Lịch sử hàng tỷ năm của Trái Đất không được chia thành các khoảng đều đặn như những trang lịch thông thường.

Thay vào đó, Ủy ban Địa tầng Quốc tế - cơ quan trực thuộc Liên minh Khoa học Địa chất Quốc tế - chuẩn hóa bảng niên đại địa chất dựa trên bằng chứng lưu giữ trong các tầng đá như sự biến đổi hóa thạch, dấu ấn hóa học hay cực từ.

Ranh giới giữa các giai đoạn thường gắn liền với một biến cố lớn, chẳng hạn như các cuộc đại tuyệt chủng.

Theo hệ thống này, thời gian địa chất được phân cấp từ lớn đến nhỏ gồm liên đại, đại, kỷ, thế, phân thế và tuổi. Đằng sau những thuật ngữ tưởng chừng khô khan ấy lại là những câu chuyện đặt tên mang đậm dấu ấn văn hóa, thần thoại và địa lý của loài người.

Từ cõi địa ngục Hy Lạp đến kỷ nguyên "sự sống hữu hình"

Trước khi khủng long hay những sinh vật đa bào xuất hiện, Trái Đất đã trải qua ba liên đại kéo dài nhất lịch sử, thường được gọi chung không chính thức là giai đoạn Tiền Cambri.

Liên đại đầu tiên mang tên Hadean - đặt theo Hades, tên cõi âm và vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Cái tên này phản ánh diện mạo khắc nghiệt của Trái Đất sơ khai với núi lửa phun trào và mưa thiên thạch, dù các tinh thể zircon cổ đại cho thấy nước lỏng có thể đã tồn tại sớm hơn tưởng tượng.

Tiếp nối Hadean là liên đại Archean (trong tiếng Hy Lạp nghĩa là "cổ xưa"), thời điểm lớp vỏ Trái Đất nguội dần và sự sống mới chỉ gồm các dạng đơn bào hay thảm vi sinh vật trong bầu khí quyển thiếu oxy tự do. Kế đến là liên đại Proterozoic, mang nghĩa "sự sống trước đó", do trước đây các nhà khoa học từng cho rằng sự sống khởi nguồn vào giai đoạn này trước khi tìm thấy bằng chứng cổ hơn ở liên đại Archean.

Bước ngoặt thực sự xuất hiện cách đây khoảng 539 triệu năm với liên đại hiện tại là Phanerozoic - nghĩa là "sự sống hữu hình", thuật ngữ do nhà địa chất người Mỹ George Halcott Chadwick đặt ra năm 1930 nhằm mô tả sự bùng nổ của các hóa thạch dễ nhận diện. Phanerozoic được chia thành ba đại gồm Cổ sinh (Paleozoic), Trung sinh (Mesozoic) và Tân sinh (Cenozoic).

Dấu ấn của các bộ lạc Celtic cổ đại và nước Nga trong đại Cổ sinh

Phần lớn các nghiên cứu địa chất sơ khai diễn ra tại Anh, vì thế không ngạc nhiên khi nhiều kỷ thuộc đại Cổ sinh mang tên địa danh và bộ lạc tại đây. Kỷ mở đầu là Cambri (Cambrian), lấy theo Cambria - tên Latinh hóa của xứ Wales, nơi các lớp đá đặc trưng của kỷ này được mô tả đầu tiên.

Hai kỷ kế tiếp là Ordovic và Silur thậm chí còn được đặt theo tên hai bộ lạc Celtic cổ đại từng sống tại xứ Wales. Năm 1879, nhà địa chất người Anh Charles Lapworth đặt tên kỷ Ordovic theo bộ lạc Ordovices - tộc người từng bị đế chế La Mã khuất phục vào thế kỷ thứ nhất Công nguyên.

Trong khi đó, kỷ Silur mang tên bộ lạc hiếu chiến Silures sinh sống ở phía nam vùng đất của người Ordovices. Đây là giai đoạn đánh dấu sự xuất hiện của các hóa thạch thực vật trên cạn đầu tiên cùng những loài cá xương sớm nhất.

Rời khỏi xứ Wales, kỷ Devon - còn gọi là "kỷ nguyên của loài cá" - lại lấy tên từ vùng Devon ở Anh. Đến năm 1822, hai nhà địa chất người Anh William Conybeare và William Phillips đưa ra cái tên Carbon (Carboniferous), mang nghĩa "chứa than", xuất phát từ lượng than đá khổng lồ hình thành từ các khu rừng đầm lầy cổ đại.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí PNAS năm 2016 chỉ ra rằng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt cùng các bồn trầm tích rộng lớn khi các lục địa hợp nhất thành siêu lục địa Pangaea đã tạo điều kiện lý tưởng cho quá trình tạo than này.

