Tuy nhiên, phía sau mỗi buổi livestream là hàng giờ chuẩn bị, luyện tập và nỗ lực không ngừng.

Từ những người biểu diễn đến các nhà quản lý agency, các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam trên Bigo Live như Tiên Chocopie, Thỏ Cute, Nấm Babi, Như Babi, Trác Trác và Cô Milk đã tạo dấu ấn riêng theo nhiều cách khác nhau. Hành trình của họ cho thấy sự tận tâm phía sau quá trình phát triển, cũng như cách họ biến tài năng và trải nghiệm thành những cơ hội vượt ra ngoài livestream .

Tôn vinh cá tính, sự sáng tạo và phong cách riêng

Mỗi nhà sáng tạo đều mang đến màn hình một màu sắc riêng. Dù thông qua thời trang, các màn trình diễn hay những khoảnh khắc tương tác trực tiếp, mỗi người đều có cách kết nối riêng với khán giả và câu chuyện độc đáo của mình.

Thỏ Cute (BIGO ID: Tho.cute) gây ấn tượng với phong cách thời trang đặc trưng, trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của cô. Cá tính và gu thời trang riêng đã giúp cô giành danh hiệu Top 1 cuộc thi Dress Queen tại BIGO SUMMER 2026, nơi cô nổi bật nhờ những lựa chọn thời trang và phong cách độc đáo.

Trong khi đó, Nấm Babi (BIGO ID: Embe_xinhyeu) ghi dấu ấn nhờ sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Đại diện Việt Nam tham dự MISS BIGO 2026, cô đã xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1, đồng thời được ghi nhận trên sân khấu quốc tế.

Tiên Chocopie (BIGO ID: HG.TIEN9999) (Photo: Bigo Live)

Tiên Chocopie (BIGO ID: HG.TIEN9999) thể hiện bản lĩnh thi đấu qua hàng loạt thành tích trên Bigo Live. Sau khi giành vị trí Top 1 hạng mục Idol Battle tại BIGO Gala 2025, cô tiếp tục chiến thắng ở chính hạng mục này tại BIGO SUMMER 2026, đồng thời được vinh danh là Overall Champion – Nhà vô địch toàn cuộc.

Ca hát là một phần không thể thiếu trong các buổi livestream của Như Babi (BIGO ID: Nhubabine). Kể từ khi gia nhập Bigo Live vào năm 2020, cô đã thu hút khán giả bằng những màn trình diễn ca hát và xây dựng được cộng đồng người hâm mộ trung thành. Sự kiên trì và tận tâm đã giúp cô vươn lên vị trí Top 2 Super Idol trên Bigo Live Việt Nam.

Trác Trác (BIGO ID: Ntracagency) (Photo: Bigo Live)

Trong khi một số nhà sáng tạo tập trung phát triển tài năng cá nhân, những người khác còn đảm nhận vai trò đồng hành và phát triển tài năng cho các nhà sáng tạo khác. Trác Trác (BIGO ID: Ntracagency) kết hợp niềm đam mê ca hát với vai trò nhà sáng lập NTrac Agency. Bên cạnh lịch livestream cá nhân, cô còn hướng dẫn các nhà sáng tạo tại NTrac Agency phát huy tài năng và xây dựng dấu ấn riêng trên Bigo Live.

Tương tự, Cô Milk (BIGO ID: Teammilkno1) chia sẻ niềm đam mê ca hát và nhảy múa qua các buổi livestream, đồng thời dẫn dắt Team Milk. Thông qua agency của mình, cô hỗ trợ các nhà sáng tạo mới trau dồi kỹ năng và theo đuổi hành trình riêng trên Bigo Live.

“Livestream mang đến cho mọi người cơ hội thể hiện bản thân, phát triển tài năng và kết nối với nhiều khán giả hơn. Từ ca hát, thời trang đến biểu diễn và dẫn dắt cộng đồng, các nhà sáng tạo của chúng tôi mang đến Bigo Live những thế mạnh và góc nhìn khác nhau. Thành tích của họ không chỉ thể hiện sự sáng tạo cá nhân mà còn là sự tận tâm trong việc phát triển tài năng và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi hy vọng hành trình của họ sẽ truyền cảm hứng để nhiều nhà sáng tạo hơn khám phá tiềm năng và theo đuổi khát vọng của riêng mình”, đại diện Bigo Live Việt Nam chia sẻ.

