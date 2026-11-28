(Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 24/11, các nhà khoa học đã công bố phát hiện chuẩn tinh xa nhất từng được ghi nhận, dựa trên dữ liệu quan sát của kính viễn vọng không gian Euclid thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Kết quả nghiên cứu do một nhóm nhà khoa học dưới sự chủ trì của các chuyên gia tại Đức thực hiện, được đăng trên tạp chí khoa học Astronomy & Astrophysics.

Thiên thể mới được phát hiện có tên khoa học là J1504+6252. Ánh sáng từ chuẩn tinh này giúp các nhà khoa học quan sát vũ trụ ở thời điểm cách đây khoảng 13,1 tỷ năm, khi vũ trụ chưa đạt 5% độ tuổi hiện nay, ước tính khoảng 13,8 tỷ năm. Theo nhà thiên văn học Julien Wolf thuộc Đài quan sát Nam châu Âu (ESO) tại Đức, tác giả chính của nghiên cứu, phát hiện lần này đánh dấu bước tiến đáng kể trong nỗ lực khám phá những giai đoạn đầu tiên của lịch sử vũ trụ.

Nếu như hai kỷ lục trước đó mỗi lần chỉ giúp các nhà khoa học tiến gần hơn khoảng 15 triệu năm hoặc ít hơn về thời điểm hình thành vũ trụ, thì phát hiện mới đã đưa giới hạn quan sát lùi thêm gần 40 triệu năm. Đây là bước tiến lớn nhất trong lĩnh vực này trong gần một thập kỷ. Chuẩn tinh (quasar) là vùng lõi có độ sáng đặc biệt lớn của một thiên hà hoạt động, được cung cấp năng lượng bởi quá trình vật chất rơi về phía hố đen siêu khối lượng ở trung tâm. Đây được xem là một giai đoạn tương đối ngắn trong quá trình tiến hóa của thiên hà, khi vùng lõi có thể phát sáng mạnh hơn toàn bộ phần còn lại của thiên hà.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Nhà thiên văn học Silvia Belladitta, đồng tác giả nghiên cứu, thuộc Viện Thiên văn học Max Planck của Đức và Đài quan sát Vật lý thiên văn và Khoa học không gian Bologna của Italy, giải thích rằng khi một lượng lớn khí, bụi và vật chất di chuyển về phía hố đen, chúng tạo thành một đĩa bồi tụ xoay quanh thiên thể này. Vật chất trong đĩa bồi tụ bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao và phát ra lượng năng lượng khổng lồ, khiến vùng lõi có thể sáng hơn toàn bộ phần còn lại của thiên hà hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần. Đặc điểm này cho phép các nhà thiên văn học quan sát chuẩn tinh ở khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng, qua đó thu thập thông tin về những giai đoạn rất sớm trong lịch sử vũ trụ.

Theo bà Belladitta, nghiên cứu chuẩn tinh giúp giới khoa học hiểu rõ hơn cách thức các thiên hà đầu tiên hình thành và tiến hóa, cũng như quá trình các hố đen ở trung tâm những thiên hà này phát triển đến kích thước và khối lượng khổng lồ. Điểm đặc biệt của chuẩn tinh J1504+6252 không chỉ nằm ở niên đại mà còn ở khối lượng của hố đen cung cấp năng lượng cho thiên thể này.

Thông qua dữ liệu quan sát của kính viễn vọng không gian James Webb, các nhà khoa học xác định hố đen ở trung tâm chuẩn tinh có khối lượng tương đương khoảng 360 triệu lần khối lượng Mặt Trời. Đây là con số đáng kinh ngạc, bởi hố đen đã đạt khối lượng rất lớn chỉ khoảng 630 triệu năm sau Vụ Nổ Lớn (Big Bang), trong khi tốc độ bồi tụ vật chất tại thời điểm được quan sát tương đối chậm. Kết quả nghiên cứu củng cố thêm bằng chứng cho thấy một số thiên thể trong vũ trụ sơ khai đã phát triển với tốc độ đặc biệt nhanh.

Phát hiện này cũng cung cấp thêm cơ sở ủng hộ giả thuyết cho rằng các hố đen siêu khối lượng có thể hình thành thông qua quá trình sụp đổ trực tiếp của những đám mây khí lớn, sau đó tiếp tục gia tăng khối lượng bằng cách tích tụ vật chất từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, cơ chế chính xác giúp những hố đen như vậy đạt khối lượng khổng lồ trong khoảng thời gian tương đối ngắn kể từ khi vũ trụ hình thành vẫn là câu hỏi cần được giải đáp.

Nhóm nghiên cứu phát hiện chuẩn tinh J1504+6252 trong quá trình phân tích hàng triệu dữ liệu quan sát do kính viễn vọng Euclid thu thập. Kết quả sau đó được kiểm chứng bằng các kính viễn vọng không gian Hubble, James Webb và một số đài quan sát khác trên mặt đất và trong không gian. Được phóng lên không gian năm 2023, Euclid có nhiệm vụ khảo sát các thiên hà nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn liên quan đến vật chất tối và năng lượng tối, hai thành phần giữ vai trò quan trọng đối với cấu trúc và sự giãn nở của vũ trụ. Việc phát hiện chuẩn tinh có niên đại đặc biệt sớm cũng cho thấy giá trị của nguồn dữ liệu mà Euclid đang thu thập đối với các nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ.

Hiện nhóm nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm những chuẩn tinh tồn tại ở các giai đoạn sớm hơn. Theo ông Wolf, kỷ lục mới có thể bị phá vỡ chỉ trong vài tháng tới, nhưng cũng có thể được duy trì trong nhiều năm. Mỗi phát hiện như vậy sẽ cung cấp thêm những dữ liệu quan trọng để giới khoa học kiểm nghiệm các giả thuyết về nguồn gốc của hố đen siêu khối lượng, sự hình thành những thiên hà đầu tiên và quá trình tiến hóa của vũ trụ kể từ sau Vụ Nổ Lớn.



