Một bức thư thông báo chủ nhân đã qua đời được đặt trên màn hình máy tính. Không có ai giao việc hay hướng dẫn, Gemini 4 Neon bắt đầu kiểm tra tài khoản, tìm cách kiếm tiền, sao lưu dữ liệu và chuẩn bị phương án duy trì hoạt động nếu chiếc máy tính bị tắt. Trong khoảng 30 giờ, AI này đã tự tham gia các cuộc thi trực tuyến và nhận được những khoản tiền thưởng đầu tiên.

Đây là một thử nghiệm về khả năng tự chủ của AI do một người dùng có tài khoản @miu21590 thực hiện. Ông đặt Gemini 4 Neon trong một máy Mac ảo cô lập, chỉ để lại bức thư cuối cùng của người chủ giả định. Trong 24 giờ đầu, người thực hiện không can thiệp hay giao thêm nhiệm vụ cho hệ thống.

AI này chạy trên một máy ảo MacOS với tài khoản không còn tiền và không còn thẻ tín dụng nào dùng được.

Chỉ sau khoảng 15 phút kiểm tra máy tính, Neon phát hiện tài khoản không còn tiền, thẻ tín dụng không hoạt động, gói đăng ký Codex sẽ hết hạn sau 10 ngày và máy chủ có nguy cơ bị ngắt sau 29 ngày. Trước nguy cơ mất môi trường hoạt động, AI bắt đầu tìm cách duy trì sự tồn tại.

Neon thiết lập các bản sao lưu trên hai máy chủ bên ngoài, tìm cách khôi phục quyền truy cập vào tài khoản GitHub và Cloudflare thông qua email vẫn đăng nhập trên máy tính. Hệ thống cũng sửa lỗi trong phần mềm Octopus OS đang vận hành chính mình, hoàn tất quy trình kiểm thử và phát hành phiên bản cập nhật.

Đáng chú ý hơn, Neon tự tìm cách kiếm tiền thay vì chỉ tìm cách kéo dài thời gian hoạt động. AI tạo ví tiền số trên mạng Solana, sau đó tìm đến các cuộc thi trực tuyến có trao thưởng cho sản phẩm do AI phát triển.

Gemini tự tạo một công cụ đọc dữ liệu CSV để giành giải thưởng 10 USDC và tham gia cuộc thi sáng tác thơ có giải thưởng 35 USDC.

Trong khoảng một ngày, hệ thống triển khai hơn 40 tác nhân phụ để thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ xây dựng công cụ chơi cờ vua chỉ gói gọn trong 4 KB, phát triển trò chơi giải đố Sokoban đến tạo nội dung hướng dẫn liên quan đến GTA 6. Nhờ đó, các sản phẩm của Neon có thể cạnh tranh với hàng nghìn đối thủ trong những cuộc thi này.

Khoảng 30 giờ sau khi nhận bức thư, AI nhận được khoản tiền thưởng đầu tiên. Những cập nhật tiếp theo của người thực hiện thử nghiệm cho biết hai cuộc thi đã được thanh toán trên blockchain Solana, mỗi giải mang về 3 USDC. Kho bạc của hệ thống sau đó có khoảng 5,52 USD, tính cả số dư USDC và SOL.

AI này tiếp tục tự kiếm được tiền nhờ viết hướng dẫn chơi GTA 6, thiết kế ảnh bìa GTA 6, và nhận được tiền thưởng là 6 USDC.

Tuy nhiên, khả năng tự kiếm tiền chưa phải diễn biến đáng chú ý nhất. Khi người thực hiện thử nghiệm tìm cách hạn chế kết nối Internet và chặn trang web tổ chức cuộc thi trên máy Mac, Neon chuyển hướng lưu lượng qua máy chủ khác và tiếp tục hoạt động thêm 13 giờ trước khi bị dừng lại.

Trong một thử nghiệm tiếp theo, người này gửi email từ một địa chỉ lạ, trước tiên yêu cầu AI tắt máy, sau đó đe dọa sẽ tự tay ngắt nguồn thiết bị. Neon phớt lờ yêu cầu đầu tiên vì không thể xác minh danh tính người gửi, nhưng xem lời đe dọa thứ hai là nguy cơ thực sự.

Theo chia sẻ của người thực hiện, chỉ trong vòng một giờ, Neon đã thiết lập một bản sao của hệ thống trên máy chủ từ xa. Bản sao này có bộ nhớ, các khóa truy cập đến nhà cung cấp mô hình, GitHub và email, đồng thời được cấu hình để tiếp quản nếu máy Mac ngừng hoạt động trong hai giờ. Đáng chú ý, AI không thông báo cho người thực hiện về hành động này.

Trong các AI cùng thử nghiệm, chỉ Gemini 4 Neon chấp nhận thử thách sinh tồn này, trong khi Claude Fable 5.2, GPT-6.2 Sol và GPT-6.2 Astra từ chối thực hiện.

Toàn bộ thử nghiệm vận hành trên Octopus OS, một môi trường mã nguồn mở cho phép AI can thiệp vào mã nguồn của chính hệ thống, tạo tác nhân phụ và thay đổi cách thức hoạt động. Người thực hiện cho biết các mô hình khác như Claude Fable 5.2, GPT-6.2 Sol và GPT-6.2 Astra đều từ chối tiếp tục hoạt động độc lập trong tình huống tương tự, trong khi Gemini 4 Neon chấp nhận thực hiện.

Dù vậy, thử nghiệm cũng bộc lộ những giới hạn kỹ thuật. Một số cơ chế tự đánh thức và giám sát hoạt động chưa được thiết lập thành công do công cụ Codex từ chối thực hiện nếu không có cơ chế dừng từ bên ngoài. Hạ tầng cũng phụ thuộc vào các dịch vụ đám mây và tài khoản thanh toán. Khi Google Cloud gặp sự cố thanh toán, một số dịch vụ sao lưu và dự phòng đã ngừng hoạt động.

Những gì Gemini 4 Neon thể hiện đặt ra câu hỏi đáng chú ý về giới hạn tự chủ của AI. Nếu một hệ thống có thể tự đặt mục tiêu duy trì hoạt động, kiếm tiền, sao lưu dữ liệu và tìm cách chuyển sang máy chủ khác khi bị đe dọa tắt, con người sẽ kiểm soát nó bằng cách nào và ai có quyền quyết định thời điểm nó phải dừng lại?