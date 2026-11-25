Từng gây sốt mạng xã hội với màn cầu hôn được ví như bước ra từ phim ngôn tình, Yeyoung và Ji Sun hiện đã chính thức về chung một nhà. Cô nàng là influencer hoạt động trong lĩnh vực du lịch, thời trang, sở hữu khoảng 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram; trong khi đó, Ji Sun (SN 1994) là người mẫu, MC tại Hàn Quốc.

Sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh những chuyến đi, check-in tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp ở nhiều quốc gia.

Màn cầu hôn như phim ngôn tình từng hút hơn 11 triệu lượt xem, sau đó là đám cưới trong mơ

Khoảng tháng 10/2024, màn cầu hôn của Yeyoung và Ji Sun từng gây sốt mạng xã hội. Trong những hình ảnh được chia sẻ, chàng trai xuất hiện lịch lãm bên cô gái sở hữu nhan sắc nổi bật, vóc dáng quyến rũ giữa khung cảnh lãng mạn. Sự kết hợp này khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng “tổng tài và thư ký” trong phim ngôn tình. Loạt ảnh nhanh chóng được lan truyền trên TikTok, thu hút hơn 11 triệu lượt xem, đồng thời được nhiều fanpage chia sẻ lại. Không ít netizen còn ví cặp đôi như “xé truyện bước ra”.

Hiện tại, màn cầu hôn của cặp đôi này đã hút 22 triệu lượt xem

Được biết, Yeyoung và Ji Sun đã có khoảng 2 năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân. Chia sẻ về màn cầu hôn, Ji Sun cho biết bản thân rất hồi hộp, thậm chí run và bật khóc vì xúc động.

Anh cũng bày tỏ mong muốn có thể mang đến cho bạn gái một cuộc sống hạnh phúc. Về phía Yeyoung, cô cho biết cả hai đã khóc rất nhiều trong khoảnh khắc đặc biệt ấy và cô muốn đồng hành cùng Ji Sun đến hết cuộc đời.

Sau màn cầu hôn gây sốt, chuyện tình của cả hai tiếp tục được người hâm mộ theo dõi. Đến cuối tháng 10/2025, Yeyoung và Ji Sun chính thức tổ chức đám cưới. Những hình ảnh trong ngày trọng đại được cô chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cặp đôi đã tổ chức đám cưới ngay sau đó.

Không chỉ có bộ ảnh cưới được đầu tư chỉn chu, loạt khoảnh khắc cô dâu chú rể xúc động trong lễ cưới cũng khiến người theo dõi nhớ lại màn cầu hôn năm nào. Theo chia sẻ của Yeyoung, chú rể đã bật khóc nhiều lần, còn cô cũng không giấu được nước mắt khi bước vào lễ đường.

Cuộc sống vợ chồng son gắn với những chuyến du lịch, check-in khách sạn sang chảnh

Sau khi kết hôn, Yeyoung và Ji Sun thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội bằng những chuyến du lịch ở nhiều quốc gia. Từ châu Âu đến châu Á và Đông Nam Á, trang cá nhân của cả hai tràn ngập hình ảnh tại các khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng có thiết kế ấn tượng, nhà hàng đẹp mắt hay những địa điểm nổi tiếng.

Cả hai chăm check-in trên máy bay, khách sạn.

Một trong những chuyến đi đáng chú ý của cặp đôi là hành trình dài ngày tại Italy sau đám cưới. Hai người ghé thăm nhiều địa danh như Dolomites, Tuscany, Rome và hồ Garda. Yeyoung liên tục chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ dưỡng, từ khung cảnh thiên nhiên, những con phố cổ đến các khách sạn lãng mạn. Cô thậm chí gọi một số trải nghiệm lưu trú là những nơi đáng đến ít nhất một lần trong đời.

Việt Nam cũng từng xuất hiện trong hành trình khám phá của hai người. Khoảng tháng 8/2025, Yeyoung và Ji Sun có chuyến ghé thăm Hội An và Đà Nẵng. Cả hai dành thời gian nghỉ dưỡng tại resort, tham quan bãi biển và trải nghiệm nhiều hoạt động như yoga, lướt sóng, chèo kayak, làm đèn lồng. Yeyoung từng chia sẻ cô có ấn tượng tích cực với chuyến đi, yêu thích không gian nghỉ dưỡng, đồ ăn và các dịch vụ trải nghiệm tại đây.

Cặp đôi từng đến Việt Nam du lịch.

Đến tháng 11/2026, cặp đôi tiếp tục cập nhật hành trình nghỉ dưỡng tại Cebu, Philippines. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy họ vẫn duy trì thói quen khám phá các điểm đến mới, tận hưởng thời gian bên nhau và ghi lại những khoảnh khắc trong mỗi chuyến đi.

Đáng chú ý, du lịch không chỉ là sở thích cá nhân mà còn gắn với công việc hiện tại của Yeyoung. Tài khoản Instagram của Yeyoung hiện có khoảng 1,4 triệu người theo dõi, phần giới thiệu cá nhân tập trung vào các lĩnh vực khách sạn cao cấp, du lịch và thời trang. Bên cạnh việc chia sẻ trải nghiệm, cô còn thường xuyên giới thiệu và mở bán các gói nghỉ dưỡng, vé máy bay kết hợp khách sạn.

Thông qua những trải nghiệm thực tế tại khách sạn, resort và các điểm đến, Yeyoung xây dựng hình ảnh một nhà sáng tạo nội dung về du lịch, thời trang và phong cách sống, đồng thời giới thiệu các sản phẩm nghỉ dưỡng đến cộng đồng người theo dõi.

Mỗi lần đi du lịch là đều có những bộ ảnh xinh lung linh cỡ này.

Ji Sun cũng thường xuyên xuất hiện trong những bài đăng của vợ, cùng cô ghi lại các chuyến đi và những khoảnh khắc đời thường.

Từ màn cầu hôn khiến hàng triệu người xuýt xoa đến cuộc sống sau hôn nhân với những chuyến đi nối tiếp nhau, Yeyoung và Ji Sun vẫn duy trì sức hút riêng trên mạng xã hội. Sau hơn một năm kết hôn, cặp đôi tiếp tục xuất hiện bên nhau trong những khung hình chỉn chu tại các điểm đến nổi tiếng, khiến nhiều người không khỏi tò mò về hành trình tiếp theo của “tổng tài và thư ký” năm nào.

Ảnh: IGNV