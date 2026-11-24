Tối 23/11, chủ một tiệm pizza nhỏ ở Hứa Xương (Hà Nam, Trung Quốc) thông báo tạm nghỉ bán vài ngày. Theo Đại Hà Báo, tiệm mở cửa lúc 9 giờ 30 nhưng từ hơn 7 giờ sáng đã có người đứng chờ, có khách đi từ tận Quảng Đông tới. Theo Đại Tượng Tân Văn, hôm đó tiệm mở cửa chưa đầy một tiếng đã bán hết hàng của cả ngày, có người xếp hàng 3 tiếng chỉ để mua một phần gà rán. Chủ tiệm nói mình đã "cạn sạch thanh máu", muốn tập trung làm cho tử tế, giữ chất lượng, và mong mọi người chờ hết cơn sốt rồi hãy tới, "đừng xếp hàng giữa trời lạnh".

Trước đó, sáng 22/11, cửa tiệm từng đóng im ỉm, ngoài cửa dán tờ giấy "Hôm nay đã bán hết, mong mọi người thông cảm". Có khách đi từ xa tới, kể rằng bạn mình ở tận Thượng Hải lướt thấy clip nên nhờ anh đến tận nơi xem gà ở đây ngon thật hay không. Theo Tiêu Tương Thần Báo, ngay trong lúc phóng viên phỏng vấn chủ quán, vẫn liên tục có người tới hỏi mua và phải ra về tay không.

Chủ quán là anh Dương. Anh nói với báo chí rằng anh chưa từng quen anh shipper, có người khen gà nhà mình ngon thì đương nhiên vui, "nhưng thật sự quá mệt". Mỗi ngày anh chuẩn bị nguyên liệu đến khoảng 2 giờ sáng. Cả tiệm chỉ có hai vợ chồng, mỗi người ngủ chừng 4-5 tiếng một đêm. Anh khẳng định tiệm vẫn sẽ mở tiếp và hương vị sẽ không đổi, nhưng cũng thừa nhận đợt nổi tiếng bất ngờ này khiến anh "hơi không chống đỡ nổi". Trong một clip đăng lên mạng, anh nói thẳng: "Tôi đâu phải người nổi tiếng trên mạng, tôi không gánh nổi lượng người quan tâm lớn như thế này", và chỉ mong được đi ngủ trước 12 giờ đêm.

Anh shipper ở Hứa Xương trò chuyện với vị khách đặt gà rán ngay ở cầu thang chung cư. Ảnh: Douyin

Một chữ "giòn" và đợt đơn dồn về lúc 1 giờ sáng

Mọi chuyện bắt đầu từ một clip quay bằng camera gắn trên mũ bảo hiểm. Một anh shipper ở Hứa Xương đi giao đơn gà rán thì để ý quán này đến 4 giờ chiều mới bán được đơn đầu tiên. Tò mò, anh hỏi người nhận hàng có thể cho mình nếm thử một miếng không. Anh bảo gần như quán gà rán nào trong thành phố anh cũng ăn rồi, riêng quán này thì chưa, nên muốn biết vì sao giờ này họ mới có một đơn.

Anh xin nếm thử một miếng để biết vì sao quán đến 4 giờ chiều mới có đơn đầu tiên. Ảnh: Douyin

Nếm xong, anh lắc đầu. Anh bảo chỉ thấy vị sốt mù tạt mật ong ngọt, không thấy vị thịt đâu, rồi khuyên khách đừng ăn phần đó. Anh tự bỏ tiền chạy đi mua một phần gà ở tiệm quen, quay lại tặng khách, vừa mở hộp vừa giới thiệu: "Cái vị này, ôi, ăn là nghiện luôn! Gà nhà này là kiểu giòn giòn ấy, anh biết không?". Chữ "giòn giòn" anh nói theo giọng địa phương nghe giống "tree tree" trong tiếng Anh, thế là dân mạng gọi luôn món gà ấy là "gà rán treetree".

