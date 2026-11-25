Đúng 5h20 sáng hôm qua (24/11), khi trời vẫn còn tối, một đoàn tàu chở 160 du khách quốc tế từ Hà Nội tiến vào ga Lào Cai. Trên sân ga, thảm đỏ đã được trải sẵn, những người mặc áo dài đứng thành hai hàng, cầm hoa tươi chào đón các hành khách.

Đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21h45 tối 23/11, đưa các du khách đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác vượt hành trình xuyên đêm kéo dài 7 giờ 35 phút tới tỉnh miền núi phía Bắc.

Đoàn tàu này mang tên Chapa - Tonkin Heritage Express, sản phẩm du lịch đường sắt cao cấp do Công ty Cổ phần Du lịch Chapa phát triển, phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam khai thác. Chương trình đón khách diễn ra đúng dịp 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Lào Cai tới bạn bè quốc tế.

Ảnh Báo Lào Cai

Mất hơn 1 năm để biến những toa tàu thành không gian nghỉ dưỡng

Đoàn tàu du lịch "5 sao" Chapa - Tonkin Heritage Express đã được đưa vào khai thác từ ngày 10/10/2026, phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội - Lào Cai. Ông Vũ Xuân Hân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Chapa, cho biết dự án được khởi động từ hơn một năm trước, với mục tiêu cải tạo các toa xe khách hiện hữu thành không gian trải nghiệm văn hóa.

Thay vì những khoang nghỉ có thiết kế quen thuộc trên tàu hỏa, nội thất các toa xe được bài trí theo phong cách Đông Dương, kết hợp vách gỗ, ánh sáng tông ấm, họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ và hoa văn của người H'Mông. Một số toa còn được bố trí quầy bar phục vụ hành khách.

Không chỉ bên trong đoàn tàu, phòng chờ tại hai đầu hành trình cùng các dịch vụ ẩm thực cũng được thiết kế mang đậm dấu ấn Việt Nam. Doanh nghiệp còn phối hợp với các đơn vị nghệ thuật để tổ chức những chương trình biểu diễn phục vụ du khách.

Thay vì chỉ là khoảng thời gian di chuyển giữa hai địa phương, gần 8 tiếng trên đường ray được tận dụng để hành khách nghỉ ngơi và tìm hiểu văn hóa bản địa ngay trước khi đặt chân tới vùng cao Tây Bắc.

Không gian đặc biệt trên tàu (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Có khoang Tổng thống rộng tới 20m2, bố trí cả bồn tắm gỗ

Điểm đặc biệt của sản phẩm du lịch đường sắt này còn nằm ở hệ thống khoang nghỉ được thiết kế theo nhiều chủ đề văn hóa khác nhau.

Theo danh mục khoang nghỉ trên website chính thức của Tonkin Heritage Express, hạng khoang cao cấp nhất mang tên Tonkin Presidential Cabin (khoang Tổng thống), có diện tích được giới thiệu lên tới 20m2. Bên trong khoang được bố trí giường đôi cỡ lớn, phòng tắm riêng và đặc biệt là bồn tắm gỗ lấy cảm hứng từ văn hóa tắm lá thuốc truyền thống của người Dao.

Một hạng khoang khác có diện tích 12m2, mang tên Tonkin Heritage Queen, được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón quai thao và văn hóa dân ca quan họ Bắc Bộ. Trong khi đó, khoang Heritage Twin rộng 11m2 được bố trí hai giường đơn cùng phòng tắm riêng.

Với những khoang nghỉ có diện tích nhỏ hơn, doanh nghiệp sử dụng các chất liệu, họa tiết trang trí gợi nhớ kiến trúc nhà ở và nghề thủ công truyền thống của đồng bào vùng cao.

Hành khách còn được cung cấp các tiện ích như điều hòa, đèn đọc sách, ổ cắm điện, Wi-Fi, đồ ăn nhẹ và đồ uống. Việc lựa chọn hành trình xuyên đêm cũng giúp du khách tiết kiệm thời gian, có thể bắt đầu khám phá Lào Cai ngay từ sáng sớm hôm sau.

Đoàn tàu chỉn chu từ những chi tiết nhỏ nhất dành cho du khách (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Người dân và du khách muốn trải nghiệm cần bỏ ra bao nhiêu tiền?

Trên website chính thức, Tonkin Heritage Express công bố giá vé hành trình Hà Nội - Lào Cai từ 65 USD/giường, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng. Đây là mức giá khởi điểm cho một giường nằm, không phải chi phí thuê toàn bộ khoang nghỉ.

Tùy nhu cầu, hành khách có thể đặt lẻ từng giường, thuê khoang riêng hoặc mua vé khứ hồi. Giá vé thực tế phụ thuộc vào hạng khoang, ngày khởi hành và các dịch vụ bổ sung. Đơn vị vận hành khuyến nghị du khách đặt vé sớm, có mặt tại ga trước giờ tàu chạy khoảng 45-60 phút, mang theo giấy tờ tùy thân và xác nhận đặt vé để làm thủ tục.

Đặc biệt, hành khách cần đọc kỹ chính sách đổi, hủy vé trước khi thanh toán. Theo điều khoản doanh nghiệp công bố, trường hợp chủ động hủy đặt chỗ trong vòng 29 ngày trước khi khởi hành hoặc không đến làm thủ tục có thể mất 100% giá trị vé. Những gia đình có trẻ nhỏ cũng nên kiểm tra các quy định về độ tuổi, chiều cao và việc sử dụng chung giường.

Ngoài ra, ga Lào Cai cách trung tâm Sa Pa khoảng 38km. Du khách có nhu cầu tới Sa Pa cần bố trí thêm phương tiện trung chuyển.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, từ tháng 10/2026, tuyến Hà Nội - Lào Cai đã được tăng cường khai thác lên 3 đôi tàu khách mỗi ngày. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, ga Lào Cai đã ghi nhận hơn 328.000 lượt khách lên, xuống tàu, tăng gần 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sự xuất hiện của những toa tàu được đầu tư theo hướng nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa đang mang đến thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời từng bước thay đổi cách người dân trải nghiệm những hành trình bằng đường sắt.