Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, Tư lệnh Hải quân Amir Shahram Irani cho biết Mỹ đã "cướp" hai tàu chở dầu của Iran, nhưng các biệt kích Hải quân Iran đã hành động và giành lại. Ông Irani nói thêm rằng khi lực lượng Iran lên tàu, nhóm được giao bảo vệ tàu đang ngủ và cũng bị bắt giữ.

Đáp lại, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/11 đã bác bỏ tuyên bố từ phía Iran. Trong đăng trên X, CENTCOM cho rằng Iran "không còn hải quân" và toàn bộ tình huống do vị chỉ huy Iran mô tả là "một lời nói dối bịa đặt khác".

CENTCOM cũng phủ nhận tuyên bố của ông Irani rằng lực lượng Iran đã tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngay trong ngày đầu của cuộc chiến, 28/2, khi Mỹ và Israel mở các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran. Theo CENTCOM, nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln được bảo vệ chặt chẽ và chưa bao giờ bị Iran tấn công. Lực lượng này đã hoàn thành đợt triển khai chiến đấu tại Trung Đông với kết quả "thành công mang tính lịch sử" và trở về Mỹ an toàn hồi tháng trước.

Iran còn cáo buộc Mỹ thu "hàng triệu USD" của các tàu khi đi qua eo biển Hormuz. CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ và các đối tác trong khu vực đúng là đang kiểm soát eo biển này, nhưng "không có khoản phí nào" đối với tàu qua lại. Theo CENTCOM, các nỗ lực của họ đã khôi phục tự do hàng hải trên tuyến đường thủy quốc tế này.

Nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz bị suy giảm nghiêm trọng sau khi chiến sự nổ ra, khiến giá dầu thế giới tăng vọt. Kể từ đó, Mỹ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tuần trước đã điều thêm tàu sân bay thứ ba, USS Theodore Roosevelt, đến Trung Đông.

Giá dầu Brent chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp vào thứ Sáu, ghi nhận tuần tăng đầu tiên của tháng 11 khi các vụ tấn công tàu chở dầu ở Hormuz và hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông. Tính cả tuần, Brent tăng khoảng 3%, còn dầu WTI giảm 0,9%. Hợp đồng Brent giao tháng 1/2027 đang ở mức khoảng 95,44 USD/thùng.

Trong diễn biến mới nhất, Trung tâm Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết thuyền trưởng một tàu hàng báo cáo bị "những người có vũ trang trái phép" lên tàu, cách Balhaf (Yemen) khoảng 64 hải lý về phía tây nam. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm. Lực lượng Houthi, được Tehran hậu thuẫn, đã mở "mặt trận thứ hai" trong cuộc chiến, liên tục tấn công tàu thuyền ở vùng biển phía nam và phía tây bán đảo Arab, đồng thời nhắm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia.

Hôm 28/11, lực lượng dân sự Saudi nhiều lần phát cảnh báo. Liên quân do Saudi dẫn đầu hỗ trợ chính quyền hợp pháp Yemen thông báo trên X rằng hệ thống phòng không đã đánh chặn và tiêu diệt hai tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía miền nam Saudi Arabia.

Tham khảo: CNBC