Ngày 25/11, lập trình viên Lâm Quang Minh, tác giả của bộ gõ tiếng Việt EVKey, đã phát hành phiên bản 6.1.1 dành cho hệ điều hành Windows. Bên cạnh việc tối ưu hiệu năng và khắc phục một số lỗi tồn đọng, bản cập nhật lần này còn mang đến một giao diện hoàn toàn mới cho phần mềm vốn đã quen thuộc với người dùng Việt Nam trong nhiều năm qua.

Nếu từng sử dụng EVKey, người dùng có lẽ đã quen với cửa sổ cài đặt nhỏ gọn, tập trung hàng loạt tùy chọn dưới dạng ô đánh dấu. Đây cũng là kiểu giao diện thường thấy trên các phần mềm tiện ích dành cho Windows từ hàng chục năm trước, vốn đề cao tính thực dụng hơn yếu tố thẩm mỹ.

Với phiên bản 6.1.1, EVKey được thiết kế lại theo phong cách hiện đại, có nhiều nét tương đồng với ứng dụng Settings trên Windows 11. Các thiết lập được phân chia thành từng nhóm riêng biệt như gõ phím, phím tắt, gõ tắt, ứng dụng, chuyển mã và hệ thống, có thể truy cập thông qua thanh điều hướng bên trái. Trong khi đó, những tùy chọn cơ bản như bảng mã, kiểu gõ hay bật/tắt tiếng Việt vẫn được đặt cố định ở phía trên.

Giao diện mới cũng hỗ trợ cả chế độ sáng và tối, cho phép người dùng lựa chọn thủ công hoặc đồng bộ với thiết lập của Windows.

Đáng chú ý, tác giả EVKey vẫn giữ lại cách bố trí giao diện truyền thống. Người dùng không thích sự thay đổi hoặc đơn giản là đã quen với cách sử dụng trước đây có thể chuyển đổi giữa hai giao diện thông qua một nút bấm trên thanh tiêu đề.

Theo ghi chú đi kèm bản cập nhật, tác giả cho biết chương trình cũng được tối ưu để hoạt động nhẹ và nhanh hơn.

Từng thông báo ngừng phát triển từ năm 2025

Việc EVKey tiếp tục nhận được những bản cập nhật lớn là điều khá bất ngờ, bởi chính tác giả của phần mềm này từng tuyên bố ngừng phát triển dự án.

Vào cuối tháng 3/2025, trong một bài đăng trên fanpage chính thức của EVKey, lập trình viên Lâm Quang Minh cho biết đã từ lâu không còn sửa lỗi hay nâng cấp phần mềm. Tác giả đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã sử dụng EVKey trong suốt thời gian qua và khuyến nghị người dùng tìm đến các bộ gõ khác nếu gặp vấn đề trong quá trình sử dụng.

Trên thực tế, phiên bản EVKey 5.0.1 dành cho Windows đã được phát hành từ tháng 3/2022. Trong khoảng ba năm sau đó, mặc dù không có bản cập nhật mới, EVKey vẫn được nhiều người sử dụng, bên cạnh những bộ gõ tiếng Việt phổ biến khác như UniKey hay OpenKey.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2026, tức hơn một năm sau thông báo nói trên, tác giả EVKey bất ngờ phát hành phiên bản 6.0.0. Đây cũng là bản nâng cấp lớn đầu tiên của phần mềm sau hơn bốn năm.

Thay đổi đáng chú ý ở phiên bản này là việc bổ sung cơ chế nhập liệu IME (Input Method Editor) tương tự bộ gõ tích hợp sẵn trên Windows, bên cạnh cơ chế Keyboard Hook truyền thống. Tính năng loại trừ ứng dụng cũng được mở rộng, cho phép người dùng linh hoạt hơn trong việc thiết lập bộ gõ đối với từng phần mềm trên máy tính. Một bản cập nhật sửa lỗi tiếp tục được phát hành vào tháng 6, trước khi EVKey có diện mạo mới như hiện nay.

Ra đời trên nền tảng mã nguồn mở của UniKey, EVKey từng được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng khắc phục một số lỗi nhập liệu tiếng Việt trên các ứng dụng, đặc biệt là trình duyệt web và phần mềm văn phòng. Khả năng thiết lập bộ gõ riêng cho từng ứng dụng cũng là một trong những tính năng được đánh giá cao của phần mềm này.