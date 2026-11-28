Cơn sốt xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu đã tạo ra một cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ DRAM chưa từng có tiền lệ khi ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới là Samsung, SK Hynix và Micron đồng loạt dồn dây chuyền sang đúc dòng bộ nhớ băng thông cao (HBM) siêu lợi nhuận cho máy chủ AI. Hệ quả là nguồn cung RAM thông thường cho máy tính cá nhân và thiết bị điện tử tiêu dùng bị bóp nghẹt, đẩy giá một số dòng chip nhớ tăng vọt tới 500% chỉ sau một năm và biến việc thu mua linh kiện trở thành cuộc chiến sinh tồn của các hãng phần cứng.

Trong khi những tập đoàn khổng lồ như Apple, Microsoft hay Amazon có thể dùng tiềm lực tài chính hùng hậu để ký các hợp đồng bao tiêu dài hạn, hàng loạt công ty điện tử quy mô vừa và nhỏ lại bị đẩy ra ngoài lề chuỗi cung ứng chính ngạch. Để giữ cho dây chuyền lắp ráp không bị đứt gãy, nhiều nhà sản xuất đã phải thiết lập các phòng tác chiến thu mua bộ nhớ hoạt động liên tục, huy động nhân viên gọi điện cho hàng trăm đầu mối môi giới trung gian và rà soát cả các trang rao vặt trực tuyến như eBay để mua vét từng lô hàng nhỏ lẻ chỉ từ 5 đến 12 con chip nhớ mỗi lần.

Đống thanh RAM của laptop và máy tính để bàn. Ảnh minh họa: Wilbysuffolk/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Ông Gibson Chen - Chủ tịch hãng sản xuất mô-đun bộ nhớ và thiết bị lưu trữ Đài Loan Apacer - cho biết doanh nghiệp của ông thậm chí đã phải đi vay thêm các khoản tín dụng ngân hàng chỉ để trữ sẵn tiền mặt nhằm lập tức thanh toán ngay khi phát hiện có lô chip nhớ xuất hiện trên thị trường. Vị lãnh đạo này thừa nhận việc phải vay tiền chờ mua vét từng lô linh kiện với giá đắt đỏ là điều điên rồ nhưng các nhà sản xuất không còn bất kỳ con đường nào khác, đồng thời cảnh báo rủi ro trên thị trường chợ xám khi một số đầu nậu lợi dụng cơn khát hàng để trộn lẫn chip nhớ cũ đã qua sử dụng vào các kiện hàng mới.

Ngay cả những tỷ phú giàu nhất thế giới cũng không nằm ngoài cuộc đua giành giật linh kiện này: tỷ phú Elon Musk được cho là đã đề nghị ký hợp đồng dài hạn kèm cam kết bảo lãnh tài chính để Samsung xây nhà máy mới, nhưng Chủ tịch điều hành Samsung Lee Jae-yong phản hồi rằng mọi khách hàng lớn khác đều đang đưa ra lời đề nghị tương tự; trong khi Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cũng vừa phải đích thân sang Hàn Quốc để đàm phán nguồn cung RAM. Phía SK Hynix dự báo năm 2027 sẽ là năm tồi tệ nhất của đợt thiếu hụt bộ nhớ khi các nhà máy đúc chip mới phải tới năm 2028 mới có thể đi vào vận hành thương mại.

Nguồn: Tom's Hardware, Techmeme



