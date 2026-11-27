Một startup công nghệ tại Mỹ tuyên bố đã sử dụng các AI agent để tự nghiên cứu, thiết kế và kiểm chứng một kiến trúc CPU hoàn toàn mới. Trong thử nghiệm mô phỏng, bộ xử lý này đạt hiệu suất năng lượng cao gấp 4,59 lần một lõi CPU đối chứng có kích thước tương đương, mở ra hướng tiếp cận khác biệt trong thiết kế chip máy tính.

Sản phẩm mang tên Frostbite, được phát triển bởi Architect Labs, startup có trụ sở tại Palo Alto. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở những con số hiệu năng, mà còn ở cách AI tham gia vào gần như toàn bộ quá trình tạo ra bộ xử lý, từ nghiên cứu kiến trúc, xây dựng mô hình đến đề xuất và kiểm chứng các thay đổi trong thiết kế.

Theo Architect Labs, Frostbite sử dụng một tập lệnh hoàn toàn mới cùng mô hình tính toán có tên Interaction Nets. Thay vì để phần cứng phải liên tục xác định những lệnh nào có thể thực hiện đồng thời như CPU truyền thống, kiến trúc này được thiết kế để chương trình tự bộc lộ các công việc có thể xử lý song song.

CPU do AI Agents của Frostbite thiết kế. Ảnh Architect Labs

Cách tiếp cận đó giúp Frostbite giảm sự phụ thuộc vào những cơ chế phần cứng phức tạp như xử lý ngoài thứ tự và hệ thống bộ nhớ đệm dùng chung giữa nhiều lõi. Thay vào đó, mỗi đơn vị xử lý có bộ nhớ cục bộ riêng, còn các tác vụ có thể chạy đồng thời được phân chia thông qua mô hình tính toán của chương trình.

Để minh họa, nhóm phát triển đưa ra ví dụ về một bài toán đặt 5 quân hậu trên bàn cờ 5x5 sao cho chúng không thể tấn công lẫn nhau. Một chương trình thông thường sẽ tìm kiếm từng phương án lần lượt. Nhưng khi chuyển sang Interaction Nets, bài toán được chia thành 3.183 thao tác nhỏ, trong đó chuỗi thao tác dài nhất cần thực hiện tuần tự chỉ gồm 262 bước. Nhờ vậy, trung bình có khoảng 12 thao tác sẵn sàng chạy song song tại mỗi bước.

Hiệu suất năng lượng cao gấp 4,59 lần trong mô phỏng

Trong bài kiểm tra gồm 25 tác vụ, cụm Frostbite với 4 đơn vị xử lý (tile) đạt hiệu suất năng lượng cao gấp 4,59 lần lõi CPU đối chứng. Đây là một thiết kế dual-issue, in-order đã được kiểm chứng trên silicon, nhưng Architect Labs không tiết lộ tên sản phẩm vì lý do pháp lý.

Đáng chú ý, kết quả không chỉ đến từ những tác vụ được dùng để tối ưu thiết kế. Với 10 tác vụ phục vụ quá trình tinh chỉnh, Frostbite đạt mức chênh lệch 6,02 lần. Trong khi đó, ở 15 tác vụ được giữ lại đến giai đoạn đánh giá cuối cùng, con số vẫn đạt 3,83 lần.

Thử nghiệm lý thuyết cho thấy, hiệu quả năng lượng trên mỗi Watt từ CPU do AI thiết kế cao hơn hẳn thông thường.

Tuy nhiên, hiệu quả của kiến trúc mới thay đổi đáng kể tùy từng loại công việc. Ở tác vụ conv2d, Frostbite đạt hiệu suất cao gấp 23,12 lần lõi đối chứng. Ngược lại, với phép tính Fibonacci đệ quy, mức chênh lệch chỉ còn 1,15 lần. Điều này cho thấy lợi thế của thiết kế không đồng đều trên mọi loại tác vụ.

Một yếu tố khác góp phần tạo nên kết quả là cách Frostbite phân bổ năng lượng. Trong phép đo trung bình trên 20 tác vụ, bộ nhớ chiếm 38% tổng năng lượng của Frostbite, thấp hơn mức 57% ở lõi đối chứng. Năng lượng dành cho việc lấy, giải mã và phát lệnh cũng giảm từ 27% xuống còn 6%. Đổi lại, mạng kết nối và bộ lập lịch trên chip chiếm 26% năng lượng của Frostbite.

AI tham gia thiết kế và kiểm chứng từng thay đổi

Quá trình phát triển Frostbite bắt đầu khi các AI agent được giao nghiên cứu tài liệu khoa học, phân tích benchmark và xây dựng các mô hình bằng Python. Architect Labs cho biết hệ thống ban đầu không được cung cấp những giả định kiến trúc có sẵn, dù nhóm phát triển đã lựa chọn trước các tác vụ mà chip cần xử lý tốt.

Sau khi chọn được hướng thiết kế, các AI agent chuyển sang sử dụng ngôn ngữ đặc tả riêng của công ty mang tên ASL. Ngôn ngữ này có thể chuyển đổi sang Lean, một hệ thống kiểm chứng hình thức, giúp máy tính kiểm tra tính nhất quán của thiết kế và phát hiện nhiều nhóm lỗi.

Nhóm phát triển sau đó xây dựng Arcmodel, mô hình phần mềm mô phỏng toàn bộ chip trước khi tạo ra thiết kế mạch thực tế. Mô hình này chạy nhanh hơn khoảng 200 lần so với việc mô phỏng trực tiếp thiết kế RTL. Ban đầu, ước tính năng lượng của mô hình có sai lệch tới gần 250%, nhưng một quy trình tự động đã điều chỉnh để đưa sai số xuống còn khoảng 5%.

Từ đó, nhiều AI agent hoạt động song song, liên tục đề xuất thay đổi, kiểm tra chúng với bản đặc tả, thử nghiệm trên mô hình và đo mức tiêu thụ năng lượng trước khi quyết định giữ lại. Tổng cộng, hệ thống thử nghiệm 58 ý tưởng và chấp nhận 37 thay đổi.

Đáng chú ý, trong quá trình này còn xuất hiện cơ chế phân phối công việc mà con người không trực tiếp chỉ định. Khi một tile không còn tác vụ để xử lý, nó có thể lấy phần việc còn dư từ đơn vị lân cận hoặc chuyển sang trạng thái nghỉ để tiết kiệm năng lượng.

Dù vậy, Frostbite vẫn còn cách khá xa một sản phẩm thương mại. Toàn bộ kết quả hiện dựa trên thiết kế mô phỏng ở tiến trình 7nm, chưa được sản xuất thành chip silicon thực tế. Tần số thiết kế ban đầu đạt 800 MHz nhưng giảm xuống còn 500 MHz trong bố trí cuối cùng.

Architect Labs cho biết sẽ tiếp tục mở rộng số lượng tác vụ đánh giá, đồng thời so sánh Frostbite với những CPU mạnh hơn, bao gồm các bộ xử lý đa lõi có khả năng thực thi ngoài thứ tự. Công ty cũng dự định phát hành thiết kế RTL và tập lệnh của Frostbite trong tương lai.

Nếu các kết quả mô phỏng được chứng minh trên phần cứng thực tế, Frostbite có thể trở thành một ví dụ đáng chú ý về vai trò mới của AI trong ngành bán dẫn: không chỉ hỗ trợ kỹ sư viết phần mềm hay tối ưu thiết kế, mà còn tham gia tạo ra những kiến trúc bộ xử lý hoàn toàn khác biệt.