Khi máy tính chạy chậm, trình duyệt với hàng chục tab thường là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Nhưng những ứng dụng và dịch vụ của chính Microsoft cũng chiếm một phần bộ nhớ, kể cả khi người dùng không thường xuyên tương tác trực tiếp với chúng.

Tại Ignite 2026, Ian LeGrow, Phó chủ tịch phụ trách hệ điều hành lõi của Microsoft, đã trình bày các biện pháp nhằm thu nhỏ lượng bộ nhớ mà phần mềm của hãng cần sử dụng. Mục tiêu là dành thêm tài nguyên cho công việc của người dùng ngay trên thiết bị hiện có, thay vì chỉ trông chờ vào máy mới có nhiều RAM hơn.

Microsoft 365 giảm 360MB, nhóm dịch vụ nền tiết kiệm hơn 500MB

Theo phần trình bày được Windows Latest ghi nhận, các cải tiến trên Word, Excel, PowerPoint và Outlook giúp bộ ứng dụng Microsoft 365 sử dụng ít hơn 360MB bộ nhớ. Nhóm Defender, OneDrive và Purview tiết kiệm tổng cộng hơn 500MB, đưa mức giảm của các nhóm phần mềm này lên hơn 860MB.

Microsoft chưa công bố phần tiết kiệm riêng của từng dịch vụ Defender, OneDrive hay Purview. Tuy nhiên, việc giảm bộ nhớ cho những thành phần thường xuyên hoạt động nền có thể tạo thêm dư địa cho các ứng dụng mà người dùng đang cần.

Để đạt được kết quả này, hãng điều chỉnh cách tổ chức và cấp phát bộ nhớ, tránh nạp những thành phần chưa cần thiết. Các thành phần sử dụng chung nền tảng phần mềm cũng được tối ưu để chia sẻ tài nguyên, hạn chế phần bộ nhớ bị sử dụng trùng lặp.

Microsoft công bố mức giảm khoảng 900MB bộ nhớ cam kết trong thử nghiệm đa nhiệm với Edge, Office, Outlook và Teams. Ảnh: Microsoft.

Thay đổi này đáng chú ý với những máy có dung lượng RAM hạn chế. Trên laptop 8GB, khi trình duyệt, ứng dụng văn phòng và các dịch vụ nền cùng hoạt động, vài trăm MB tiết kiệm được có thể giúp hệ thống bớt chịu áp lực khi người dùng chuyển đổi giữa các công việc.

Con số hơn 860MB là tổng mức giảm Microsoft công bố cho các nhóm phần mềm, còn lượng bộ nhớ thu được trên từng máy sẽ phụ thuộc ứng dụng và dịch vụ đang chạy. Không phải thiết bị cá nhân nào cũng sử dụng đầy đủ những thành phần này cùng lúc.

Windows 11 còn thay đổi cách sử dụng lượng RAM sẵn có

Các cải tiến không dừng ở việc làm từng ứng dụng gọn hơn. Microsoft còn tinh chỉnh cơ chế nén bộ nhớ trên máy 8GB, giúp giữ thêm tối đa 2GB dữ liệu đang sử dụng trong RAM, thay vì phải chuyển sang ổ lưu trữ chậm hơn.

Với máy có RAM 8GB trở xuống, Widgets chỉ được nạp khi người dùng mở, giảm khoảng 200MB bộ nhớ cam kết trong lúc đóng. Microsoft Edge cũng rút thời gian mặc định đưa tab không hoạt động vào trạng thái ngủ từ hai giờ xuống 15 phút, hạn chế tài nguyên dành cho những trang chưa cần dùng.

Theo thử nghiệm của hãng, những tối ưu Windows 11 gần đây giúp máy 8GB cải thiện độ phản hồi tối đa 20%. Một bài kiểm tra đa nhiệm cụ thể cũng hoàn thành nhanh hơn tới 40%, với các tác vụ mở tab Edge, video 4K, tài liệu Office dung lượng lớn và nhiều ứng dụng liên tiếp.

Mức sử dụng RAM trên cùng laptop 8GB giảm từ khoảng 5GB xuống 3,3GB sau khi cập nhật lên Windows 11 26H2 trong thử nghiệm của Windows Latest. Ảnh: Windows Latest.

Microsoft đồng thời đang hướng tới việc cho một số thành phần như Windows Search và Widgets chia sẻ nền tảng xử lý web, với kế hoạch tương tự cho OneDrive và Photos. Đây là cách tiếp tục giảm phần tài nguyên phải dành cho những thành phần phần mềm có chức năng nền tảng giống nhau.

Để nhận các cải tiến mới nhất, Microsoft khuyến nghị cập nhật lên Windows 11 26H2, bản dựng 26300.9818 trở lên, đồng thời giữ các ứng dụng của hãng ở phiên bản mới. Dù trọng tâm là máy 8GB và 16GB, những thiết bị có nhiều RAM hơn cũng có thể hưởng lợi từ việc phần mềm sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Giữa lúc giá bộ nhớ tăng cao, tối ưu phần mềm mang lại lợi ích thiết thực cho những người chưa thể nâng cấp máy. Với laptop có RAM hàn cố định, việc Windows và các ứng dụng bớt chiếm bộ nhớ càng có giá trị, bởi người dùng không có lựa chọn đơn giản là mua thêm một thanh RAM.