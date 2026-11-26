Một loạt bài đăng lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua cho rằng TSMC đã ngừng cấp chip cho Xiaomi, OPPO và vivo. Thực tế phức tạp hơn: các hãng sản xuất chip theo hợp đồng đang phải xin phép Mỹ cho nhiều đơn hàng từ Trung Quốc, và việc giao hàng có thể bị chậm trong lúc chờ duyệt.

Nguyên nhân là quy định Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 16/11 và đăng Công báo Liên bang ngày 19/11, có hiệu lực ngay khi đăng. Quy định này chủ yếu nhắm vào việc Trung Quốc tiếp cận sức mạnh tính toán cho trí tuệ nhân tạo, kể cả qua các trung tâm dữ liệu đặt ở nước thứ ba. Riêng với các nhà máy sản xuất chip, nó thay đổi cách họ được phép làm việc với khách hàng Trung Quốc.

Trước đây, nhà máy như TSMC hay Samsung có thể tự kiểm tra thiết kế của khách, chẳng hạn dựa vào số lượng bóng bán dẫn trong chip, để xác định chip đó không thuộc diện bị kiểm soát. Quy định mới bỏ hai trong ba cách chứng minh như vậy đối với hãng thiết kế đặt tại Trung Quốc. Cách còn lại là hãng thiết kế nằm trong danh sách được Mỹ phê duyệt. Danh sách này có Nvidia, AMD, Apple, MediaTek và Realtek, nhưng chưa có công ty đại lục nào.

Với chip logic làm trên quy trình 16nm trở xuống (con số càng nhỏ, chip càng hiện đại), mặc định chúng được xem là thuộc diện kiểm soát. Hãng thiết kế muốn đặt hàng phải xin giấy phép từ Mỹ.

Theo thông tin chưa được xác nhận chính thức, TSMC đã yêu cầu các khách hàng Trung Quốc bị ảnh hưởng dừng đặt hàng trên 16nm trở xuống nếu chưa có giấy phép. Về nguyên tắc, các hãng này chỉ còn dùng được quy trình cũ hơn như 28nm và 40nm, và chip không được dùng bộ nhớ băng thông cao hay công nghệ đóng gói tiên tiến. TSMC cũng siết việc rà soát công ty mẹ, cổ đông lớn, đơn vị đóng gói và tuyến vận chuyển, kể cả các đơn đặt qua công ty con ở Đài Loan, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Đông Nam Á.

TSMC không xác nhận chi tiết nào. Công ty cho biết không bình luận tin đồn, đã biết quy định mới của BIS và sẽ tuân thủ. Samsung từ chối bình luận, dù có thông tin cho rằng hãng cũng tạm dừng giao một số chip cho khách Trung Quốc, trong đó có Kunlunxin, đơn vị chip của Baidu, và ByteDance.

Tên Xiaomi, OPPO và vivo xuất hiện vì họ nằm trong số khách hàng chip điện thoại của TSMC. Tuy nhiên, các báo cáo không nói rõ hãng nào đã nhận thông báo hay model nào bị ảnh hưởng. Xiaomi, OPPO và vivo chưa phản hồi.

Với điện thoại, mức tác động cần phân biệt theo loại chip. Quy định tính theo nơi đặt trụ sở của hãng thiết kế, không theo quốc tịch người mua. Vì vậy các chip chính trên nhiều mẫu máy của ba hãng, do Qualcomm của Mỹ và MediaTek của Đài Loan thiết kế, nhiều khả năng nằm ngoài tầm nhắm trực tiếp. Phần chịu ảnh hưởng rõ hơn là chip do chính hãng Trung Quốc thiết kế. Điển hình là chip XRING của Xiaomi, được cho là sản xuất tại TSMC trên quy trình 3nm, dù cả Xiaomi lẫn TSMC chưa xác nhận.

Các nguồn tin trong ngành cho rằng chip điện thoại nhiều khả năng cuối cùng vẫn được cấp phép. Rủi ro chính là thời gian duyệt kéo dài, làm chậm lịch sản xuất của các hãng điện thoại Trung Quốc. Những lô hàng đang trên đường vận chuyển khi quy định có hiệu lực được phép hoàn tất theo điều kiện cũ trong khoảng 30 ngày, tức đến cuối tháng 12. Quy định còn trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng, nên nội dung có thể được điều chỉnh sau khi hết hạn góp ý vào tháng 1/2027.