Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch (GREAT), do Chính phủ Australia tài trợ, phối hợp với chính quyền Sơn La và Lào Cai triển khai. Trong khuôn khổ dự án, WEL tập trung nâng cao năng lực kinh doanh và lãnh đạo cho doanh nhân nữ, kết hợp hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc doanh nghiệp, cố vấn và kết nối thị trường.

Cách tiếp cận này không chỉ dừng ở đào tạo kiến thức mà hướng tới khả năng áp dụng vào hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp người làm chủ tiếp cận nguồn lực khi gặp khó khăn.

Ý chí, kiến thức, cơ hội và người đồng hành giúp phụ nữ vùng cao thay đổi cuộc đời

Tháng 8/2026, chị Lò Thị Toàn thành lập HTX Đại Ngàn Yên Sơn với 10 hộ thành viên, đều là phụ nữ dân tộc Thái, trên vùng sản xuất rộng 15 ha. Đây là dấu mốc đặc biệt với người phụ nữ từng rất rụt rè và không dám nghĩ mình có thể đứng ra điều hành một mô hình kinh tế tập thể. Chị Toàn là người khuyết tật; trước khi tham gia WEL, chị ngại giao tiếp, không tự tin phát biểu trước đám đông và từng nghĩ những cơ hội lớn trong kinh doanh không dành cho mình.

Tham gia dự án từ tháng 8/2024, chị được học về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, lập kế hoạch sản xuất, quản trị tài chính, kết nối khách hàng và xây dựng các mối quan hệ. Việc tham gia các hoạt động thực hành, gặp gỡ đối tác và học hỏi mô hình kinh doanh khác giúp chị chủ động hơn trong giao tiếp và công việc.

Chị Lò Thị Toàn, HTX Đại Ngàn Yên Sơn

“Tôi nhận ra rằng, là một người khuyết tật, không có nghĩa là không làm được những điều lớn lao. Chỉ cần có ý chí, có kiến thức, có cơ hội và có người đồng hành, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc đời mình”, chị Toàn chia sẻ.

Sau hai năm tham gia dự án, chị cùng các thành viên thành lập HTX Đại Ngàn Yên Sơn, định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, kết hợp trồng rau, củ, quả, chăn nuôi và phát triển sản phẩm địa phương. Theo chị Toàn, HTX hiện có 10 hộ thành viên với thu nhập đều đặn khoảng 13 triệu đồng/tháng; đã xây dựng được 6 mối khách buôn ổn định, gồm nhà trường, hợp tác xã và cửa hàng. Chị cũng đảm nhận việc kết nối thành viên, xây dựng phương án sản xuất và tìm kiếm thị trường.

Chị mong muốn HTX sẽ tạo thêm việc làm, thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số, người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Với chị, việc thành lập HTX không chỉ là dấu mốc trong hoạt động kinh tế gia đình mà còn mở ra cơ hội tổ chức sản xuất và tạo sinh kế cho những phụ nữ khác.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty Hỗ trợ Phát triển Xanh GreenU, đơn vị phối hợp triển khai WEL, cho rằng thay đổi quan trọng ở các nữ doanh nhân không chỉ nằm ở doanh thu, số lượng cửa hàng hay số HTX được thành lập. “Điều quan trọng mà đi lâu dài với các chị đó chính là sự tự tin, cách thức các chị biết ra quyết định, giải quyết vấn đề và có được một cộng đồng để cùng nhau phát triển, cùng nhau học hỏi”, bà nhận xét.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân (bên phải), Giám đốc Công ty Hỗ trợ Phát triển Xanh GreenU

Theo bà quản lý được chi phí để tăng hiệu quả Vân, năng lực kinh doanh còn thể hiện ở việc người làm chủ hiểu khách hàng, thị trường, lợi thế cạnh tranh; biết đàm phán, bán hàng, quản trị rủi ro và quản lý tài chính. “Tăng doanh thu là một phần, nhưng cũng là một kỹ năng quan trọng”, bà nói.

