Thời gian gần đây, Chi Pu và Matthis liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng nghi vấn cùng đi du lịch nước ngoài. Từ những hình ảnh check-in tại Nhật Bản đến màn tương tác qua lại trên mạng xã hội, cả hai khiến cư dân mạng không khỏi đặt dấu hỏi về mối quan hệ thực sự.

Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi Nhật, đáng chú ý là nhiều khung cảnh có sự tương đồng với những hình ảnh Matthis từng chia sẻ. Trong loạt ảnh mới được đăng tải, Chi Pu ghi lại nhiều khoảnh khắc tại Nhật Bản, nổi bật là những bức hình check-in bên hồ với núi Phú Sĩ phía xa. Nữ ca sĩ diện trang phục mùa lạnh với áo khoác tối màu, tạo dáng bên mặt hồ xanh trong khung cảnh trời nắng đẹp.

Giữa tin đồn hẹn hò thì Chi Pu "xả kho" thêm loạt hint mới

Ở một số hình ảnh khác, cô còn xuất hiện tại khu vực có thể nhìn thấy ngọn núi biểu tượng của Nhật Bản, khoe phong cách thời trang trẻ trung, cá tính.

Điều khiến cư dân mạng chú ý là những khung cảnh này có nhiều điểm tương đồng với loạt ảnh Matthis đăng tải trước đó. Cả hai đều chia sẻ hình ảnh bên hồ, phía sau là khung cảnh núi Phú Sĩ hùng vĩ. Đặc biệt, một số góc chụp và bối cảnh ven hồ khá giống nhau, khiến netizen nhanh chóng đặt hai loạt hình cạnh nhau để soi sự trùng hợp.

Trước đó, Matthis cũng đăng ảnh du lịch Nhật Bản, trong đó có khoảnh khắc tạo dáng bên hồ với núi Phú Sĩ phía xa. Chi Pu sau đó chia sẻ video tại Nhật kèm dòng trạng thái "Tạm biệt anh nhé, em phải đi Phú Sĩ đây". Đáng chú ý, Matthis trực tiếp để lại bình luận "Xinh thế nhở", còn nữ ca sĩ cũng có tương tác đáp lại. Màn trò chuyện công khai này từng khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Những khung ảnh mà Chi Pu và Matthis bị dân tình cho là quá trùng hợp

Cả hai công khai tương tác trên mạng xã hội

Nghi vấn giữa hai người bắt đầu rộ lên từ những chuyến đi nước ngoài có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là tại Thái Lan và Pháp. Hồi cuối tháng 3/2026, Chi Pu có chuyến du lịch Bangkok cùng một người bạn thân. Cùng khoảng thời gian này, Matthis cũng được phát hiện đang có mặt tại Thái Lan. Khi đặt những hình ảnh của hai người cạnh nhau, cư dân mạng chú ý đến khoảnh khắc cả hai cùng check-in trên xe tuk-tuk với nhiều chi tiết trong khung cảnh khá tương đồng. Đáng chú ý hơn, trong một bài đăng của bạn thân Chi Pu, Matthis cũng xuất hiện trong chuyến đi. Nữ ca sĩ còn để lại bình luận “Quá đà”, khiến màn tương tác càng được chú ý.

Đến giữa tháng 7, cả hai tiếp tục bị soi những điểm trùng hợp trong chuyến du lịch Pháp. Chi Pu từng chia sẻ loạt ảnh tại các địa điểm nổi tiếng, trong khi Matthis cũng đăng tải hình ảnh check-in ở những không gian có kiến trúc, góc chụp tương tự. Từ nhà hàng, cách bài trí nội thất, chiếc đèn trên bàn ăn cho đến khung cảnh tại nhà hát Opera, nhiều chi tiết được cư dân mạng đặt cạnh nhau để tìm ra điểm chung.

Chi Pu và Matthis rộ nghi vấn hẹn hò bởi loạt chi tiết trùng hợp ở Pháp

Matthis Metharam sinh năm 2004, sở hữu chiều cao gần 1m9, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng diện mạo được nhận xét mang nét lai Tây. Những hình ảnh đời thường của Matthis từng nhiều lần gây chú ý bởi ngoại hình sáng và phong cách thời trang khá nổi bật.

Trước khi được biết đến với những câu chuyện tình cảm cùng các mỹ nhân Vbiz, Matthis từng theo đuổi Esports chuyên nghiệp. Anh từng thi đấu VALORANT với nickname MaTryXs và góp mặt tại các giải đấu thuộc hệ thống Champions Tour Vietnam. Sau đó, chàng trai sinh năm 2004 chuyển hướng sang thời trang, người mẫu và hoạt động giải trí.

Dù không công khai nhiều thông tin về gia đình, chỉ cần lướt qua những hình ảnh được Matthis chia sẻ trên mạng xã hội cũng có thể thấy chàng trai 2K4 có một cuộc sống khá năng động. Matthis thường xuyên xuất hiện trong những chuyến đi giữa Việt Nam, Pháp và nhiều địa điểm khác. Những bức ảnh trên trang cá nhân cho thấy anh có gu thời trang chỉn chu, thường xuyên sử dụng các món đồ thuộc những thương hiệu cao cấp và xuất hiện tại những không gian sang trọng.

Bên cạnh đó, Matthis có mối quan hệ khá rộng với những gương mặt trong giới giải trí Việt như stylish Hoàng Ku, Á hậu Kim Duyên, MC Thanh Thanh Huyền,... Anh từng xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, thường xuyên có mặt trong những buổi gặp gỡ cùng các nhân vật có tiếng trong showbiz.

Gia thế của Matthis khiến nhiều người tò mò

Ảnh: FBNV