Các cơ quan quản lý liên bang Mỹ đã tịch thu và đóng cửa Ngân hàng United Fidelity. Động thái này đánh dấu vụ phá sản ngân hàng lớn nhất nước này trong hơn 2 năm qua.

Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cho biết Ngân hàng First Citizens sẽ tiếp quản toàn bộ tiền gửi và tài sản của United Fidelity, có trụ sở tại Evansville, Indiana.

FDIC cho biết 22 chi nhánh của ngân hàng đã đóng cửa tại Indiana, Illinois, Florida, Colorado và Quần đảo Virgin sẽ mở cửa trở lại dưới tên gọi chi nhánh First Citizens vào thứ Hai (30/11). Tài khoản khách hàng cũng sẽ được tự động chuyển sang ngân hàng mới.

“Chúng tôi tin rằng bước đi này vừa có lợi về mặt tài chính lẫn chiến lược, và chúng tôi mong muốn chào đón các khách hàng mới, được họ tin tưởng và góp phần vào sự thành công của ngân hàng”, Frank B. Holding Jnr, chủ tịch kiêm CEO của First Citizens Bank, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (27/11).

Theo thông báo của cơ quan này, tất cả các khoản tiền gửi đều an toàn và được bảo hiểm lên đến 250.000 đô USD.

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC), cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ chịu trách nhiệm quản lý các ngân hàng, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng họ kết luận ngân hàng bị phá sản này đang ở trong "tình trạng không an toàn hoặc không lành mạnh để tiếp tục kinh doanh".

Vụ tịch thu này đánh dấu vụ phá sản ngân hàng lớn nhất tại Mỹ xét về tài sản kể từ năm 2024, khi ngân hàng Republic First Bank có trụ sở tại Philadelphia sụp đổ với tài sản khoảng 6 tỷ USD.

FDIC ước tính rằng việc United Fidelity phá sản sẽ gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi của cơ quan này, vốn được các ngân hàng tài trợ và bảo vệ tiền gửi được bảo hiểm khi một ngân hàng phá sản, lên tới 1,83 tỷ USD.

Theo CNBC