Lời thừa nhận từ người đứng đầu OpenAI: Khoảng cách 6 đến 8 tháng của một CEO tự viết code

Trong giới lãnh đạo công nghệ toàn cầu, câu hỏi ai đang dẫn dắt cuộc chơi AI thường xoay quanh những tượng đài phần cứng và mô hình nền tảng như Jensen Huang (Nvidia) hay Elon Musk (xAI). Thế nhưng, Sam Altman, CEO của OpenAI lại đưa ra một lựa chọn khiến không ít nhà quản trị phải giật mình nhìn lại - Tobi Lütke, CEO của nền tảng thương mại điện tử Shopify.

Sam Altman, CEO của OpenAI (Ảnh: Ramp Podcast)

Theo tiết lộ của Altman, những phản hồi kỹ thuật về sản phẩm mà Tobi Lütke gửi trực tiếp cho OpenAI chi tiết và sâu sắc hơn bất kỳ nhân vật nào khác trên thế giới.

“Những phản hồi về sản phẩm mà anh ấy gửi cho OpenAI chi tiết hơn bất kỳ ai trên thế giới. Anh ấy luôn đi trước các CEO khác sáu đến tám tháng.” - Sam Altman phát biểu trực tiếp trên podcast

Người đứng đầu OpenAI khẳng định vị thuyền trưởng của Shopify luôn đi trước các CEO đồng cấp từ 6 đến 8 tháng, một khoảng cách tính bằng nửa năm trời trong một ngành công nghiệp mà mỗi tuần đều xuất hiện những công nghệ mới.

Sự vượt trội này không đến từ đội ngũ cố vấn hùng hậu, mà bắt nguồn từ một thói quen hiếm thấy ở tầng lớp lãnh đạo tập đoàn tỷ USD. Ngay từ những ngày đầu làn sóng AI bùng nổ, Lütke đã tự mình mở trình soạn thảo, trực tiếp viết code, chạy thử nghiệm và đẩy các mô hình trí tuệ nhân tạo đến tận cùng giới hạn.

Từ phòng họp PowerPoint đến mệnh lệnh sinh tồn tại Shopify

Phát biểu của Sam Altman phơi bày một sự phân hóa rõ rệt trong giới điều hành doanh nghiệp hiện nay. Khoảng cách giữa những lãnh đạo trực tiếp chạm tay vào công nghệ và những người chỉ tiếp nhận AI qua báo cáo của cấp dưới.

Tobi Lütke, CEO của nền tảng thương mại điện tử Shopify (Ảnh: CNBC)

Tại Shopify, tư duy thực chiến của người đứng đầu đã được chuyển hóa thành những nguyên tắc vận hành khắt khe mang tính sống còn. Thay vì thành lập các nhóm nghiên cứu thí điểm hay ban đổi mới sáng tạo mang tính trình diễn, doanh nghiệp này lựa chọn phổ cập AI Agent toàn diện bằng yêu cầu bắt buộc đối với toàn bộ nhân sự. Bất kỳ ai cũng phải biết cách tự xây dựng và ứng dụng AI Agent vào công việc thực tế, nếu không sẽ tự động bị đào thải khỏi guồng máy.

Bên cạnh đó, nhờ trực tiếp kiểm chứng năng lực thực sự của các mô hình ngôn ngữ lớn, Tobi Lütke luôn đánh giá chính xác điểm rơi công nghệ sớm hơn phần còn lại của thị trường, giúp tốc độ lặp lại quy trình của Shopify vượt xa mặt bằng chung. Trong khi nhiều doanh nghiệp còn đang loay hoay tranh luận xem liệu AI có thực sự hữu dụng hay không, đội ngũ tại đây đã bước sang giai đoạn tối ưu hóa quy trình làm việc tự động hóa đến phiên bản thứ ba.

Ai đang trực tiếp cầm lái, ai vẫn đứng ngoài quan sát?

Câu chuyện của Tobi Lütke là lời cảnh tỉnh đắt giá cho thói quen quản trị truyền thống đang tồn tại ở phần lớn các doanh nghiệp hiện nay. Tổ chức hàng loạt cuộc họp bàn chiến lược AI, giao cho cấp dưới chuẩn bị những bản thuyết trình PowerPoint bóng bẩy, thuê các hãng tư vấn bên ngoài đánh giá rồi kiên nhẫn chờ đợi đối thủ đi trước để học theo.

Trong khi đó, những nhà lãnh đạo thực sự tạo ra cách biệt trên thị trường lại đang tự tay gõ từng dòng lệnh trên cửa sổ terminal của chính mình để hiểu rõ công cụ nào đang tái định hình lại toàn bộ chuỗi giá trị doanh nghiệp.

Quy luật cạnh tranh trong kỷ nguyên AI đang phơi bày một thực tế sòng phẳng. Sự bất bình đẳng lớn nhất giữa các doanh nghiệp không còn nằm ở việc công ty nào có quy mô lớn hơn hay huy động được nhiều vốn hơn, mà nằm ở ranh giới giữa những người thực sự đang sử dụng AI mỗi ngày và những người vẫn chỉ đứng bên ngoài để quan sát.

Thiên Minh