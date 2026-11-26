Người dùng đang kỳ vọng cao hơn về dữ liệu sức khỏe

Tại Garmin Health Summit 2026 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan, Longevity (tuổi thọ khỏe mạnh) và Wellness (sức khỏe toàn diện) là những chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận về tương lai của công nghệ sức khỏe. Điểm đáng chú ý là kỳ vọng của người dùng đang mở rộng ra ngoài việc ghi nhận hoạt động thể chất. Họ muốn hiểu sâu hơn về trạng thái cơ thể thông qua các dữ liệu như biến thiên nhịp tim (HRV), sức khỏe tim mạch, nhịp thở khi ngủ, nhiệt độ cơ thể, sức khỏe phụ nữ, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi.

Theo bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng Garmin, kỳ vọng của người dùng đã thay đổi đáng kể trong 5-10 năm qua. Nếu trước đây họ chủ yếu quan tâm đến các chỉ số cơ bản như số bước chân hay lượng calo tiêu thụ, thì ngày nay nhu cầu đã mở rộng sang việc hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra bên trong cơ thể thông qua các dữ liệu như HRV, sức khỏe tim mạch, mức độ căng thẳng, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi. Đặc biệt, giấc ngủ và phục hồi đang trở thành những chủ đề được quan tâm hơn bao giờ hết khi ngày càng nhiều người nhận thức được mối liên hệ giữa các yếu tố này với sức khỏe tổng thể, mức năng lượng và hiệu suất hoạt động trong ngày.

Bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng Garmin chia sẻ về sự thay đổi trong nhu cầu theo dõi và phân tích dữ liệu sức khỏe của người dùng tại Garmin Health Summit 2026.

Với Garmin, dữ liệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thông tin hữu ích cho từng cá nhân. Thông qua Garmin Connect, dữ liệu sinh trắc học có thể được sử dụng để cung cấp các phân tích như Body Battery hay Training Readiness, giúp người dùng hiểu rõ hơn về trạng thái cơ thể và đưa ra những quyết định phù hợp cho hoạt động hằng ngày.

Tuy nhiên, để tạo ra những phân tích có giá trị, dữ liệu cần được thu thập liên tục trong nhiều bối cảnh khác nhau. Một chiếc smartwatch có thể sở hữu nhiều cảm biến và tính năng, nhưng không phải ai cũng muốn đeo đồng hồ mọi lúc, đặc biệt khi ngủ hoặc trong một số môi trường làm việc và sinh hoạt. Đó chính là lý do Garmin bắt đầu tìm kiếm những hình thức thiết bị mới bên cạnh đồng hồ thông minh, và CIRQA Smart Band là một trong những kết quả của quá trình đó.

Vì sao Garmin phát triển CIRQA Smart Band?

Theo Susan Lyman, ý tưởng ban đầu về một thiết bị đeo không màn hình xuất phát từ nhu cầu trong thể thao. Một số môn thi đấu đối kháng không cho phép sử dụng đồng hồ thông minh, trong khi nhiều vận động viên muốn một thiết bị nhẹ hơn và ít gây phân tâm hơn.

Thiết kế nhỏ gọn, không màn hình của CIRQA Smart Band phù hợp với nhiều hoạt động thể thao và nhu cầu theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu người dùng, Garmin nhận ra nhu cầu này còn rộng hơn rất nhiều. “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu rộng hơn đối với một thiết bị kín đáo, không liên tục thu hút sự chú ý trong ngày. Một số người muốn đeo đồng hồ như một món trang sức mà vẫn theo dõi được số bước chân. CIRQA Smart Band mang đến sự linh hoạt để đáp ứng cả hai nhu cầu”, Susan chia sẻ.

Điều này khiến CIRQA không còn chỉ dành cho các tình huống thể thao đặc thù. Sản phẩm hướng đến những người muốn tiếp tục sử dụng đồng hồ cơ hoặc đồng hồ cao cấp, không thoải mái khi đeo smartwatch lúc ngủ, hoặc đơn giản muốn hạn chế sự xao nhãng từ màn hình nhưng vẫn duy trì việc theo dõi các chỉ số sức khỏe.

Theo ông Scott Burgett, một số người dùng lựa chọn CIRQA Smart Band để tiếp tục đeo các mẫu đồng hồ yêu thích như TAG Heuer hay Rolex, trong khi những người khác đánh giá cao khả năng theo dõi sức khỏe bằng một thiết bị kín đáo và thoải mái hơn khi ngủ hoặc trong các môi trường làm việc đặc thù.

Nhìn rộng hơn, vòng đeo tay thông minh CIRQA không được phát triển để thay thế smartwatch mà nhằm mở rộng lựa chọn trong hệ sinh thái Garmin. Thay vì buộc người dùng thay đổi thói quen, Garmin mang đến một hình thức thiết bị khác để họ vẫn có thể ghi nhận dữ liệu sức khỏe liên tục trong nhiều bối cảnh sử dụng khác nhau.

Ông Scott Burgett, Giám đốc Cấp cao Kỹ thuật Garmin Health chia sẻ tại sự kiện.

Một thiết bị, nhiều cách sử dụng

Dù sở hữu thiết kế tối giản và không có màn hình hiển thị, thiết bị vẫn được phát triển xoay quanh mục tiêu cốt lõi: giúp người dùng duy trì việc theo dõi sức khỏe một cách liền mạch hơn. Thiết bị có khả năng ghi nhận nhiều dữ liệu sinh trắc học quan trọng như nhịp tim, biến thiên nhịp tim (HRV), chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng, khả năng phục hồi và các hoạt động hằng ngày.

