Đề xuất dùng VNeID xác thực danh tính người thành lập doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung đang được lấy ý kiến trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Bộ cũng đề xuất thực hiện đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn trên môi trường số, đơn giản hóa hồ sơ, hạn chế quyền thành lập doanh nghiệp mới đối với những cá nhân có vi phạm nghiêm trọng.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung quy định này nhằm gắn trách nhiệm của cá nhân với những hậu quả kinh tế do doanh nghiệp mình thành lập gây ra, nâng cao tính tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để tái diễn hành vi vi phạm.

Quy định không nhằm hạn chế quyền kinh doanh một cách hành chính mà hướng tới thiết lập cơ chế sàng lọc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, nhà đầu tư, chủ nợ và các chủ thể liên quan. Đồng thời, cần có cơ chế khôi phục quyền thành lập doanh nghiệp sau khi cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ, bảo đảm phù hợp với quyền tự do kinh doanh.

Ngoài ra, việc góp vốn thông qua thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang được xem xét, nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp.

Dự thảo cũng cần làm rõ các loại tài sản được sử dụng để góp vốn, trong đó có cổ phần, phần vốn góp, cũng như quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên khi sử dụng những tài sản này để góp vốn vào doanh nghiệp khác.

Bộ Tài chính đề xuất quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn về điều kiện đặt trụ sở chính, đặc biệt đối với văn phòng chia sẻ và nhà chung cư không có chức năng thương mại, nhằm tránh trục lợi, bảo đảm an ninh, an toàn khu dân cư.

Đồng thời, phân biệt địa chỉ diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh với địa chỉ liên hệ để phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và các mô hình kinh doanh mới như trạm sạc, tủ bán hàng tự động, kinh doanh trên môi trường điện tử thông qua kho bán hàng.



