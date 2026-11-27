Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies vừa chính thức công bố hệ điều hành tự phát triển HarmonyOS của hãng đã vượt qua cột mốc 100 triệu thiết bị cài đặt và hoạt động thực tế. Đây được xem là bước ngoặt mang tính sống còn trong chiến lược xây dựng một nền tảng phần mềm độc lập hoàn toàn với mã nguồn Android cũng như hệ thống dịch vụ di động của Google sau nhiều năm chịu các lệnh hạn chế công nghệ từ phía Mỹ.

Điện thoại Huawei P8 (ảnh minh họa). Ảnh: Maurizio Pesce/Wikimedia Commons

Theo thông tin từ trụ sở Huawei tại Thâm Quyến, cột mốc 100 triệu thiết bị được ghi nhận tổng hợp trên cả ba nhóm sản phẩm chủ lực là điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân đang vận hành các phiên bản HarmonyOS 5, 6 và 7. Kể từ thế hệ HarmonyOS Next (tức phiên bản 5 trở đi), Huawei đã cắt bỏ hoàn toàn nhân Linux và thư viện mã nguồn mở Android, đồng nghĩa với việc thiết bị chỉ chạy các ứng dụng được viết riêng cho kiến trúc của hãng.

Trong lịch sử ngành công nghiệp phần mềm di động, rất nhiều ông lớn công nghệ từng thất bại khi cố gắng tạo ra hệ điều hành thứ ba bên cạnh iOS của Apple và Android của Google vì không có đủ lập trình viên viết ứng dụng. Để vượt qua rào cản con gà và quả trứng này, Huawei đã dốc toàn lực phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ nội địa để chuyển đổi hàng loạt ứng dụng thiết yếu sang nền tảng mới.

Tính đến thời điểm cán mốc 100 triệu thiết bị, hệ sinh thái HarmonyOS đã ghi nhận hơn 12 triệu nhà phát triển phần mềm đăng ký tham gia, cung cấp hơn 460.000 ứng dụng và tiện ích dịch vụ phủ kín các nhu cầu từ thanh toán điện tử, ngân hàng, gọi xe, mua sắm cho đến trò chơi và công cụ văn phòng. Với quy mô người dùng đủ lớn để tự nuôi sống kho ứng dụng nội địa, Huawei đang từng bước củng cố vị thế độc lập về cả phần cứng lẫn phần mềm tại thị trường tỷ dân.

Nguồn: South China Morning Post