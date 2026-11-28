Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tờ Politico dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết, Tổng thống Trump đã "gây bất ngờ" cho Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khi tuyên bố, Ukraine cũng nên tránh "bất kỳ hành động nào cố ý hoặc vô tình làm leo thang chiến tranh".

Trong văn bản gốc, lời kêu gọi chỉ nhắm vào Nga.

NATO và Nhà Trắng đều công bố văn bản đã được nhất trí vào tối 25/11.

Tuy nhiên, bài đăng của Tổng thống Trump trên Truth Social có một số thay đổi, bao gồm cả phần bổ sung, dường như nêu chi tiết, những nỗ lực của chính quyền ông nhằm tăng cường năng lực công nghiệp quân sự của phương Tây.

Việc đề cập đến Ukraine được thêm vào một đoạn văn hiện có trong tuyên bố chung, mà theo nguồn tin của Politico, đã được cả hai bên chính thức thông qua.

Theo tuyên bố của ông Trump, Ukraine cũng có trách nhiệm tránh leo thang căng thẳng được đưa ra vài ngày, sau khi nước này tiến hành các cuộc tấn công UAV nhằm vào tàu Nga ở Địa Trung Hải và biển Baltic.

Một trong những mục tiêu là một tàu hộ vệ Nga đang neo đậu tại Benghazi, Libya - một quốc gia trung lập.

Ngay cả các chính phủ phương Tây tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine cũng đã công khai bày tỏ lo ngại về việc xung đột lan rộng ra phạm vi địa lý vượt xa chiến tuyến.

Nỗ lực trước đây của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nhằm leo thang xung đột bằng cách nhắm vào tàu dân sự Nga ở Biển Azov và kho hàng thương mại đã vấp phải sự trả đũa mạnh mẽ từ Nga.

Kể từ đó, lực lượng Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào tàu sử dụng các cảng Biển Đen của Ukraine, làm tê liệt hoạt động xuất khẩu của nước này.

Ngay cả trước khi tình hình leo thang, những tàu chở hàng đến và đi từ các cảng Biển Đen của Nga thường xuyên trở thành mục tiêu của cuộc tấn công UAV, mà Nga cho là do Ukraine thực hiện.

Chính quyền Tổng thống Trump xác nhận, họ đã cảnh báo chính phủ của ông Zelensky không được tấn công các tàu chở dầu tham gia xuất khẩu dầu thô của Kazakhstan qua Nga.

Ông Zelensky công khai ca ngợi các cuộc tấn công ở Libya là một thành công quân sự lớn.

Chiến dịch này bị cả hai chính phủ đối lập của Libya lên án là vi phạm chủ quyền quốc gia, diễn ra chưa đầy một tuần trước cuộc tranh luận quan trọng của Hội đồng châu Âu về việc cung cấp thêm hàng chục tỷ euro viện trợ cho Ukraine.

Các nhà lãnh đạo EU đã không đạt được thỏa thuận và hoãn quyết định đến tháng 12.