Các dữ liệu này được đồng bộ với Garmin Connect để cung cấp những phân tích và chỉ số quen thuộc trong hệ sinh thái Garmin, từ Body Battery đến các đánh giá về trạng thái hồi phục và mức độ sẵn sàng cho hoạt động tiếp theo. Nhờ đó, người dùng không chỉ thu thập dữ liệu mà còn hiểu rõ hơn cơ thể mình đang phản ứng như thế nào trước giấc ngủ, căng thẳng hay các hoạt động thường ngày.

Dữ liệu sức khỏe từ CIRQA Smart Band được đồng bộ với Garmin Connect, giúp người dùng theo dõi các chỉ số và hiểu rõ hơn về trạng thái cơ thể.

Theo Garmin, giá trị của CIRQA Smart Band không nằm ở việc bổ sung thêm một dạng thiết bị đeo mới, mà ở khả năng giúp quá trình thu thập dữ liệu trở nên liên tục hơn. Khi người dùng không muốn hoặc không thể đeo smartwatch trong một số thời điểm nhất định, CIRQA có thể giúp hạn chế những khoảng trống dữ liệu, đặc biệt đối với các chỉ số liên quan đến giấc ngủ, phục hồi và sức khỏe dài hạn.

Chiến lược phía sau CIRQA Smart Band

Sự xuất hiện của CIRQA Smart Band cũng phản ánh cách Garmin nhìn nhận tương lai của thị trường thiết bị đeo. Theo ông Jörn Watzke, Giám đốc Cấp cao Kinh doanh Toàn cầu Garmin Health, không có một thiết bị nào tốt hơn trong mọi trường hợp. Mỗi kiểu thiết kế phục vụ một nhóm nhu cầu và sở thích riêng. “Danh mục sản phẩm đa dạng cho phép chúng tôi mang đến sản phẩm phù hợp cho từng tình huống sử dụng, thay vì mặc định một kiểu thiết kế là tối ưu cho tất cả”, ông chia sẻ.

Ông Jörn Watzke, Giám đốc Cấp cao Kinh doanh Toàn cầu Garmin Health, chia sẻ về định hướng phát triển hệ sinh thái thiết bị đeo của Garmin.

Quan điểm này cho thấy vòng đeo tay thông minh CIRQA không được phát triển để thay thế đồng hồ thông minh hay cạnh tranh trực tiếp với những dòng sản phẩm hiện có của Garmin. Vai trò của thiết bị là mở rộng lựa chọn trong danh mục, giúp Garmin tiếp cận thêm những nhóm người dùng vốn có thể chưa tìm thấy hình thức phù hợp với thói quen của mình.

Từ góc độ Garmin Health, giá trị chiến lược của CIRQA Smart Band không nằm ở việc bổ sung thêm một thiết bị đeo mới mà nằm ở khả năng giúp dữ liệu sức khỏe được thu thập liên tục hơn. Khi người dùng tháo đồng hồ trong một số thời điểm nhất định, những khoảng trống dữ liệu có thể xuất hiện, đặc biệt với các chỉ số liên quan đến giấc ngủ, phục hồi và trạng thái cơ thể. Một thiết bị kín đáo và ít gây gián đoạn hơn giúp Garmin mở rộng khả năng theo dõi sức khỏe sang nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau, qua đó tạo nên bức tranh toàn diện hơn về sức khỏe người dùng.

Để hiện thực hóa lựa chọn này, bài toán kỹ thuật cũng không đơn giản. Scott Burgett cho biết thách thức nằm ở việc tích hợp nhiều hệ thống kết nối và cảm biến quang học trong một thiết kế nhỏ gọn, đồng thời bảo đảm sự thoải mái và thời lượng pin cho quá trình sử dụng liên tục. Với một thiết bị hướng đến sự kín đáo, việc giảm kích thước và hạn chế sự hiện diện của màn hình không đồng nghĩa với việc có thể đánh đổi năng lực ghi nhận dữ liệu.

CIRQA Smart Band được trưng bày tại Garmin Health Summit 2026 ở Bangkok, Thái Lan.

Scott cũng nhấn mạnh Garmin phải liên tục nghiên cứu để hiểu nhu cầu mới và đưa những cơ hội đó vào lộ trình phát triển sản phẩm. Ông cho biết các sự kiện như Garmin Health Summit tạo điều kiện để đội ngũ kỹ thuật trao đổi trực tiếp với các nhà nghiên cứu về công việc và nhu cầu của họ, qua đó nhận diện những hướng phát triển tiếp theo.

Nhìn rộng hơn, CIRQA Smart Band cho thấy cách Garmin đang mở rộng khái niệm thiết bị đeo sức khỏe. Thay vì tập trung vào việc đưa ngày càng nhiều tính năng lên một chiếc đồng hồ, hãng đang xây dựng một hệ sinh thái gồm nhiều hình thức thiết bị khác nhau, cho phép người dùng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với lối sống của mình. Trong bức tranh đó, vòng đeo tay thông minh CIRQA đóng vai trò như một mảnh ghép chiến lược, giúp Garmin Health hiện diện nhiều hơn trong những thời điểm trước đây dữ liệu sức khỏe có thể bị gián đoạn.

Khi ngành công nghệ sức khỏe ngày càng chuyển trọng tâm từ việc ghi nhận hoạt động sang hiểu toàn diện trạng thái cơ thể, khả năng thu thập dữ liệu liên tục sẽ trở thành yếu tố quan trọng. Và đó chính là bài toán mà CIRQA Smart Band được tạo ra để giải quyết.