Nếm xong, anh shipper chê miếng gà không có vị thịt. Ảnh: Douyin

Theo anh, miếng gà chỉ có vị sốt mù tạt mật ong ngọt. Ảnh: Douyin

Anh tự bỏ tiền tới tiệm quen mua một phần gà khác. Ảnh: Douyin

Clip nhanh chóng lan khắp Douyin và Weibo. Cư dân mạng tự đi dò ra địa chỉ: đó không phải tiệm gà rán mà là một tiệm pizza, gà rán chỉ là món bán kèm, mấy năm nay bán đều đều không ai để ý. Theo các bài tường thuật, trước đây mỗi ngày tiệm chỉ có hơn chục đơn. Sau khi clip lan ra, đơn đặt dồn về nhiều nhất vào khoảng 1 giờ sáng. Chủ quán kể anh "chỉ tranh thủ ướp thịt một lúc" mà nửa đêm đã có người ngồi chờ trong tiệm để đặt trước. Khi gà được mở bán lại, ba phút đã hết sạch số hàng chuẩn bị cho cả ngày.

Món gà rán Hàn Quốc của tiệm trên app giao đồ ăn, phần nhỏ giá 32 tệ (khoảng 128.000 đồng), báo "đã bán hết". Ảnh: Chụp màn hình

Phần gà rán "treetree" được rưới sốt ngay tại tiệm. Ảnh: Đại Tượng Tân Văn

Phần gà "giòn giòn" được mang về tặng vị khách. Ảnh: Douyin

Các ngày sau, từ hơn 7 giờ sáng đã có người đứng xếp hàng. Có người đạp xe gần một tiếng từ Bình Đỉnh Sơn sang, có người đi hơn 100 km từ Tiêu Tác tới mà vẫn không mua được. Không trụ nổi, anh Dương gỡ món gà rán khỏi ứng dụng giao đồ ăn và tạm ngừng nhận đặt trước. Tiệm vốn chủ yếu bán qua app giờ phải đón khách tại chỗ như một cửa hàng thật sự. Trớ trêu hơn, để kịp làm gà, tiệm tạm ngừng bán pizza, món chính suốt nhiều năm, khiến khách quen ngày nào cũng nhắn hỏi bao giờ có pizza lại.

Khách xếp hàng trước cửa tiệm sáng 23/11. Một vị khách từ nơi khác tới cho biết đã có mặt từ 7 giờ sáng. Ảnh: Đại Tượng Tân Văn

Khi nghi vấn "quảng cáo trá hình" xuất hiện, anh shipper lên tiếng: nhiều người hiểu lầm tiệm gà là quảng cáo, nhưng anh không nhận quảng cáo cho nhà hàng nào ngoài đời. Anh cũng kêu gọi mọi người tiêu dùng lý trí, đừng đổ dồn về một tiệm nhỏ. Theo truyền thông Trung Quốc, sau clip này tài khoản của anh tăng thêm khoảng một triệu người theo dõi.

Tiệm quen của anh shipper hóa ra là một tiệm pizza nhỏ, gà rán chỉ là món bán kèm. Ảnh: Douyin

Vì sao lời khen của một shipper đáng tiền hơn quảng cáo

Một hộp gà rán "treetree" phủ sốt mù tạt mật ong và sốt cay. Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc

Câu chuyện bùng lên nhanh như vậy không chỉ vì clip dễ thương. Nó chạm đúng vào thứ người tiêu dùng Trung Quốc đang thiếu nhất: một lời giới thiệu mà họ tin được. Ở một thị trường nơi bảng xếp hạng trên app có thể mua, review có thể thuê viết và KOL nào cũng có "bảng giá", người được tin nhất lại là người không có lý do gì để nói dối. Anh shipper ngày nào cũng ra vào hàng chục quán, nhìn rõ quán nào đông đơn, quán nào ế. Anh không nhận tiền, lại tự bỏ tiền túi mua gà tặng một người lạ. Hành động đó có sức thuyết phục hơn mọi lời quảng cáo.

