Điện Kremlin mới đây cho biết: “Chính phủ đã quyết định áp dụng lệnh cấm tạm thời mới đối với hoạt động xuất khẩu kiều mạch từ Nga. Nghị quyết liên quan đã được ký.”

Lệnh hạn chế bắt đầu có hiệu lực 24 giờ sau khi văn bản được công bố chính thức và kéo dài trong 6 tháng. Moscow giải thích biện pháp này nhằm duy trì sự ổn định của thị trường thực phẩm trong nước.

Đây không phải lần đầu Nga hạn chế xuất khẩu mặt hàng này. Năm 2021, nước này từng áp dụng biện pháp tương tự từ ngày 5/6 đến hết ngày 31/8.

Tuy nhiên, lệnh cấm mới không áp dụng đối với kiều mạch xuất khẩu sang các thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Những lô hàng viện trợ nhân đạo cho nước ngoài theo quyết định của Chính phủ Nga cũng được miễn trừ.

Ngoài ra, hàng hóa được vận chuyển theo các thỏa thuận liên chính phủ quốc tế cũng như xuất khẩu sang Abkhazia và Nam Ossetia không nằm trong phạm vi hạn chế.

Quyết định của Moscow được đưa ra sau khi nguồn cung kiều mạch trong nước có dấu hiệu thu hẹp. Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), nước này thu hoạch khoảng 926.000 tấn kiều mạch trong năm 2025, giảm mạnh so với 1,2 triệu tấn của năm 2024. Như vậy, sản lượng đã giảm khoảng 274.000 tấn, tương đương gần 23%, chỉ sau một năm.

Diện tích gieo trồng cũng đi xuống. Năm nay, diện tích dành cho kiều mạch còn khoảng 708.000 ha, so với 751.000 ha năm 2024, tức giảm khoảng 43.000 ha.

Dự trữ tại các doanh nghiệp thu mua và chế biến cũng giảm đáng kể. Tính đến ngày 1/10/2026, lượng kiều mạch tồn kho chỉ còn khoảng 130.000 tấn, thấp hơn 29,4% so với mức 184.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 9, sản lượng kiều mạch chế biến giảm 6,8%, còn 46.900 tấn. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm, sản lượng vẫn tăng 2%, đạt 401.300 tấn.

Trong khi đó, giá kiều mạch bình quân do nhà sản xuất đưa ra trong tháng 9 ở mức 15.259 rúp mỗi tấn, thấp hơn mức 15.845 rúp 1 năm trước. Trái lại, giá kiều mạch dạng hạt đã qua chế biến tăng mạnh từ 30.115 lên 45.441 rúp mỗi tấn, tương đương mức tăng hơn 50%.

Nga đồng thời là nước xuất khẩu kiều mạch sang nhiều thị trường quốc tế. Theo Trung tâm Agroexport, dẫn ước tính của giới chuyên gia, kim ngạch xuất khẩu kiều mạch của Nga trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 65 triệu USD.

Trung Quốc là khách hàng lớn nhất, nhập khoảng 157.000 tấn với tổng trị giá 56 triệu USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Xét về giá trị, riêng thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 86% tổng kim ngạch xuất khẩu kiều mạch Nga được ghi nhận trong giai đoạn này.

Ngoài Trung Quốc, Nga còn cung cấp mặt hàng này cho Kazakhstan, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác.

Việc tạm đóng cửa xuất khẩu trong 6 tháng có thể làm giảm lượng hàng Nga cung cấp cho một số thị trường ngoài EAEU. Trung Quốc, dù là khách hàng lớn nhất, không thuộc nhóm được nêu trong các trường hợp miễn trừ thông thường của lệnh cấm.

Theo Interfax