Phát triển cộng đồng thông qua những kết nối ý nghĩa

Với người xem, livestream có thể trông khá đơn giản, nhưng để tạo ra nội dung hấp dẫn, nhà sáng tạo cần nhiều hơn việc bật camera. Từ lên kế hoạch lịch livestream, luyện tập kỹ năng đến tương tác với khán giả theo thời gian thực, họ phải cân bằng sự sáng tạo với tính nhất quán để duy trì sự kết nối với người xem.

Đối với Như Babi, việc duy trì lịch livestream đều đặn và không ngừng cải thiện khả năng ca hát đóng vai trò quan trọng trong hành trình của cô. Với sự hỗ trợ từ agency Titan trong việc lên kế hoạch sự kiện và định hướng nội dung, cô thường xuyên giới thiệu những ca khúc và ý tưởng mới để làm phong phú các màn trình diễn. Đồng thời, cô cũng ưu tiên tương tác với người hâm mộ và xây dựng mối quan hệ bền vững với cộng đồng khán giả.

Các nhà sáng tạo liên tục hoàn thiện phần trình diễn và phát triển những ý tưởng mới phù hợp với nhiều nhóm khán giả khác nhau. Tiên Chocopie, một trong những nhà sáng tạo hàng đầu của Bigo Live Việt Nam, đã tham gia nhiều cuộc thi và giành được các danh hiệu tại cả sân khấu BIGO Awards Gala toàn cầu lẫn BIGO SUMMER 2026 trong nước, qua đó thu hút đông đảo người hâm mộ ủng hộ.

Không chỉ các nhà sáng tạo cá nhân, những người đứng đầu agency cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tài năng và xây dựng cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau. Kể từ khi gia nhập Bigo Live vào năm 2017, Trác Trác đã phát triển NTrac Agency trở thành một trong 5 agency hàng đầu của Bigo Live Việt Nam. Việc quản lý các nhà sáng tạo tại Mỹ, Canada và Việt Nam mang đến không ít thách thức, đặc biệt trong việc điều phối lịch livestream giữa các múi giờ khác nhau và duy trì động lực cho các thành viên. Thông qua sự hướng dẫn nhất quán và văn hóa đội nhóm gắn kết, cô đã giúp NTrac duy trì vị thế cạnh tranh trong nhiều năm.

Tương tự, Cô Milk đã dành một thập kỷ phát triển tài năng thông qua Team Milk kể từ khi gia nhập Bigo Live vào năm 2016. Cô tập trung đào tạo các nhà sáng tạo về ca hát và nhảy múa, đồng thời hỗ trợ các buổi livestream hằng ngày và hoạt động tham gia sự kiện. Trong bối cảnh ngành livestream không ngừng thay đổi, cô tiếp tục tìm kiếm tài năng mới, phát triển những nhà sáng tạo hiện tại và đưa ra các ý tưởng mới để giúp agency duy trì sức cạnh tranh.

Những hành trình này cho thấy sự tận tâm cần thiết để xây dựng các kết nối ý nghĩa và đưa cộng đồng đến gần nhau hơn, vượt qua mọi ranh giới địa lý.

Từ cộng đồng trong nước đến sân khấu quốc tế

Livestream mở ra nhiều cánh cửa cho mọi người, tạo cơ hội tiếp cận khán giả rộng hơn và được ghi nhận vượt ra ngoài cộng đồng địa phương.

Đối với Nấm Babi, việc đại diện Việt Nam tham dự Miss BIGO 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của cô. Cạnh tranh cùng các nhà sáng tạo đến từ 32 quốc gia, Nấm Babi đã xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 và được ghi nhận trên sân khấu quốc tế.

Tương tự, các sự kiện của Bigo Live như BIGO SUMMER và BIGO Awards Gala đã tạo cơ hội để các nhà sáng tạo Việt Nam tỏa sáng trên sân khấu toàn cầu. Thỏ Cute là một trong 9 thần tượng được lựa chọn tham gia BIGO SUMMER – Phuket Adventure tại Thái Lan, trong khi Tiên Chocopie từng đại diện Việt Nam tại BIGO Awards Gala tổ chức ở Singapore và Hàn Quốc.

Những trải nghiệm này cho thấy livestream có thể mở ra cơ hội để các nhà sáng tạo được ghi nhận, mở rộng cộng đồng và xây dựng kết nối trên toàn thế giới. Bigo Live tiếp tục cam kết đồng hành cùng các nhà sáng tạo và cộng đồng trong hành trình phát triển, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để họ đưa tài năng vượt khỏi màn hình livestream và tỏa sáng trên những sân khấu lớn hơn.