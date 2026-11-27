Là một trong những lãnh đạo ngành game ủng hộ mạnh việc ứng dụng AI, CEO Epic Games Tim Sweeney lại vừa công khai bức xúc với một rào cản khi sử dụng công nghệ này. Theo ông, hệ thống bảo vệ của Anthropic đã nhận diện nhầm công việc nghiên cứu hợp lệ thành hành vi chưng cất mô hình.

Trong bài đăng trên X, Sweeney cho biết ông đang làm việc với lý thuyết tập hợp thì bị Claude chặn. Đây là lĩnh vực toán học nghiên cứu các tập hợp và cấu trúc logic, có vai trò nền tảng trong nhiều ngành toán học và khoa học máy tính.

CEO Epic Games Tim Sweeney nói về trải nghiệm với Claude. Ảnh minh hoạ.

Làm toán nhưng bị nghi đang sao chép AI

“Nó thật rác rưởi và đã chặn một số công việc về lý thuyết tập hợp mà tôi đang làm, cáo buộc tôi chưng cất mô hình. Tôi chỉ nhập yêu cầu khoảng 1-2 giờ mỗi ngày bằng tài khoản công ty. Anthropic không thể cứ phá công việc của khách hàng như vậy”, ông Sweeney viết.

Điều khiến ông phản đối là cơ chế bảo vệ đã cản trở công việc mà ông cho là sử dụng bình thường. Theo lời Sweeney, thời lượng tương tác của ông chỉ ở mức vài giờ mỗi ngày, nhưng vẫn bị hệ thống nghi ngờ đang khai thác Claude để phục vụ việc huấn luyện AI khác.

Tim Sweeney cho biết Claude đã chặn công việc nghiên cứu lý thuyết tập hợp của ông vì nghi ngờ hành vi chưng cất mô hình. Ảnh: X.

Chưng cất mô hình, hay “distillation”, là cách sử dụng đầu ra của một mô hình mạnh để huấn luyện một mô hình khác học theo năng lực của nó. Trong những chiến dịch khai thác trái phép, bên thực hiện có thể thu thập lượng lớn câu trả lời hoặc quá trình suy luận để tái tạo một phần khả năng của mô hình gốc với chi phí thấp hơn.

Anthropic đã triển khai các biện pháp nhằm phát hiện và ngăn chặn hoạt động này. Trong bài viết công bố tháng 10, công ty cho biết hệ thống tập trung bảo vệ phần suy luận của Claude, đồng thời thừa nhận bộ lọc vẫn có thể nhận diện nhầm hoặc chặn yêu cầu vô hại, với tỷ lệ dưới 0,1% theo đánh giá của hãng.

Trải nghiệm được Sweeney mô tả cho thấy sự phiền toái khi một yêu cầu nghiên cứu bị xếp vào nhóm đáng ngờ. Với người đang dùng AI để giải quyết công việc, việc bị ngắt giữa chừng có thể khiến một cơ chế bảo vệ trở thành trở ngại trực tiếp cho chính khách hàng.

Chê cơ chế bảo vệ, vẫn khen năng lực Claude

Sau khi phát biểu ban đầu được đưa tin, Sweeney đã làm rõ đối tượng mà ông chỉ trích. “Tính năng chống chưng cất là rác rưởi. Nhìn chung, các mô hình tiên tiến nhất của Claude khá xuất sắc”, ông viết trong phần phản hồi.

Tim Sweeney làm rõ ông chỉ trích cơ chế chống chưng cất, đồng thời vẫn đánh giá cao các mô hình Claude hàng đầu. Ảnh: X.

CEO Epic Games từ lâu đã ủng hộ việc đưa AI vào phát triển trò chơi. Ông từng phản đối yêu cầu các cửa hàng game bắt buộc gắn nhãn nội dung sử dụng AI tạo sinh, cho rằng công cụ AI đang trở thành một phần phổ biến trong quy trình làm việc của nhà phát triển.

Epic cũng đang thúc đẩy ứng dụng AI trong các công cụ của mình, bao gồm hướng tích hợp những mô hình như Claude và Gemini vào Unreal Engine. Vì vậy, lời phàn nàn của Sweeney đến từ góc nhìn của một người muốn sử dụng AI nhiều hơn nhưng gặp rào cản trong quá trình làm việc.

Vụ việc đặt ra một bài toán thực tế cho các nhà cung cấp mô hình: bảo vệ công nghệ trước hành vi khai thác trái phép, đồng thời giữ cho khách hàng có thể nghiên cứu và làm việc bình thường. Với Sweeney, năng lực của Claude vẫn được đánh giá cao, còn cách hệ thống quyết định khi nào phải chặn người dùng mới là điều khiến ông nổi giận.