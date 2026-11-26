1Password là một công ty an ninh mạng có trụ sở tại Toronto, Canada, nổi tiếng với nền tảng quản lý mật khẩu và kiểm soát truy cập cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

Theo thông báo ngày 25/11, 1Password phát hiện sự cố từ ngày 19/11, sau khi ghi nhận tài khoản GitHub của một nhân viên bị truy cập trái phép. Tin tặc lợi dụng tài khoản này để xâm nhập máy chủ nội bộ và sao chép dữ liệu khách hàng.

Thông tin bị đánh cắp gồm họ tên, địa chỉ email đăng nhập, mã định danh tài khoản, thời điểm tạo tài khoản và lần đăng nhập gần nhất. Ngoài ra, tin tặc còn lấy được một số thông tin kỹ thuật và mã xác thực trong email mời tham gia hoặc khôi phục tài khoản.

1Password khẳng định tin tặc không truy cập được nội dung bên trong kho lưu trữ, bao gồm mật khẩu và các thông tin nhạy cảm của khách hàng. Các khóa mã hóa bảo vệ dữ liệu, Secret Key (khóa bí mật), khóa khôi phục tài khoản, ứng dụng và tiện ích mở rộng trình duyệt cũng không bị ảnh hưởng.

Tin tặc đánh cắp dữ liệu email khách hàng của 1Password. (Ảnh: 1Password)

Theo công ty, dữ liệu trong kho mật khẩu được mã hóa bằng các khóa do người dùng nắm giữ, do đó ngay cả 1Password cũng không thể đọc nội dung này. Vì vậy, khách hàng không cần đổi mật khẩu hay Secret Key sau sự cố.

Sau khi phát hiện vụ việc, công ty đã vô hiệu hóa tài khoản GitHub bị xâm nhập, thu hồi các mã xác thực có nguy cơ bị lộ và tăng cường kiểm soát hệ thống nội bộ. 1Password cũng thuê chuyên gia an ninh mạng độc lập đánh giá các biện pháp khắc phục. Hiện công ty chưa công bố số lượng khách hàng bị ảnh hưởng hoặc cách tin tặc chiếm quyền truy cập tài khoản nhân viên.

Dù kho mật khẩu không bị ảnh hưởng, việc tên, email và thời điểm đăng nhập bị đánh cắp có thể tạo điều kiện cho tin tặc thực hiện các chiến dịch lừa đảo có chủ đích. Kẻ gian có thể giả danh 1Password, gửi thông báo về đăng nhập bất thường hoặc yêu cầu khôi phục tài khoản để dụ người dùng cung cấp thông tin đăng nhập.

1Password khuyến cáo khách hàng cảnh giác với email, tin nhắn và cuộc gọi bất ngờ liên quan đến việc xác minh hoặc khôi phục tài khoản. Công ty nhấn mạnh không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu hay Secret Key qua các kênh liên hệ này.

Người dùng chỉ nên đăng nhập thông qua ứng dụng hoặc website chính thức, bằng cách tự mở ứng dụng hoặc nhập địa chỉ trang web thay vì truy cập liên kết trong email, tin nhắn không rõ nguồn gốc.