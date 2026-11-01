Theo Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 18/11/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, Cảng hàng không Lý Sơn là một trong 14 dự án được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư của địa phương.

Cụ thể, sân bay được đề xuất với tổng vốn đầu tư dự kiến 11.300 tỷ đồng, quy mô khoảng 150 ha, tương đương 1,5 km². Trong phụ lục danh mục dự án ưu tiên, diện tích sân bay được ghi là 153 ha, trong khi bảng phân kỳ đầu tư xác định quy mô 150 ha.

Toàn bộ số vốn 11.300 tỷ đồng được dự kiến huy động từ nguồn ngoài ngân sách, với giai đoạn đầu tư định hướng từ năm 2030 đến 2045. Đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông có quy mô vốn lớn được Quảng Ngãi đề xuất tại đặc khu Lý Sơn.

Đặc khu Lý Sơn đang nghiên cứu xây sân bay

Điểm đáng chú ý nằm ở vị trí xây dựng sân bay. Lý Sơn là đặc khu đảo nằm cách đất liền khoảng 17 hải lý, có diện tích tự nhiên chỉ khoảng 10,4 km². Như vậy, nếu so sánh về quy mô, diện tích sân bay dự kiến tương đương khoảng 14,4% diện tích tự nhiên hiện hữu của đặc khu.

Lý Sơn vốn nổi tiếng với cảnh quan núi lửa cổ, những cánh đồng tỏi, bãi biển trong xanh cùng các di tích lịch sử gắn với chủ quyền biển đảo. Việc nghiên cứu xây dựng một sân bay ngay trên hòn đảo này được kỳ vọng sẽ mở ra phương thức kết nối mới, bên cạnh giao thông đường biển hiện nay.

Tuy nhiên, để bố trí được một sân bay đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trên hòn đảo có nhiều đồi núi và quỹ đất hạn chế, Quảng Ngãi từng phải tính đến một phương án đặc biệt.

Từng nghiên cứu lấn biển hơn 127 ha, dự kiến đón máy bay Airbus A321

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Quảng Ngãi, phương án quy hoạch sân bay Lý Sơn tại thời điểm đó có tổng diện tích hơn 161 ha, bao gồm sân bay và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Đáng chú ý, trong số này, diện tích dự kiến lấn biển chiếm hơn 127 ha.

Nguyên nhân xuất phát từ đặc điểm địa hình của Lý Sơn. Một phần diện tích đảo là đồi núi, trong khi việc xây dựng sân bay đòi hỏi không gian đủ lớn để bố trí đường cất, hạ cánh và các hạng mục bảo đảm an toàn bay. Phương án lấn biển được nghiên cứu nhằm bổ sung quỹ đất, đồng thời tạo không gian phát triển hạ tầng thiết yếu.

Theo ông Phạm Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi tại thời điểm tháng 4/2025, sân bay Lý Sơn được định hướng phát triển theo mô hình lưỡng dụng, kết hợp giữa mục đích quân sự và dân dụng, với sân bay dân dụng cấp 4C.

Với phương án này, sân bay dự kiến có thể tiếp nhận các dòng máy bay Airbus A320, A321 và tương đương. Năng lực khai thác từng được nghiên cứu ở mức khoảng 3–3,5 triệu hành khách mỗi năm.

Ảnh phối cảnh tạo bởi AI, không phải thiết kế chính thức của dự án

Dù vậy, cần lưu ý rằng quy mô hơn 161 ha và phương án lấn biển hơn 127 ha là những thông số được công bố trong năm 2025, chưa phải phương án xây dựng cuối cùng của dự án có quy mô khoảng 150 ha được đưa vào kế hoạch tháng 11/2026.

Quy hoạch kết nối với cảng hành khách quốc tế, hướng tới đón 2,5 triệu khách

Không chỉ có sân bay, Quảng Ngãi còn định hướng hình thành một hệ thống giao thông kết nối đường hàng không, đường biển và giao thông nội đảo tại Lý Sơn.

Theo Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 22/5/2026, sau năm 2030, địa phương định hướng xây dựng cảng hành khách quốc tế tại khu vực phía Nam Cảng hàng không Lý Sơn.

Đồng thời, một tuyến tàu điện được nghiên cứu nhằm kết nối sân bay với các khu vực xung quanh đảo. Điều này hướng đến hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, giúp hành khách thuận tiện di chuyển giữa các đầu mối giao thông và điểm du lịch.

Trong danh mục đầu tư kèm Kế hoạch 436/KH-UBND, cảng hành khách quốc tế Lý Sơn có quy mô dự kiến 10 ha, vốn 500 tỷ đồng. Hệ thống tàu điện đảo Lớn được dự kiến đầu tư 300 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương còn đề xuất tuyến cáp treo nối đảo Lớn với đảo Bé, vốn khoảng 300 tỷ đồng.

Hiện nay, người dân và du khách đến Lý Sơn chủ yếu di chuyển bằng tàu khách từ đất liền. Vào những thời điểm biển động, sóng lớn, hoạt động vận tải có thể bị gián đoạn. Vì vậy, nếu sân bay được xây dựng và đưa vào khai thác, người dân và du khách sẽ có thêm lựa chọn đi lại, dù hoạt động hàng không vẫn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Hiện nay, du khách chủ yếu tới Lý Sơn bằng phương tiện tàu cao tốc

Theo mục tiêu của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến năm 2030, Lý Sơn phấn đấu đón 400.000 lượt khách du lịch, đạt tổng thu 900 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2045, lượng khách dự kiến tăng lên 2,5 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt 4.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cảng hàng không Lý Sơn hiện vẫn ở giai đoạn định hướng và thu hút đầu tư. Theo thông tin về quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc được Cục Hàng không Việt Nam công bố tháng 7/2026, Lý Sơn chưa nằm trong danh mục 37 cảng hàng không đến năm 2050. Vì vậy, dự án sẽ cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung quy hoạch và thực hiện các thủ tục phê duyệt theo quy định trước khi có thể triển khai xây dựng.