Khi nhắc đến việc tái chế pin cũ để bảo vệ môi trường và lấy lại các kim loại đắt đỏ như lithium, coban hay niken, nhiều người thường hình dung ngay đến các lò luyện kim công nghệ cao. Thế nhưng trong thực tế vận hành tại các nhà máy xử lý rác thải điện tử, công đoạn tốn kém, nguy hiểm và gây tắc nghẽn lớn nhất lại nằm ở khâu đầu tiên: làm sao để phân loại được những núi pin cũ nát đủ mọi chủng loại được gom về từ khắp nơi trước khi đưa vào máy nghiền.

Khác với vỏ lon nhôm hay chai nhựa có thể gom chung vào một lò nấu, mỗi loại pin tiêu dùng - từ pin điện thoại thông minh, máy tính xách tay, bàn chải đánh răng điện, máy khoan cầm tay cho tới pin xe đạp điện - đều có công thức hóa học bên trong hoàn toàn khác nhau. Nếu để lọt một viên pin chứa hàm lượng lithium và coban cao vào sai dây chuyền xử lý của loại pin kẽm hoặc pin sắt, toàn bộ mẻ hóa chất tái chế không chỉ bị giảm chất lượng mà còn rất dễ bốc cháy hoặc phát nổ dữ dội, buộc các nhà máy lâu nay phải thuê hàng trăm công nhân đứng bên băng chuyền để nhặt và đọc chữ trên từng viên pin bằng mắt thường.

Pin đã qua sử dụng chờ tái chế. Ảnh minh họa: Mauro Cateb/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Để xóa bỏ công việc thủ công vừa chậm chạp vừa độc hại này, vào ngày 21/11/2026, công ty tái chế vật liệu năng lượng Redwood Materials - doanh nghiệp do cựu Giám đốc Công nghệ kiêm nhà đồng sáng lập Tesla JB Straubel thành lập tại bang Nevada (Mỹ) - đã chính thức công bố dây chuyền phân loại pin tự động hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Theo dữ liệu vận hành thực tế của Redwood Materials, hệ thống mới được đội ngũ kỹ sư hoàn thiện chỉ trong vài tháng nhưng đã đạt độ chính xác nhận diện vượt mức 98% với công suất xử lý lên tới hàng tấn pin phế thải mỗi giờ.

Quy trình hoạt động của dây chuyền bắt đầu từ việc các thùng chứa pin cũ hỗn độn được đổ vào một hệ thống cơ khí để tự động tách rời và xếp từng viên pin nối đuôi nhau thành một hàng dọc duy nhất trên băng chuyền tốc độ cao. Tiếp đó, từng viên pin sẽ chạy xuyên qua một đường hầm quét chuyên dụng được trang bị dày đặc camera độ phân giải cao và cảm biến đo trọng lượng để chụp lại toàn bộ hình dáng hình học, kích thước, cân nặng cũng như từng mảnh nhãn mác đã bị trầy xước, móp méo hoặc rách nát trên vỏ pin.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và cân nặng này được truyền tức thì về một cụm máy chủ gắn chip đồ họa (GPU) đặt ngay tại nhà xưởng, nơi mô hình AI do Redwood Materials tự huấn luyện từ kho dữ liệu hàng triệu mẫu pin tích lũy nhiều năm qua sẽ lập tức đối chiếu để phán đoán chính xác công thức hóa học bên trong viên pin rồi điều khiển cánh tay khí nén gạt nó sang đúng máng thu gom. Việc dùng AI giải quyết khâu phân loại rác thải độc hại không chỉ giúp Redwood Materials thu hồi hiệu quả nguồn nguyên liệu chiến lược như lithium, niken và coban ngay trong nước Mỹ để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, mà còn được giới chuyên gia đánh giá là minh chứng rõ nét cho giá trị thực chất của trí tuệ nhân tạo trong sản xuất công nghiệp.