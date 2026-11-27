Từ cựu thợ làm bánh tự làm phim viễn tưởng đạt chục triệu lượt xem đến phim dài 78 phút chỉ tốn 58 triệu đồng, cuộc thi AIGC toàn cầu RunningHub cho thấy video AI Trung Quốc đã vượt khỏi thời kỳ clip ngắn để tiến lên màn ảnh rộng.