Ai đang thực sự sở hữu "bộ não" AI của doanh nghiệp?

Nhìn vào ba động tác cốt lõi mà Mark Zuckerberg chỉ ra khi nói về sức mạnh của mã nguồn mở “lấy, chỉnh sửa và xây dựng” bản chất của quyền sở hữu nằm ở khả năng kiểm soát và tùy biến. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp hiện nay, câu trả lời cho câu hỏi "ai sở hữu AI của bạn?" lại là một đơn vị phát triển AI bên ngoài.

Mark Zuckerberg chia sẻ trên podcast mới nhất (Ảnh: Cleo Abram Podcast)

Toàn bộ kế hoạch vận hành của nhiều công ty đang đặt cược vào API của một nhà cung cấp duy nhất, trong khi động lực thương mại của bên cung cấp luôn là bán thêm càng nhiều token càng tốt. Khi thiếu năng lực tự chủ kỹ thuật, doanh nghiệp dễ dàng rơi vào thế bị động và thường xuyên lệch nhịp sau mỗi bản cập nhật.

Một đội ngũ có thể xây dựng luồng xử lý trên mô hình đang gây sốt tháng trước, nhưng chỉ cần nhà cung cấp đẩy bản cập nhật mới, một nửa số prompt có thể lập tức chệch hướng mà nội bộ không đủ khả năng tự khắc phục.

Song song đó, doanh nghiệp còn đứng trước nguy cơ bị cuốn theo lịch trình của bên thứ ba. Mọi thay đổi từ việc chi phí tăng lên, giới hạn tốc độ truy cập bị điều chỉnh đột ngột cho đến việc một phiên bản mô hình bị loại bỏ đều diễn ra theo kế hoạch của nhà cung cấp chứ không phải theo kế hoạch kinh doanh của công ty.

Quyền sở hữu AI thực thụ không dừng lại ở việc chọn mô hình nào, mà nằm ở toàn bộ lớp hạ tầng bên dưới, từ bộ quy tắc ràng buộc, hệ thống đánh giá đến dữ liệu và thông tin xác thực. Mọi thứ cần được đặt dưới tên và quyền kiểm soát của chính khách hàng.

5 trụ cột để làm chủ AI giống như làm chủ tên miền

Tuy nhiên, phát biểu của Mark Zuckerberg cũng đặt ra một phép thử thực tế cho các nhà lãnh đạo. Có một hệ sinh thái AI riêng không đồng nghĩa với việc chỉ chọn một mô hình ngôn ngữ lớn rồi cắm vào vận hành. Giá trị thực sự nằm ở toàn bộ lớp hạ tầng nằm bên dưới mô hình - nơi mọi cấu phần đều được đặt dưới tên và quyền kiểm soát của chính doanh nghiệp.

Nếu coi việc làm chủ AI tương tự cách một công ty sở hữu tên miền riêng, tầm nhìn của Zuckerberg chỉ trở thành hiện thực trọn vẹn khi doanh nghiệp nắm giữ năm nền tảng cốt lõi.

Llama, mô hình AI mã nguồn mở của Meta, đạt 1 tỷ lượt tải về (Ảnh: Unite AI)

Đầu tiên là bộ quy tắc giới hạn cho trợ lý AI. Doanh nghiệp phải tự đặt ra ranh giới rõ ràng. Trợ lý AI được phép truy cập vào đâu, tự giải quyết việc gì và bước nào bắt buộc phải chờ con người duyệt. Những quy tắc này cần nằm gọn trong hệ thống và tài khoản của công ty chứ không để bên ngoài chi phối.

Thứ hai là bộ tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng. Công ty cần có sẵn các bài kiểm tra để biết câu trả lời thế nào mới là chuẩn xác với công việc của mình. Nhờ đó, mỗi khi có công nghệ mới ra mắt, đội ngũ có thể chạy thử và biết ngay trong vài ngày liệu phiên bản mới có thực sự hữu ích hơn hay không.

Thứ ba là quyền kiểm soát dữ liệu. Dữ liệu nội bộ phải được giữ chặt trong hệ thống của doanh nghiệp, và mỗi trợ lý AI chỉ được xem đúng phần thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không mở cửa tự do cho các công ty cung cấp AI bên ngoài truy cập.

Thứ tư là lớp kết nối linh hoạt giữa trợ lý AI và công nghệ lõi. Lớp trung gian này giống như một đầu chuyển đổi, giúp doanh nghiệp dễ dàng thay thế công nghệ mới mà không làm đứt gãy công việc. Khi có giải pháp tốt hơn, việc chuyển đổi diễn ra mượt mà trong vài tuần mà không khiến cả đội ngũ bị đảo lộn.

Cuối cùng là sự am hiểu ngay từ bên trong tổ chức. Doanh nghiệp phải có người thực sự nắm rõ cách hệ thống đang vận hành. Khi câu lệnh AI bắt đầu cho ra kết quả sai lệch, công ty có thể tự tìm ra nguyên nhân và xử lý ngay, thay vì ngồi chờ nhà cung cấp hỗ trợ.

Khi mỗi bản cập nhật mô hình trở thành lợi thế cạnh tranh

Điểm mấu chốt trong lập luận của Mark Zuckerberg nằm ở khả năng xây dựng tiếp trên nền tảng của chính mình. Khi doanh nghiệp giữ vững năm lớp nền tảng bên trên, mỗi mô hình AI thế hệ mới ra đời sẽ không còn là cơn địa chấn làm vỡ cấu trúc cũ.

Thay vào đó, doanh nghiệp có thể đưa mô hình mới vào hệ thống, giữ nguyên toàn bộ quy trình, bộ quy tắc, dữ liệu và bài kiểm tra đã tích lũy. Khi ấy, "hệ sinh thái AI riêng" không chỉ là một khẩu hiệu tương lai, mà trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững giúp doanh nghiệp đi đường dài mà không bị đứt gãy nhịp phát triển.