Khép lại đại Cổ sinh là kỷ Permi, được đặt theo vùng Perm của Nga - nơi các lớp đá thuộc kỷ này được mô tả kỹ lưỡng đầu tiên. Giai đoạn cuối kỷ Permi cũng chứng kiến cuộc đại tuyệt chủng được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử Trái Đất.

Kỷ Jura đến từ đâu và bí mật của đại Trung sinh

Bước sang đại Trung sinh, ba kỷ nổi tiếng gắn liền với thời đại khủng long đều mang tên gọi dựa trên đặc điểm địa chất cụ thể. Kỷ Trias (Triassic) được nhà địa chất người Đức Friedrich August von Alberti đặt tên năm 1834 khi ông phát hiện ba tầng đá nối tiếp nhau gồm sa thạch nhiều màu, đá vôi chứa vỏ sinh vật và chuỗi đá trầm tích. Đây là thời kỳ khủng long bắt đầu xuất hiện.

Tới kỷ Jura - giai đoạn khủng long thực sự thống trị hệ sinh thái - cái tên này bắt nguồn từ dãy núi Jura nằm dọc biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ. Ngay từ năm 1795, nhà tự nhiên học người Đức Alexander von Humboldt đã nhận ra các tầng đá vôi tại đây hoàn toàn khác biệt với những lớp đá cổ hơn nằm phía dưới.

Sau kỷ Jura là kỷ Phấn trắng (Cretaceous), bắt nguồn từ chữ "creta" trong tiếng Latinh nghĩa là đá phấn, nhằm chỉ các tầng đá phấn rộng lớn hình thành từ xương sinh vật phù du biển tại Tây Âu. Kỷ nguyên này và cả đại Trung sinh chấm dứt sau cú va chạm tiểu hành tinh, chỉ để lại duy nhất một nhánh khủng long sống sót là loài chim.

Cuộc tranh luận về kỷ nguyên của loài người

Ở đại Tân sinh - giai đoạn gần hiện tại nhất - bảng niên đại hiện đại chia thành ba kỷ gồm Paleogen ("sinh ra cổ xưa"), Neogen ("mới sinh") và Đệ tứ. Thú vị là cách đặt tên các thế địa chất trong giai đoạn này xoay quanh mức độ "mới" của sinh vật.

Nhà địa chất người Scotland Charles Lyell đã dựa vào tỷ lệ loài thân mềm hóa thạch còn tồn tại ở thời ông để đặt tên thế Miocen ("ít mới hơn") và Pliocen ("mới hơn"). Tiếp sau đó, kỷ Đệ tứ gồm thế Pleistocen ("mới nhất", kéo dài từ 2.580.000 đến 11.700 năm trước) và thế Holocen ("hoàn toàn mới", bắt đầu từ khoảng 11.700 năm trước sau thời kỳ băng hà gần nhất).

Về mặt chính thức, nhân loại ngày nay đang sống trong tuổi Meghalayan thuộc thế Holocen - đặt theo bang Meghalaya của Ấn Độ, nơi một khối măng đá lưu giữ dấu tích của một biến cố khí hậu khoảng 4.200 năm trước. Trong nhiều năm, giới khoa học từng thảo luận về việc công nhận thế Nhân sinh (Anthropocene, ghép từ "anthropos" nghĩa là con người và "cene" nghĩa là mới) để phản ánh tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm và vũ khí hạt nhân.

Năm 2023, một nhóm nghiên cứu đã chính thức đề xuất mốc khởi đầu thế Nhân sinh vào năm 1952, dựa trên lớp trầm tích chứa bụi phóng xạ thử nghiệm hạt nhân tại hồ Crawford ở Canada. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm 2024, các cơ quan địa chất quốc tế đã bác bỏ đề xuất này vì con người đã biến đổi các khu vực khác nhau trên Trái Đất vào những thời điểm rất khác nhau từ trước thập niên 1950.

Dù chưa có vị trí chính thức trên bảng niên đại địa chất, khái niệm thế Nhân sinh vẫn tiếp tục được các nhà khoa học sử dụng để mô tả dấu ấn sâu đậm mà loài người đang khắc lên các tầng đá của hành tinh.