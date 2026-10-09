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Xưởng sản xuất đồ ăn vặt cháy dữ dội lúc rạng sáng, hơn 20 xe chữa cứu hỏa được điều động

| | Tài chính quốc tế

Một nhà máy sản xuất bánh kẹo và đồ ăn vặt quy mô lớn tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 9/10. Hơn 20 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường, phần mái nhà xưởng đổ sập, thiệt hại ước tính hàng chục triệu baht.

Khoảng 4h30 ngày 9/10, cảnh sát đồn Krathum Baen, tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty sản xuất bánh kẹo lớn nằm ven đường Setthakit 1, thuộc tiểu khu Om Noi, huyện Krathum Baen. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai 7 xe chữa cháy của chính quyền thành phố Om Noi cùng các xe chữa cháy và phương tiện hỗ trợ từ những khu vực lân cận. Tổng cộng hơn 20 xe được huy động để khống chế đám cháy.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Khaosod)

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tòa nhà lớn cao 2 tầng, nơi bố trí khu văn phòng, khu sản xuất bánh kẹo ăn vặt và kho chứa hàng hóa. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, đe dọa các khu vực khác trong khuôn viên nhà máy. Lực lượng cứu hỏa tập trung phun nước khống chế ngọn lửa, ngăn đám cháy lan sang các tòa nhà lân cận.

Sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được ngọn lửa trong phạm vi khu vực xảy ra sự cố. Tuy nhiên, sức nóng và mức độ nghiêm trọng của đám cháy khiến một phần kết cấu mái ở phía sau tòa nhà bị sập. Thông tin ban đầu cho thấy chưa ghi nhận trường hợp bị thương hoặc tử vong trong vụ việc.

Theo lời kể ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực văn phòng ở phía trước tòa nhà, sau đó nhanh chóng lan ra phía sau. Khu vực giữa và phía sau công trình được sử dụng làm nơi sản xuất bánh kẹo và kho chứa hàng hóa, có nhiều vật liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy bùng phát mạnh và làm một phần mái nhà xưởng đổ sập.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, không có người làm việc bên trong khu văn phòng. Nguyên nhân cụ thể của vụ cháy hiện chưa được xác định. Thiệt hại về tài sản được ước tính lên tới hàng chục triệu baht.

Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với các cán bộ giám định pháp chứng để khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc. Kết cấu công trình cũng sẽ được các kỹ sư chuyên môn đánh giá về mức độ an toàn và khả năng chịu lực sau hỏa hoạn.

Nguồn: Khaosod

Theo Phạm Trang

Phụ Nữ Mới

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