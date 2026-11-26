Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, trong đó người gọi tự xưng là cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội (BHXH), thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn người dân “cập nhật thông tin cá nhân”, “xác minh hồ sơ” nhằm thực hiện thủ tục, qua đó tìm cách đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn qua Zalo, tự xưng là nhân viên cơ quan BHXH để thông báo về các chính sách, quyền lợi BHYT mà người dân được hưởng.

Để tạo lòng tin, chúng đưa ra những thông tin liên quan đến việc cấp thẻ BHYT điện tử, hoàn trả tiền đóng BHYT hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân.

Sau đó, yêu cầu người dân cung cấp thông tin, hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc truy cập vào các đường link do chúng gửi để “hoàn tất thủ tục”.

Một số trường hợp, các đối tượng còn tạo tâm lý lo lắng, thúc giục người dân thực hiện ngay với lý do sắp hết thời hạn giải quyết, nếu chậm trễ sẽ mất quyền lợi.

Thậm chí, chúng yêu cầu người dân quét mã QR, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình, cho phép điều khiển điện thoại từ xa.

Khi người dân làm theo, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền.﻿

Trước những thủ đoạn trên, người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo hoặc mạng xã hội; không chuyển tiền, nộp phí cho người tự xưng là cán bộ BHXH để được cấp thẻ, cập nhật thông tin hoặc nhận tiền hoàn trả.

Đặc biệt, không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc, cài đặt ứng dụng có đuôi “.apk” hoặc chia sẻ màn hình, cho phép người khác điều khiển điện thoại từ xa để thực hiện thủ tục BHXH, BHYT.﻿

Làm gì khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo?

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu mạo danh cơ quan BHXH, người dân cần bình tĩnh, dừng trao đổi, không làm theo hướng dẫn và chủ động liên hệ cơ quan BHXH qua các kênh chính thức để xác minh thông tin.

Trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ, cần nhanh chóng ngắt kết nối mạng trên thiết bị nghi bị xâm nhập; sử dụng một thiết bị khác để liên hệ ngân hàng qua số điện thoại chính thức hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch, đề nghị khóa tài khoản và áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

Đồng thời, trình báo ngay với Công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất và thông báo cho cơ quan BHXH để được hỗ trợ xử lý.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mỗi người cần chủ động tìm hiểu chính sách, kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống, tuyệt đối không vì tâm lý lo sợ mất quyền lợi hoặc mong muốn được hưởng chính sách nhanh chóng mà cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người không rõ lai lịch.

Sự cảnh giác và chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là biện pháp quan trọng giúp mỗi người phòng tránh tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.﻿