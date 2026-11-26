Trên mạng xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều bài đăng giới thiệu dịch vụ cho thuê máy chủ Mac mini tại Việt Nam. Thay vì bán từng chiếc máy, các đơn vị tập hợp nhiều thiết bị Mac mini M4 và M4 Pro, đưa vào tủ rack tại trung tâm dữ liệu, kết nối Internet tốc độ cao rồi cung cấp quyền điều khiển từ xa theo tháng.

Mô hình này khá đơn giản: nhà cung cấp đầu tư phần cứng, thuê chỗ đặt máy, duy trì nguồn điện và đường truyền để thiết bị hoạt động 24/7. Khách hàng ở nước ngoài trả phí để sử dụng máy tính như thể đang ngồi trực tiếp trước một chiếc Mac mini tại Việt Nam.

Mức giá được giới thiệu dao động từ khoảng 100 USD đến vài trăm USD mỗi tháng, tùy cấu hình và dịch vụ đi kèm. Người thuê có thể chạy các công cụ AI như Claude Code, phát triển ứng dụng iOS bằng Xcode hoặc vận hành những tác vụ thương mại điện tử xuyên biên giới.

Hình ảnh các dàn máy Mac Mini của những bài đăng trên mạng xã hội

Một trong những lý do khiến mô hình này được chú ý là khả năng tiếp cận các dịch vụ quốc tế. Người dùng tại Trung Quốc đại lục gặp nhiều hạn chế khi truy cập trực tiếp vào một số nền tảng AI và dịch vụ trực tuyến phương Tây.

Thay vì mở Claude trên máy tính đặt tại Trung Quốc, khách hàng có thể điều khiển từ xa một chiếc Mac mini ở Việt Nam. Khi đó, kết nối từ máy Mac đến Claude đi qua mạng Internet tại Việt Nam, còn người thuê chỉ truyền thao tác và nhận hình ảnh màn hình.

Tuy nhiên, cho thuê máy tính không phải cách duy nhất để cung cấp quyền sử dụng Claude cho khách hàng Trung Quốc. Một phương thức khác được nhắc đến trong các bài đăng là bán lại credit thông qua API key.

Bán credit Claude với giá chiết khấu, người bán kiếm tiền thế nào?

Credit có thể hiểu đơn giản là hạn mức sử dụng dịch vụ được quy đổi thành tiền. Một số người sở hữu tài khoản Claude có lượng credit nhất định từ gói dịch vụ hoặc chương trình hỗ trợ dành cho startup. Thay vì tự sử dụng toàn bộ, họ đem bán lại cho người khác.

Để làm việc này, người bán tạo một API key gắn với tài khoản Anthropic của mình rồi chuyển mã này cho người mua. API key giống như chiếc chìa khóa cho phép một phần mềm gửi yêu cầu đến Claude. Khi người mua sử dụng, chi phí sẽ được trừ vào hạn mức của tài khoản gốc. Họ không nhất thiết phải biết mật khẩu hay đăng nhập vào tài khoản của người bán.

Giá giao dịch thường được tính theo một tỷ lệ gọi là rate. Chẳng hạn, rate 0,7 nghĩa là 1.000 USD credit được bán với giá 700 USD; rate 0,9 tương ứng 900 USD. Người mua được sử dụng dịch vụ với giá thấp hơn giá trị danh nghĩa, còn người bán thu tiền mặt từ lượng credit có sẵn.

Nếu credit được cấp miễn phí, khoản thu này gần như là lợi nhuận. Nếu đi kèm một gói thuê bao trả phí, lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào chi phí duy trì gói dịch vụ. Ngoài ra, một bên trung gian có thể thu gom credit từ nhiều người với rate thấp rồi bán lại với mức cao hơn để hưởng phần chênh lệch.

Nhưng người dùng tại Trung Quốc không thể đơn giản cầm API key rồi gọi trực tiếp đến Claude từ máy tính của mình. Một cách vận hành được mô tả là thông qua máy chủ trung gian, thường được gọi là relay hoặc transfer station.

Hệ thống này nhận yêu cầu từ khách hàng, dùng API key của tài khoản nước ngoài để gửi yêu cầu đến Claude, sau đó chuyển kết quả về cho người dùng. Như vậy, khách hàng chỉ làm việc với máy chủ trung gian, còn kết nối đến Anthropic được thực hiện từ hệ thống đặt ở nước ngoài.

Tài khoản người bán có thể bị khóa vì sao?

Rủi ro xuất hiện khi API key được chuyển cho người khác sử dụng. Dù người mua không đăng nhập vào tài khoản gốc, mọi yêu cầu gửi qua key vẫn gắn với tài khoản của người bán. Nếu hệ thống phát hiện lưu lượng bất thường hoặc hoạt động vi phạm điều khoản, tài khoản đứng tên người bán có thể bị ảnh hưởng.

Một người dùng Việt Nam cho biết anh từng bán credit từ các gói Claude Max và Team cho bên trung gian với mức chiết khấu khoảng 10-30%. Sau giao dịch, tài khoản của anh bị Anthropic khóa vĩnh viễn. Người này nghi ngờ bên mua thu gom credit để bán lại sang Trung Quốc, tuy nhiên việc không thể biết chắc người mua làm gì với các credit này chính là rủi ro thường trực của mô hình kinh doanh này.

Anthropic có cơ chế kiểm soát vị trí truy cập và các dấu hiệu sử dụng dịch vụ bất thường. Vì vậy, tài khoản đăng ký tại Việt Nam không có nghĩa mọi hoạt động sử dụng sau đó đều được chấp nhận khi Anthropic mới ban hành các chính sách mới nhằm hạn chế hoạt động từ thị trường Trung Quốc.

Điều khoản của Anthropic không cho phép người dùng tùy tiện chia sẻ thông tin đăng nhập hoặc bán lại quyền truy cập dịch vụ. Bởi vậy, ngay cả khi máy tính đặt tại Việt Nam và kết nối đến Claude bằng IP trong nước, điều đó cũng không đồng nghĩa hoạt động cung cấp tài khoản cho người khác sử dụng là hợp lệ.

Rủi ro còn nằm ở chính hạ tầng được cho thuê. Nếu khách hàng sử dụng máy tính hoặc đường truyền để lừa đảo, phát tán mã độc hay xâm nhập trái phép, thông tin thuê bao và dữ liệu kết nối có thể trở thành đầu mối phục vụ quá trình xác minh.

Người đứng tên thuê bao hoặc chủ sở hữu thiết bị không đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự cho mọi hành vi của khách thuê, nhưng vẫn có thể phải giải trình về vai trò và hoạt động liên quan.

Từ việc bán lại vài trăm USD credit đến đầu tư cả dàn máy Mac mini, thị trường dịch vụ AI xuyên biên giới đang mở ra những cách kiếm tiền mới. Nhưng khi quyền truy cập được chuyển qua nhiều lớp trung gian và người sử dụng thực tế không còn là chủ tài khoản, ranh giới giữa kinh doanh dịch vụ và vi phạm điều khoản của nền tảng trở nên rất dễ bị vượt qua.