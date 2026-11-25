Sự phổ biến của các công cụ trợ lý lập trình bằng trí tuệ nhân tạo đang giúp các công ty công nghệ rút ngắn đáng kể thời gian viết phần mềm, nhưng đồng thời cũng đang âm thầm tạo ra một quả bom nổ chậm bên trong hạ tầng số toàn cầu. Trong báo cáo khảo sát thường niên "Hiện trạng AI trong Kỹ thuật Đảm bảo Chất lượng năm 2026" (State of AI in Quality Engineering 2026) vừa được công ty nền tảng kiểm thử TestMu AI công bố ngày 21/11/2026, gần như toàn bộ các nhóm phát triển phần mềm được khảo sát xác nhận đã giao cho AI viết một phần hoặc phần lớn mã nguồn sản phẩm của mình.

Con số gây giật mình nhất trong báo cáo ngày 21/11/2026 là có tới 81% các đội ngũ kỹ sư phần mềm thú nhận họ đã từng bấm nút phê duyệt và ghép những đoạn mã lệnh do AI tự động sinh ra vào thẳng hệ thống phần mềm thương mại đang phục vụ khách hàng, ngay cả khi bản thân người kỹ sư đọc duyệt cũng không hiểu tường tận từng dòng lệnh trong đoạn code đó làm việc theo cơ chế nào. Nhiều kỹ sư cho biết dưới áp lực phải ra mắt tính năng mới thật nhanh, khi thấy đoạn code do AI viết chạy thử không báo lỗi ngay lập tức là họ chấp nhận đưa luôn vào sản phẩm thật.

Một trò chơi nhỏ do AI lập trình ngay trong ChatGPT. Ảnh: David Nield (qua Popular Science)

Ông Asad Khan - Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc của TestMu AI - nhận định ngành công nghiệp phần mềm đang rơi vào một khoảng trống kiểm chứng cực kỳ nguy hiểm: tốc độ xả mã nguồn của các mô hình AI đã vượt xa khả năng đọc hiểu và rà soát lỗi của con người. Dù một đoạn phần mềm do AI viết chỉ mất vài giây để tạo ra, báo cáo chỉ ra rằng hiện chỉ có 41% nhóm kỹ sư thiết lập được hệ thống công cụ kiểm tra tự động trước khi ghép code AI vào hệ thống chính, và chỉ khoảng một nửa (51% đến 55%) duy trì quy trình kiểm tra thủ công hoặc chuyển qua bộ phận kiểm thử độc lập.

Đáng lo ngại hơn, để giải quyết tình trạng con người không kịp đọc hết lượng code khổng lồ do AI viết ra, nhiều doanh nghiệp công nghệ đã nảy ra sáng kiến dùng một mô hình trí tuệ nhân tạo thứ hai đóng vai giám khảo để tự động chấm điểm và duyệt mã nguồn của mô hình AI thứ nhất. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế của TestMu AI chứng minh cách làm này lại phản tác dụng: các đội ngũ dùng AI để chấm bài cho AI lại chính là nhóm đẩy phần mềm "không một ai hiểu nổi" ra thị trường với tỷ lệ cao gấp gần hai lần (29%) so với những nhóm tự kiểm tra không dùng AI chấm chéo (15%).

Cùng ngày 21/11/2026, các chuyên gia kỹ thuật cũng lên tiếng cảnh báo về trào lưu lập trình theo cảm hứng (vibe coding) - nơi những người không rành về kiến trúc bảo mật hay phần cứng chỉ gõ yêu cầu bằng lời nói thông thường để AI tự viết toàn bộ chương trình điều khiển thiết bị, dẫn tới nhiều trường hợp mã lệnh sai lệch làm hỏng hoàn toàn bo mạch thiết bị đắt tiền hoặc mở toang cửa hậu cho tin tặc. Ông Asad Khan nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hàng loạt tập đoàn lớn vừa trải qua tuần lễ sập mạng dây chuyền vì lỗi cập nhật phần mềm, các tổ chức kỹ thuật bắt buộc phải áp dụng nguyên tắc kiểm định độc lập cho mọi dòng code do máy móc viết ra trước khi đưa vào vận hành thực tế.

Tổng hợp từ TechRadar