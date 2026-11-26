Những bức thư điện tử và biên bản điều tra nội bộ vừa bị rò rỉ của ông Jason Henderson - Chủ tịch phụ trách mảng hạ tầng cốt lõi Microsoft 365 - đã phơi bày bức tranh hỗn loạn đằng sau sự cố sập dịch vụ đám mây toàn cầu hôm 12/11. Trong tài liệu gửi đội ngũ kỹ sư, ông Jason Henderson gọi vụ tê liệt đồng loạt của hệ thống thư điện tử Exchange Online, ứng dụng Outlook và nền tảng họp trực tuyến Teams là sự cố gây hậu quả nặng nề nhất cho khách hàng trong toàn bộ lịch sử vận hành của Exchange Online, buộc tập đoàn phải ban bố tình trạng báo động đỏ (Code Red) để cải tổ toàn diện.

Biển hiệu Microsoft (ảnh minh họa). Ảnh: Wikimedia Commons

Theo kết quả mổ xẻ kỹ thuật trong biên bản nội bộ, thảm họa hôm 12/11 bắt nguồn từ một chuỗi sai lầm chồng chéo như hiệu ứng quân bài domino. Gốc rễ sâu xa là một lỗi khả năng mở rộng trên hệ điều hành Windows đã âm thầm tồn tại từ tháng 7 nhưng không được xử lý triệt để, dẫn đến tình trạng nghẽn khóa tại các máy chủ cổng kết nối. Đúng thời điểm xảy ra sự cố, hoạt động bảo trì định kỳ lại đang khiến gần 14% công suất máy chủ cổng kết nối của Microsoft nằm trong trạng thái ngoại tuyến.

Khi lưu lượng truy cập từ ứng dụng Teams gặp trục trặc và tự động chuyển hướng dự phòng sang các cụm máy chủ đang hoạt động, lượng truy cập khổng lồ đổ dồn vào hệ thống vốn đã thiếu hụt 14% công suất khiến toàn bộ mạng lưới quá tải dây chuyền. Nghiêm trọng hơn, trong lúc các kỹ sư trực chiến tìm cách khôi phục dịch vụ, chính các công cụ giám sát và chẩn đoán kỹ thuật nội bộ của Microsoft cũng bị tê liệt theo, đẩy đội ngũ vận hành vào tình trạng mù thông tin giữa tâm bão.

Chi tiết gây sốc nhất được ông Jason Henderson thẳng thắn chỉ ra trong thư nội bộ là tốc độ triển khai bản vá lỗi quá chậm chạp của gã khổng lồ phần mềm. Trong một sự cố gần đây, một bản sửa lỗi khẩn cấp dù đã được viết xong nhưng phải mất từ 5 đến 6 ngày mới có thể cập nhật phủ kín toàn bộ mạng lưới máy chủ trên thế giới. Để khắc phục điểm yếu chết người này, chiến dịch báo động đỏ của Microsoft đặt mục tiêu bắt buộc phải rút ngắn tổng thời gian từ lúc phát hiện lỗi đến khi triển khai bản vá trên phạm vi toàn cầu xuống chỉ còn tối đa 1 giờ đồng hồ.

Nguồn: Ars Technica, Neowin