Chưa kịp ổn định bộ máy sau biến cố tại vị trí Tổng giám đốc điều hành, nhà thiết kế chip trí tuệ nhân tạo lớn nhất thế giới Nvidia lại vừa phải đối mặt với một mối đe dọa an ninh mạng mới. Ngày 19-20/11/2026, băng nhóm tội phạm mạng vận hành mã độc tống tiền mang tên The Gentlemen đã bất ngờ thêm tên tập đoàn Nvidia vào danh sách các tổ chức bị đánh cắp dữ liệu trên cổng thông tin web đen (dark web) của nhóm này.

Trên trang web dùng để gây sức ép đòi tiền chuộc của nhóm tin tặc, hồ sơ gắn tên Nvidia hiện chưa đăng tải tệp tin mẫu nào nhưng đi kèm dòng chữ cảnh báo sẽ sớm công bố thông tin dữ liệu chi tiết. Ngay bên cạnh tên tập đoàn bán dẫn Mỹ là một đồng hồ đếm ngược thời gian ấn định hạn chót vào ngày 28/11/2026 để phía nạn nhân liên hệ đàm phán trả tiền chuộc trước khi toàn bộ dữ liệu bị phát tán công khai.

Trụ sở Nvidia tại Santa Clara, bang California (Mỹ). Ảnh: Coolcaesar/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Trả lời chính thức về vụ việc, người phát ngôn của Nvidia xác nhận đội ngũ an ninh thông tin của hãng đã lập tức mở cuộc điều tra xoay quanh khả năng xảy ra một vụ rò rỉ dữ liệu từ phía nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Đại diện tập đoàn khẳng định qua rà soát tính đến thời điểm hiện tại, hãng chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hệ thống máy chủ hay mạng lưới kỹ thuật nội bộ của Nvidia bị tin tặc xâm nhập trực tiếp và vẫn đang tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình.

Theo hồ sơ theo dõi tội phạm mạng của hai hãng bảo mật Check Point và Trellix công bố trong tuần này, băng nhóm The Gentlemen mới chỉ xuất hiện từ giữa năm 2025 nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những mạng lưới cung cấp mã độc tống tiền dưới dạng dịch vụ (Ransomware-as-a-Service) nguy hiểm nhất thế giới. Trong báo cáo mối đe dọa công nghiệp quý vừa qua của Trellix, riêng các chân rết của nhóm The Gentlemen chiếm tới 16% tổng số vụ tống tiền dữ liệu công nghiệp trên toàn cầu.

Trước đó, trong một lần đột nhập ngược vào máy chủ điều khiển trực tiếp của một thành viên thuộc băng nhóm The Gentlemen hồi đầu năm 2026, các chuyên gia của Check Point phát hiện dữ liệu đo từ xa cho thấy nhóm này đã âm thầm tấn công hơn 1.570 tổ chức, phần lớn là các doanh nghiệp và cơ quan tại Mỹ. Hồi tháng 2/2022, Nvidia cũng từng bị nhóm tin tặc Lapsus$ xâm nhập đánh cắp thông tin đăng nhập của nhân viên cùng một số đoạn mã nguồn độc quyền.