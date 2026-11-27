Sau một năm liên tục thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ, ngành AI Trung Quốc đang phải đối mặt với tương lai u ám. Những biện pháp hạn chế mới từ Anthropic và OpenAI khiến con đường tận dụng mô hình AI hàng đầu để huấn luyện sản phẩm cạnh tranh trở nên khó khăn hơn, thậm chí có nguy cơ kéo giãn khoảng cách công nghệ giữa hai nước.

Theo cuộc phỏng vấn do trang công nghệ Trung Quốc 36Kr thực hiện với một số nhà nghiên cứu trong ngành, dữ liệu trước đây có thể thu được chỉ sau một lần chưng cất nay đòi hỏi tới 10 lần thử nghiệm. Ngay cả khi đã có kết quả, các nhóm phát triển vẫn phải tiếp tục sàng lọc và làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào huấn luyện.

Không còn dữ liệu giá rẻ

Chưng cất dữ liệu (distillation) là phương pháp sử dụng đầu ra từ một mô hình AI mạnh để huấn luyện mô hình khác. Thay vì phải tự xây dựng toàn bộ dữ liệu từ đầu, các nhóm phát triển có thể khai thác câu trả lời, cách lập luận và khả năng xử lý nhiệm vụ của mô hình hàng đầu để cải thiện sản phẩm của mình.

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Tuy nhiên, lợi thế đó đang dần biến mất. Từ tháng 9, Anthropic và OpenAI tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc khai thác dữ liệu hàng loạt từ mô hình của họ. Anthropic hạn chế một số tài khoản API mới chỉnh sửa lịch sử hội thoại Claude, qua đó ngăn người dùng tận dụng chức năng này để lấy toàn bộ quá trình lập luận của mô hình.

OpenAI cũng cấm hoặc hạn chế các tài khoản giả mạo có dấu hiệu thu thập nội dung lập luận với số lượng lớn, đồng thời siết quy trình đăng ký để ngăn những nhóm này liên tục tạo tài khoản mới.

Đến tháng 10, Anthropic cho biết lượng dữ liệu lấy từ Claude thông qua các hoạt động chưng cất trái phép đã giảm khoảng 90-99%. Con số này cho thấy những biện pháp bảo vệ đang phát huy tác dụng, đồng thời làm suy giảm một nguồn dữ liệu quan trọng đối với các nhóm phát triển mô hình AI muốn bắt kịp những công ty dẫn đầu.

Theo nguồn tin từ The Information, các nhà nghiên cứu DeepSeek được cho là đã đánh giá nội bộ rằng khoảng cách giữa những mô hình AI hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc có thể tăng từ mức 3-6 tháng hiện nay lên khoảng 9 tháng nếu các kênh chưng cất dữ liệu bị đóng hoàn toàn.

Trong khi nguồn dữ liệu từ các mô hình Mỹ ngày càng khó tiếp cận, các công ty Trung Quốc cũng phải tìm cách xây dựng nguồn dữ liệu riêng. ByteDance, Tencent và Alibaba đang tuyển dụng chuyên gia từ nhiều lĩnh vực để tạo câu hỏi và dữ liệu huấn luyện chuyên sâu.

Những lĩnh vực như y tế, luật, tài chính và sản xuất đòi hỏi người có kiến thức chuyên môn tham gia xây dựng, đánh giá dữ liệu. Điều này khiến quá trình chuẩn bị dữ liệu trở nên phức tạp và tốn nguồn lực hơn.

Áp lực càng lớn khi nguồn cung chip AI tiên tiến bị siết chặt

Khó khăn về dữ liệu không phải vấn đề duy nhất. Các công ty AI Trung Quốc còn phải đối mặt với những hạn chế của Mỹ đối với việc tiếp cận GPU tiên tiến, loại phần cứng có vai trò quan trọng trong quá trình huấn luyện các mô hình quy mô lớn.

Washington đã hạn chế xuất khẩu những dòng chip AI tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc. Sau khi con đường nhập khẩu trực tiếp bị thu hẹp, một số doanh nghiệp tìm cách thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu đặt ở nước ngoài.

Tuy nhiên, biện pháp mới của Bộ Thương mại Mỹ, có hiệu lực từ ngày 19/11, tiếp tục nhắm vào kênh tiếp cận gián tiếp này. Theo quy định, các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cung cấp năng lực tính toán đáng kể cho doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc phải xin giấy phép.

Ông Jensen Huang, CEO NVIDIA. Ảnh NVIDIA

Quy định mới khiến kế hoạch tiếp cận chip Nvidia Blackwell thông qua hạ tầng ở nước ngoài của một số công ty bị ảnh hưởng. Moonshot AI đã hủy thỏa thuận trị giá 150 triệu USD nhằm thuê năng lực tính toán sử dụng chip Blackwell tại một trung tâm dữ liệu ở Indonesia. Công ty này cũng đối mặt nguy cơ kéo dài chu kỳ ra mắt mô hình mới từ khoảng 6 tháng lên 12 tháng do mất quyền tiếp cận một phần năng lực tính toán ở nước ngoài.

Trong khi đó, Z.AI đã trì hoãn mô hình GLM-5.5 với quy mô dự kiến khoảng 3.000 tỷ tham số. Những hạn chế mới về năng lực tính toán có thể đẩy thời điểm phát hành sản phẩm này sang quý I/2027.

Việc chuyển sang chip nội địa cũng chưa thể giải quyết ngay bài toán. Huawei đã có chip Ascend được điều chỉnh để chạy một số mô hình AI Trung Quốc, còn Meituan từng mất khoảng 3 năm để xử lý các vấn đề tương thích phần mềm, kết nối và độ ổn định trước khi huấn luyện LongCat-2.0 trên 50.000 GPU nội địa. Dù vậy, phần lớn hoạt động huấn luyện tại các công ty phát triển mô hình hàng đầu vẫn phụ thuộc vào GPU Nvidia. Việc chuyển đổi đòi hỏi thêm thời gian và công sức kỹ thuật.

Như vậy, các công ty AI Trung Quốc đang bị kẹt trong hai bài toán: tìm nguồn dữ liệu chất lượng cao thay thế cho dữ liệu khai thác từ mô hình Mỹ, đồng thời bảo đảm đủ năng lực tính toán để huấn luyện thế hệ sản phẩm tiếp theo. Khi cả hai nguồn lực quan trọng đều trở nên khó tiếp cận, lợi thế về tốc độ phát triển từng giúp các mô hình Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với đối thủ Mỹ có nguy cơ suy giảm.