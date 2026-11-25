Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức.

Đáng chú ý, các đối tượng không chỉ gửi đường link độc hại nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập, chiếm quyền truy cập tài khoản mạng xã hội của người dân, cán bộ, công chức mà còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói, hình ảnh, qua mặt nạn nhân trong quá trình xác minh danh tính.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo, các đối tượng tiếp tục mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin hỏi vay, mượn tiền hàng loạt người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với cuộc gọi video giả mạo bằng AI

Trước diễn biến phức tạp của thủ đoạn trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn mạng xã hội, đặc biệt là những đường dẫn yêu cầu bình chọn cuộc thi, tham gia khảo sát, nhận quà hoặc xác thực thông tin.

Ngay cả khi đường link được gửi từ tài khoản của người thân, bạn bè hay lãnh đạo, người nhận cũng cần thận trọng, không cung cấp số điện thoại, mật khẩu hoặc mã OTP trên các trang web không rõ nguồn gốc. Đối với những tin nhắn, cuộc gọi đề nghị vay tiền hoặc chuyển khoản gấp, người dân cần xác minh danh tính người yêu cầu thông qua một kênh liên lạc độc lập. Cách tốt nhất là gọi trực tiếp đến số điện thoại di động thông thường hoặc gặp mặt để kiểm chứng.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo, dùng AI giả mạo người quen để lừa đảo. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đặc biệt, cơ quan công an lưu ý, ngay cả cuộc gọi video cũng có thể bị các đối tượng lợi dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói của người quen.

Để nhận diện, người dân có thể đặt những câu hỏi mang tính riêng tư mà chỉ người thân, bạn bè mới biết, chẳng hạn như kỷ niệm chung hoặc sự kiện vừa diễn ra. Đồng thời, cần chú ý các biểu hiện bất thường trong cuộc gọi video như hình ảnh thiếu tự nhiên, khuôn mặt đứng yên hoặc cử động môi không khớp với lời nói.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng lạ, không mang tên người thân, người quen khi chưa xác minh chính xác danh tính người nhận. Bên cạnh đó, mỗi người cần chủ động thiết lập xác thực hai yếu tố, sử dụng mật khẩu mạnh cho tài khoản Zalo và các ứng dụng mạng xã hội.

Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền kiểm soát, cần nhanh chóng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để khóa hoặc khôi phục tài khoản, đồng thời thông báo cho người thân, bạn bè nhằm tránh bị lợi dụng lừa đảo và trình báo cơ quan công an gần nhất.

Chiếm quyền tài khoản mạng xã hội để lừa đảo có thể bị xử lý hình sự

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác nhằm chiếm quyền điều khiển, thay đổi, xóa bỏ dữ liệu hoặc thu thập thông tin trái phép có thể bị xử phạt hành chính nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, theo điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP được cơ quan công an viện dẫn, hành vi này có thể bị xử phạt từ 50 đến 70 triệu đồng đối với cá nhân.

Ngoài ra, hành vi sử dụng trái phép tài khoản mạng xã hội của người khác hoặc tạo lập, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng có thể bị xử phạt theo các quy định tương ứng tại Điều 9, Điều 11 và Điều 14 của nghị định này.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội để mạo danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng.

Trong đó, tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo Điều 289 Bộ luật Hình sự có mức hình phạt cao nhất 12 năm tù. Tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 có mức hình phạt cao nhất 20 năm tù. Đối với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những yêu cầu vay tiền, chuyển khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội, kể cả khi người gửi là tài khoản của người quen. Việc xác minh trực tiếp qua kênh liên lạc đáng tin cậy là biện pháp quan trọng để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao.