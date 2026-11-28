Trong cuộc thử nghiệm thực tế ngày 25/11/2026 tại Trạm đặc nhiệm phố Phượng Dương, thành phố Tô Châu, chó robot đã chứng minh khả năng vận hành ổn định, với nhiệt độ pin bên trong chỉ khoảng 43 độ C và động cơ khớp khoảng 70 độ C, trong khi có thể xuyên qua khói dày bằng hình ảnh laser, truyền video 5G và xác định nguồn lửa cũng như người mắc kẹt ngay cả trong tòa nhà cao trên 30 tầng.

Chó robot trinh sát cứu hỏa đầu tiên của Trung Quốc có khả năng chịu được nhiệt độ lên tới 1.000 độ C trong 10 phút liên tục. Ảnh: SCMP

Thiết bị này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cứu hỏa trong việc trinh sát những khu vực nguy hiểm trước khi lính cứu hỏa tiếp cận, đồng thời mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong tương lai.

Viện Nghiên cứu Tô Châu thuộc Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân đang tiếp tục phát triển dòng chó robot trinh sát cứu hỏa này.

Chó robot trinh sát cứu hỏa đầu tiên của Trung Quốc có khả năng chịu được nhiệt độ lên tới 1.000 độ C trong 10 phút liên tục nhờ áo chống cháy làm từ vật liệu composite nguồn gốc hàng không vũ trụ. Video: News Central