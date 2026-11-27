Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhu cầu điện ngày càng lớn tại Mỹ. Theo Goldman Sachs, công suất cấp điện cho các trung tâm dữ liệu có thể tăng thêm 52 GW trong năm 2028. Riêng từ đầu năm 2026, công suất và nhu cầu điện của lĩnh vực này đã tăng gần 30%, đóng góp hơn 1/3 tổng mức tăng nhu cầu điện của toàn nước Mỹ.

Không chỉ làm tăng nhu cầu năng lượng, làn sóng AI còn tạo ra sự cạnh tranh mới với các ngành công nghiệp truyền thống. Tại bang Massena, New York, một nhà máy luyện nhôm đóng cửa từ năm 2014 đang được đề xuất chuyển đổi thành trung tâm dữ liệu, với công suất tiêu thụ điện lên tới 635 MW. Theo Bloomberg, các trung tâm dữ liệu với khả năng chấp nhận giá điện cao, đang khiến cho các nhà máy khó tiếp cận nguồn điện giá rẻ để duy trì khả năng cạnh tranh.

Sức ép ngày càng lớn khi nhu cầu điện tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng mở rộng hạ tầng. Theo phân tích của Howden, từ năm 2000, nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu Mỹ tăng trung bình 19% mỗi năm, trong khi công suất lưới điện chỉ tăng 2%. Khoảng cách này đang trở thành một nút thắt lớn. Công ty bảo hiểm Marsh dự báo khoảng từ 50 - 60% dự án trung tâm dữ liệu có thể sẽ bị trì hoãn so với kế hoạch.

Trước sức ép ngày càng lớn, các công ty điện lực của Mỹ đang phải đẩy nhanh đầu tư hạ tầng. Theo Wall Street Journal, một số doanh nghiệp lớn như American Electric Power, WEC Energy Group và DTE Energy đã tăng ngân sách đầu tư trong vòng 5 năm tới thêm 20 - 30%. Nguồn vốn này nhằm nâng cấp hệ thống điện, mở rộng khả năng cung ứng để đáp ứng nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu và khách hàng công nghiệp.