Câu khen "ăn là nghiện" của anh shipper lan khắp mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Douyin

Cách clip được dựng cũng góp phần. Không có ánh đèn studio, không có kịch bản "review chuyên nghiệp", chỉ có cầu thang chung cư, một khách hàng ngơ ngác và một anh shipper nói giọng địa phương. Người xem không thấy mình đang bị bán hàng mà thấy mình đang chứng kiến một chuyện tử tế nhỏ. Đó cũng là kiểu nội dung đã làm nên hàng loạt "hiện tượng quán ăn" ở Trung Quốc thời gian gần đây, nơi thứ người ta tìm đến không hẳn là món ăn mà là cảm giác được đối xử thật lòng.

Hứa Xương vốn đã quen với kiểu "nổi tiếng nhờ chữ tín". Đây là quê nhà của chuỗi siêu thị Bàn Đông Lai, nổi tiếng khắp Trung Quốc vì cách đối xử tử tế với nhân viên và khách hàng, đến mức người ta đi du lịch tới Hứa Xương chỉ để vào siêu thị này. Không ít dân mạng đùa rằng "sau Bàn Đông Lai, Hứa Xương lại có thêm một điểm hành hương".

Lời giới thiệu không nhận tiền của một người đã ăn khắp các quán khiến dân mạng tin tưởng. Ảnh: Douyin

Nổi tiếng sau một đêm, nhưng tiệm hai vợ chồng gánh được bao lâu

Tuy nhiên, câu chuyện của anh Dương cũng cho thấy mặt còn lại của những cú viral kiểu này: lượng khách tăng gấp trăm lần trong một đêm, nhưng nhân lực, bếp núc và nguồn hàng của một tiệm nhỏ thì không thể tăng theo. Với một tiệm hai vợ chồng, đơn hàng ồ ạt không đồng nghĩa với lời lãi tương ứng. Nó có thể là kiệt sức, khách chờ lâu sinh bực bội, chất lượng khó giữ đều và nguy cơ đánh mất chính những khách quen đã nuôi tiệm suốt bao năm.

Trung Quốc từng có nhiều ví dụ cho cả hai kết cục. "Anh bán gà miếng" Lý Tuấn Vĩnh ở Cảnh Đức Trấn nổi tiếng năm 2025 nhờ vừa chiên gà vừa nói những câu vui tính với khách. Theo tổng kết của Hổ Khứu, anh tăng hơn 745.000 người theo dõi trong 11 ngày, lượt tìm kiếm "Cảnh Đức Trấn" tăng 400%, tỷ lệ lấp phòng khách sạn ở địa phương dịp Quốc khánh tăng 30% so với cùng kỳ. Sau đó anh còn đi "chiên gà lưu diễn" ở nhiều thành phố lớn. Ngược lại, chủ tiệm ăn vặt "Phì Quyên" từng nổi rần rần trên Douyin kể rằng ai cũng bảo vợ chồng ông sắp giàu, nhưng khi thử bày hàng bán trên trang cá nhân thì lãi được 180 tệ (khoảng 720.000 đồng), livestream vài lần thu về hơn 30 tệ (khoảng 120.000 đồng).

Một clip vài phút đủ đổi vận một tiệm nhỏ, nhưng cũng đặt lên vai hai vợ chồng chủ quán áp lực khó gánh. Ảnh: Douyin

Khác biệt nằm ở chỗ người trong cuộc có biến được lượt xem thành một mô hình chạy bền hay không. Một tiệm vốn bán qua app, hai người đứng bếp, đang ở vị trí khó nhất: không từ chối được dòng khách, nhưng cũng chưa có điều kiện để mở rộng. Lời hứa "hương vị sẽ không đổi" của anh Dương vì thế vừa là cam kết với khách, vừa là cách anh tự giữ mình giữa cơn sốt.

Còn quán gà bị chê ở đầu clip thì không bị nêu tên, và cũng không ai biết hôm đó họ bán thêm được đơn nào. Có lẽ đó là chi tiết đáng nghĩ nhất của câu chuyện: trên mạng, một lời khen thật lòng có thể cứu sống một tiệm nhỏ, và một cái lắc đầu cũng có thể dìm một tiệm khác xuống mà họ không hề hay biết.