Với HTX Nông nghiệp Ương Tiếng do chị Quàng Thị Ương làm chủ, bài toán phát triển kinh doanh thể hiện qua quá trình chuyển đổi cây trồng và tìm kiếm đầu ra. Trước đây, gia đình chị và các hộ dân quanh vùng chủ yếu trồng ngô, lúa trên đất dốc, hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi được một thành viên HTX Hưng Thịnh tư vấn kỹ thuật trồng cây ăn quả, đặc biệt là giống táo đại, gia đình chị quyết định chuyển đổi vào năm 2014. Khi mô hình cho kết quả tích cực, chị cùng các hộ dân thành lập HTX vào năm 2025.

Tuy mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn, nhưng việc tiêu thụ vẫn chủ yếu phụ thuộc vào thương lái. HTX chưa có nhiều kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tiếp cận những khách hàng có khả năng tiêu thụ ổn định. Việc sản xuất cũng chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết, khiến sản lượng không phải lúc nào cũng đáp ứng được các đơn hàng lớn.

Trong quá trình tham gia dự án, chị Ương được tập huấn về quản trị, sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu, bao bì và nhãn mác. Chị cũng áp dụng kỹ năng quảng bá vào việc giới thiệu quy trình chăm sóc táo trên mạng xã hội và tham gia hội chợ.

Sản lượng táo của HTX đạt 50 tấn, doanh thu 1 tỷ đồng trong năm 2024; sang năm 2025, sản lượng đạt 83 tấn, doanh thu 1,6 tỷ đồng. Hiện HTX có 9 thành viên và đang định hướng áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặc dù quá trình chuyển đổi cây trồng đã bắt đầu từ trước khi HTX thành lập, những kết quả phát triển của mô hình sản xuất hiện nay cũng phần nào phản ánh hiệu quả từ việc tham gia dự án WEL từ giữa năm 2025.

Vai trò của các cố vấn địa phương

Không chỉ được đào tạo và trang bị những kiến thức về quản trị, sản xuất, phát triển kinh doanh, tham gia dự án WEL, chị Ương còn nhận được sự hỗ trợ về dịch vụ cố vấn đồng hành của anh Phạm Quang Thắng. Hai bên trao đổi về kỹ thuật trồng, chăm sóc táo theo hướng hữu cơ và ứng dụng công nghệ số vào xử lý giấy tờ, hợp đồng. Chị cũng được tham quan, học hỏi các mô hình HTX tại địa phương khác, qua đó có thêm kinh nghiệm về tổ chức sản xuất và tiếp cận khách hàng.

Dù vậy, không phải là tất cả những khó khăn của chị đều đã được giải quyết. Một số thành viên HTX còn hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin, vì vậy việc ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh của HTX còn hạn chế. Những vướng mắc này cho thấy những doanh nghiệp như HTX của chị Ương vẫn tiếp tục cần được tư vấn đồng hành trên con đường phát triển lâu dài.

Để giải quyết vấn đề này, dự án WEL hiện đang phát triển mạng lưới cố vấn đồng hành tại địa phương, kết nối cùng các cố vấn đồng hành quốc gia để doanh nhân nữ tiếp cận dịch vụ chuyên môn thuận lợi hơn. Công ty iChange Center là đối tác kỹ thuật tham gia đào tạo và kết nối mạng lưới này. Bà Trần Ngọc Diệp, Giám đốc iChange Center, cho biết dự án đã đào tạo và thành lập mạng lưới hơn 20 cố vấn đồng hành tại cả hai tỉnh Sơn La và Lào Cai, trang bị kỹ năng để họ có thể tự cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.

Bà Trần Ngọc Diệp, Giám đốc iChange Center trong một sự kiện đào tạo cố vấn đồng hành địa phương của dự án WEL

“Sau khi dự án kết thúc, chúng tôi hy vọng rằng với những kỹ năng đó, các cố vấn đồng hành có thể độc lập triển khai và quảng bá các dịch vụ của mình đến doanh nghiệp”, bà Diệp cho biết.

