cáo có tốc độ tối đa là Mach 10 (khoảng 12.250 – 12.350 km/h), có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân và đã được sử dụng trong chiến đấu ở Ukraine.

Quân đội Nga tuyên bố đã sử dụng tên lửa Kinzhal trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột, và loại tên lửa này đã được phóng liên tục vào Ukraine trong ba năm qua.

Bất chấp những tuyên bố ban đầu từ Nga rằng tên lửa này "không thể bị đánh chặn", Ukraine cho biết họ đã làm được điều đó.

Tổng thống Nga Putin cũng từng nói rằng tên lửa Zircon có thể phá hủy các mục tiêu trên đất liền và trên biển, đạt tốc độ lên đến Mach 9 (khoảng 11.113 – 11.115 km/h). Tên lửa này được phóng từ các tàu khu trục và tàu ngầm, lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine vào ngày 7/2/2024.

Ngày 25/3/2024, Nga tấn công Kyiv bằng hai tên lửa Zircon sau các vụ phóng từ mặt đất nhắm vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine.

Ngày 24/3/2026, các cơ quan tình báo Ukraine cho biết một cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea đã phá hủy hai tên lửa Zircon và một bệ phóng tên lửa Bastion, làm hư hại một bệ phóng khác và khiến 7 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Poseidon và Burevestnik

Poseidon và Burevestnik là những tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga, và mặc dù không được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, chúng được quảng cáo là có tầm bắn không giới hạn và có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây.

Ngày 4/11/2025, Tổng thống Putin đã trao thưởng cho các nhà khoa học đứng sau cả hai dự án và tuyên bố rằng các loại vũ khí này đã sẵn sàng để triển khai.

Tuy nhiên, theo Newsweek, hiện có rất ít thông tin được xác minh độc lập về tình trạng hoạt động thực tế của cả hai loại vũ khí này.

Burevestnik giống như một tên lửa hành trình thông thường nhưng được cho là sử dụng lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ, cho phép nó bay thấp và chậm trong hàng nghìn km, né tránh radar và các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Theo Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI) - một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ có trụ sở tại Washington, chương trình thử nghiệm tên lửa Burevestnik kéo dài hơn một thập kỷ đã gặp nhiều thất bại, với ít nhất 13 lần thử nghiệm và chỉ có hai lần thành công một phần kể từ năm 2016.

Vào năm 2019, một vụ nổ trong quá trình thử nghiệm vũ khí ở Nyonoksa, thuộc vùng Arkhangelsk của Nga, đã khiến 5 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), một chuyến bay thử nghiệm thành công của tên lửa Burevestnik vào ngày 21/10/2025 dường như là cuộc thử nghiệm tầm xa thành công đầu tiên của loại tên lửa này.

Trong khi đó, Poseidon là một ngư lôi liên lục địa chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị đầu đạn hạt nhân, đã được thử nghiệm vào ngày 29/10/2025 tại Biển Kara, ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo phía bắc Novaya Zemlya.