Cuộc khảo sát thường niên đối với các tập đoàn và doanh nghiệp quy mô lớn tại Nhật Bản do Hãng thông tấn Kyodo News thực hiện vừa chỉ ra một sự thay đổi cấu trúc rõ rệt trên thị trường lao động của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Khi được hỏi về kế hoạch tuyển dụng sinh viên đại học mới tốt nghiệp cho các vị trí nhân viên văn phòng và hành chính tổng hợp (clerical jobs), có tới 20% số doanh nghiệp tham gia khảo sát xác nhận sẽ cắt giảm chỉ tiêu tuyển mới.

Lý do cốt lõi được ban nhân sự của các tập đoàn Nhật Bản đưa ra là việc ứng dụng rộng rãi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào quy trình vận hành hàng ngày trong suốt thời gian qua đã bắt đầu phát huy hiệu quả thực tế. Những đầu việc văn phòng truyền thống vốn thường được giao cho sinh viên mới ra trường đảm nhận như nhập dữ liệu chứng từ, tổng hợp biên bản cuộc họp, soạn thảo thư tín thương mại, kiểm tra hồ sơ kế toán và tra cứu quy định nội bộ nay đều đã được phần mềm AI tự động xử lý trong vài giây.

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, các tập đoàn lớn tại Nhật Bản vẫn duy trì truyền thống tuyển dụng đồng loạt hàng trăm sinh viên mới ra trường mỗi năm vào ngạch nhân viên văn phòng tổng hợp rồi mới đào tạo luân chuyển dần qua các phòng ban. Việc cứ 5 tập đoàn lớn lại có 1 đơn vị chủ động thu hẹp cánh cửa tuyển dụng ở ngạch bàn giấy cho thấy các doanh nghiệp không còn muốn duy trì bộ máy nhân sự hành chính cồng kềnh khi máy tính đã làm thay được phần việc lặp đi lặp lại.

Ảnh minh họa: khu cao ốc văn phòng Marunouchi bên hào Hoàng cung ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2022. Ảnh: Akonnchiroll/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Nghịch lý đáng chú ý là quyết định cắt giảm tuyển dụng nhân viên văn phòng mới ra trường lại diễn ra ngay giữa lúc nước Nhật đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu hụt lao động trẻ trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ do tốc độ già hóa dân số. Điều này phản ánh sự phân hóa sâu sắc của thị trường việc làm trong kỷ nguyên AI: các doanh nghiệp vẫn khát nhân lực có kỹ năng kỹ thuật cao và khả năng điều phối dự án, nhưng lại đóng dần cơ hội đối với những lao động trẻ chỉ làm công việc xử lý giấy tờ đơn thuần.

Nhiều tập đoàn tham gia khảo sát của Kyodo News cho biết phần ngân sách tiết kiệm được từ việc giảm tuyển nhân sự hành chính sẽ được chuyển sang đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm tự động hóa và nâng mức lương khởi điểm nhằm thu hút nhóm sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật dữ liệu cũng như những nhân sự có khả năng sử dụng thành thạo công cụ AI để giải quyết các bài toán kinh doanh phức tạp.

Nguồn: ANTARA