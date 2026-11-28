Nhóm nghiên cứu của Đại học Hàng không Nam Xương tại Trung Quốc vừa hoàn tất thử nghiệm tĩnh trên mặt đất đầu tiên trên thế giới đối với nguyên mẫu động cơ phản lực tuabin có buồng đốt phụ sử dụng bột kim loại thay cho dầu hỏa hàng không truyền thống.

Ảnh: Science

Bước tiến do Sun Haijun dẫn đầu này mở ra kỳ vọng kéo dài thời gian đốt phụ và hỗ trợ máy bay đạt tốc độ siêu thanh, dù hiện tại mình chưa có ảnh hay video thực tế của riêng cuộc thử nghiệm này mà chỉ có mô hình tham khảo cấu trúc buồng đốt phụ của động cơ phản lực.

Nguyên lý hoạt động và sức mạnh từ nhiên liệu bột kim loại

Buồng đốt phụ đóng vai trò quan trọng khi máy bay cần bứt tốc nhanh, cất cánh nặng tải hoặc vượt ngưỡng âm thanh, từng xuất hiện trên các mẫu máy bay siêu thanh kinh điển như Concorde hay những chiếc Tu-144 đời đầu trước khi chuyển sang động cơ RD-36-51A.

Nhược điểm lớn nhất của buồng đốt phụ truyền thống là tiêu thụ dầu hỏa rất mạnh trong thời gian ngắn, giới hạn biên độ tăng lực đẩy cũng như độ bền nhiệt của hệ thống.

Khi chuyển sang bột kim loại, lợi thế về mật độ năng lượng trở nên nổi bật bởi cùng một đơn vị thể tích, bột kim loại giải phóng nhiệt lượng lớn hơn hẳn nhiên liệu lỏng , trong đó nhôm dạng bột cung cấp năng lượng hóa học riêng đạt 84 MJ/l, cao hơn gần 2,5 lần so với mức 34 MJ/l của dầu hỏa hàng không.

Khác với nhiên liệu hydrocarbon thông thường vốn phụ thuộc chủ yếu vào lượng oxy dư trong luồng khí xả sau tuabin, bột kim loại có thể tham gia phản ứng oxy hóa với cả CO2 và hơi nước có sẵn trong dòng khí thải nóng.

Nhờ tận dụng thêm các hợp chất này làm môi trường oxy hóa, quá trình cháy diễn ra mạnh mẽ và toàn diện hơn, tạo tiềm năng gia tăng nhiệt độ, vận tốc dòng xả và lực đẩy tổng thể.

Việc duy trì buồng đốt phụ bằng vật liệu rắn dạng hạt mịn vì thế không chỉ tối ưu hóa hiệu suất trên mỗi lít thể tích mà còn hứa hẹn kéo dài thời gian hoạt động của chế độ đốt phụ thay vì chỉ dùng như một cú hích ngắn ngủi.

Giải mã bài toán kỹ thuật và đánh lửa đa pha

Chuyển từ nhiên liệu lỏng sang bột kim loại đồng nghĩa với việc đưa một pha rắn vào dòng khí chuyển động cực nhanh phía sau tuabin, kéo theo hàng loạt bài toán điều khiển phức tạp.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Hàng không Nam Xương đã mất hơn bốn năm để xử lý đồng bộ ba bài toán cốt lõi gồm điều chỉnh lưu lượng bột chính xác, kích hoạt quá trình đánh lửa đa pha ổn định và giữ ngọn lửa không bị dập tắt trong dòng khí tốc độ cao.

Nếu tốc độ cấp bột thiếu ổn định hoặc phân bố không đều, buồng đốt dễ rơi vào tình trạng cháy chập chờn, suy giảm lực đẩy hoặc gây quá nhiệt cục bộ cho các chi tiết lân cận.

Để giải quyết, các kỹ sư đã thiết kế hệ thống cấp liệu dạng phun bột kết hợp cơ chế điều tiết dòng chảy và bộ ổn định ngọn lửa dạng khoang khí động học. Khoang khí động học này tạo ra vùng tuần hoàn khí nóng ngay trong vùng cháy, đóng vai trò như chiếc neo giữ ngọn lửa ổn định trước luồng khí tốc độ cao quét qua buồng đốt phụ.

Kết quả thử nghiệm tĩnh trên mặt đất đã xác nhận nguyên mẫu vận hành đúng các thông số thiết kế ban đầu, chứng minh tính khả thi của việc phối hợp giữa cấp bột, đánh lửa và giữ lửa trong môi trường khí động khắc nghiệt.

Triển vọng siêu thanh và lộ trình phát triển tiếp theo

Trong ngành hàng không tốc độ cao, một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là thiếu vắng hệ thống động cơ vận hành hiệu quả đồng đều từ dải tốc độ dưới âm lên tới siêu thanh và siêu tốc, đặc biệt là ngưỡng Mach 5 trở lên.

Khả năng duy trì đốt phụ bền bỉ hơn nhờ bột kim loại được kỳ vọng sẽ bổ sung một mắt xích quan trọng cho các thiết kế máy bay siêu thanh lẫn phương tiện bay siêu tốc tương lai, giúp quá trình gia tốc và duy trì hành trình tốc độ cao trở nên linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn cần thêm dữ liệu thực nghiệm chi tiết vì phía trường đại học chưa công bố các chỉ số cụ thể như lực đẩy đạt được, xung lực riêng, thời gian đốt liên tục, thành phần chính xác của bột kim loại hay mức chênh lệch hiệu năng trực tiếp so với buồng đốt phụ dùng dầu hỏa.

Ở chặng đường kế tiếp, nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu nâng cao mức lực đẩy của nguyên mẫu, hoàn thiện hệ thống điều khiển cấp bột thông minh để tự động thích ứng theo từng chế độ vận hành và mở rộng chuỗi thử nghiệm phát triển.

Những bước tinh chỉnh về thuật toán điều khiển và đặc tính lực đẩy này sẽ là nền tảng để dự án chuyển tiếp sang giai đoạn thiết kế thử nghiệm hoàn chỉnh hơn, từng bước kiểm chứng liệu công nghệ buồng đốt phụ bằng bột kim loại có thể bước ra khỏi phòng thí nghiệm và bệ thử mặt đất để tiến gần hơn tới bầu trời siêu thanh.

Tham khảo: Science