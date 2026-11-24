Tối 24/11, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc được gia đình, bạn bè và đồng nghiệp chào đón khi trở về Việt Nam. Sau hơn 2 năm sinh sống, học tập tại Úc, nàng hậu đã chính thức khép lại hành trình du học để trở về nước tiếp tục công việc và cuộc sống.

Trong những hình ảnh được đăng tải, Ý Nhi không giấu được niềm vui khi nhận nhiều bó hoa cùng những lời chúc mừng từ những người thân yêu. Cô chia sẻ: "Thật hạnh phúc khi trở về nhà và được mọi người chào đón ấm áp như vậy. Yêu cả nhà nhiều lắm!"

Đáng chú ý, bên cạnh gia đình và Á hậu Hạnh Nguyên, bạn trai Anh Kiệt cũng có mặt để đón nàng hậu. Cả hai không ngần ngại thể hiện sự thân mật trước ống kính. Đặc biệt, Anh Kiệt còn xuất hiện bên bố của Ý Nhi với thái độ gần gũi, thoải mái. Chi tiết này khiến nhiều người thêm chú ý đến mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn trai và gia đình nàng hậu.

Clip: Hoa hậu Ý Nhi hạnh phúc khi chính thức kết thúc kỳ du học để về Việt Nam

Ý Nhi hạnh phúc khi được trở về nước sau thời gian học tập ở nước ngoài

Anh Kiệt luôn có mặt ở sân bay để chào đón Ý Nhi trong những dịp cô đi về giữa Việt Nam và Úc

Bố Hoa hậu Ý Nhi cũng có mặt

Anh Kiệt thân thiết bên gia đình Ý Nhi

Á hậu Hạnh Nguyên đến sân bay đón Ý Nhi trở về

Đăng quang Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi từng nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý nhờ ngoại hình ngọt ngào, trong trẻo. Tuy nhiên, ngay sau khi giành vương miện, cô vướng tranh cãi lớn liên quan đến phát ngôn so sánh bản thân với bạn bè đồng trang lứa. Câu nói bị nhận xét thiếu tinh tế khiến nàng hậu phải đối diện với làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội, thậm chí hình ảnh của cô bị ảnh hưởng đáng kể.

Trước áp lực dư luận, Ý Nhi lựa chọn tạm rời các hoạt động giải trí để tập trung cho việc học tại Australia. Trong khoảng thời gian này, cô dần xây dựng hình ảnh một du học sinh với những hoạt động đời thường như học tập, nấu ăn, đi siêu thị và tự chăm sóc bản thân. Những chia sẻ giản dị giúp công chúng có thêm góc nhìn về cuộc sống cũng như quá trình trưởng thành của người đẹp. Năm 2025, Ý Nhi trở lại đấu trường nhan sắc quốc tế khi đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Cô dừng chân ở Top 40 chung cuộc. Dù chưa đạt được thứ hạng cao như kỳ vọng, hành trình này vẫn là một dấu mốc đáng nhớ, cho thấy nỗ lực trở lại của nàng hậu sau quãng thời gian đối diện nhiều sóng gió.

Ý Nhi lựa chọn đi du học giữa loạt ồn ào bủa vây sau đăng quang

Ý Nhi và Anh Kiệt quen nhau từ thời trung học và đã có khoảng 9 năm bên nhau. Mối quan hệ của cả hai nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai phía. Trong giai đoạn Ý Nhi vướng tranh cãi sau đăng quang, Anh Kiệt từng lên tiếng bảo vệ bạn gái, mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn. Anh chia sẻ: "Giữa tụi mình không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết, mà ở đó còn có sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Những gì mọi người xem trong cuộc phỏng vấn, bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực. Mong người vẫn có cái nhìn khách quan và yêu thương Nhi".

Về phía Ý Nhi, cô từng dành nhiều lời khen cho bạn trai khi nhắc đến chuyện tình cảm. Nàng hậu nhận xét Anh Kiệt là người hiền lành, tri thức, điềm tĩnh và chững chạc dù cả hai bằng tuổi. Cô cũng từng chia sẻ: "Tình yêu của tôi như mọi người cũng biết là một tình yêu đẹp nên không có gì phải giấu giếm cả. Tôi chỉ sợ cuộc sống của bạn trai sẽ bị đảo lộn, sẽ có thêm phiền phức".

Suốt hành trình từ khi Ý Nhi còn là thí sinh Miss World Vietnam 2023 đến lúc đăng quang, Anh Kiệt luôn được biết đến là người đồng hành phía sau. Dù không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông hay chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội, anh vẫn âm thầm ủng hộ bạn gái trong những cột mốc quan trọng.