Tuy nhiên, năng lực của cố vấn mới là một phần điều kiện. Để mạng lưới hoạt động lâu dài, doanh nghiệp cần biết nơi tìm đến khi có nhu cầu, còn cố vấn phải có cơ hội cung cấp dịch vụ. Vì vậy, đơn vị thực hiện dự án WEL tại hai tỉnh là Hội Liên hiệp Phụ nữ đóng vai trò điều phối để giúp dịch vụ cố vấn đồng hành địa phương được kết nối với doanh nghiệp.

Xây dựng hệ sinh thái kết nối và phát triển bền vững

Một mạng lưới cố vấn dù có chuyên môn cũng khó tiếp cận đúng đối tượng nếu thiếu tổ chức kết nối tại địa bàn. Với mạng lưới cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có điều kiện tiếp cận hội viên, nắm bắt nhu cầu và giới thiệu những phụ nữ làm kinh tế tới nguồn hỗ trợ phù hợp.

Trong bài phát biểu tại hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm và cách tiếp cận dự án WEL tại Sơn La trong ngày 20/11/2026, bà Lò Thị Thúy Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, cho biết đội ngũ cán bộ Hội đã dần chuyển từ vai trò phối hợp sang trực tiếp điều phối các hoạt động, gồm khảo sát, lựa chọn đối tượng, tổ chức tập huấn và điều phối khai vấn. Bà cũng nhấn mạnh những bài học trong quá trình triển khai: cần sàng lọc đầu vào kỹ hơn, thiết kế lịch hỗ trợ linh hoạt theo mùa vụ và đặc thù giới, đồng thời duy trì đồng hành sau đào tạo.

Bà Quàng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, cho biết Hội không coi tập huấn là đích đến mà cùng các đối tác theo sát doanh nghiệp, HTX trong quá trình áp dụng kiến thức. Sau khi dự án kết thúc, Hội định hướng tiếp tục duy trì kết nối giữa nữ doanh nhân với đội ngũ cố vấn, chuyên gia và các cơ quan, đơn vị hỗ trợ.

Bà Quàng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La

Ở góc độ đối tác kỹ thuật, bà Trần Ngọc Diệp cho rằng các tổ chức như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã và những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cần trở thành đầu mối kết nối, giúp nữ doanh nhân tìm được chuyên gia phù hợp khi phát sinh nhu cầu. iChange cũng đã kết nối các cố vấn với một số đơn vị cung cấp dịch vụ để mở ra cơ hội đồng hành với doanh nghiệp sau khi dự án GREAT kết thúc. Tuy nhiên, khả năng duy trì mạng lưới còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng dịch vụ và cơ chế phối hợp, nguồn lực của các bên.

Ông Mark Birnbaum, Cố vấn trưởng Dự án GREAT, nhấn mạnh: “Việc trao quyền cho các nữ doanh nhân không chỉ hướng tới những kết quả kinh doanh của từng cá nhân, mà còn nhằm xây dựng một hệ sinh thái có sự kết nối và phát triển bền vững, nơi phụ nữ có thể tiếp cận các kiến thức, dịch vụ, mạng lưới và cơ hội cần thiết để phát triển hoạt động kinh doanh, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương”.

Ông Mark Birnbaum, Cố vấn trưởng Dự án GREAT

Phát triển kinh tế vùng cao sẽ khó đạt được tính bao trùm và bền vững nếu một bộ phận lớn nguồn lực lao động, tri thức và khả năng tổ chức sản xuất của phụ nữ chưa được phát huy đầy đủ. Khi phụ nữ có điều kiện tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế, họ cũng góp phần mở rộng nền tảng sản xuất, cải thiện sinh kế và tăng sức chống chịu của cộng đồng trước những biến động.

Vì vậy, nâng cao năng lực kinh doanh cho phụ nữ không thể chỉ dừng ở các khóa đào tạo hay sự hỗ trợ trong một dự án. Điều quan trọng hơn là những năng lực ấy có được chuyển hóa thành hoạt động kinh doanh hiệu quả, và người làm chủ có tiếp tục tiếp cận được chuyên môn, thị trường cùng các nguồn lực cần thiết khi chương trình hỗ trợ kết thúc hay không.



