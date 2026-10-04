Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành xây dựng: Xi măng "sống" có thể xây nhà trên sao Hoả, bền ngang vật liệu thông thường

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại vật liệu được ví như "xi măng sống", có khả năng biến đất hoặc lớp vật chất rời trên bề mặt hành tinh thành nguyên liệu xây dựng. Công nghệ này được kỳ vọng có thể ứng dụng cho các căn cứ phục vụ con người trong những nhiệm vụ dài ngày trên sao Hỏa.

Thành phần của vật liệu tương đối đơn giản, gồm đất, gelatin và nấm men Saccharomyces cerevisiae được biến đổi gen. Nhóm nghiên cứu tạo ra chủng nấm men có khả năng sản xuất các protein với độ bám dính cao. Một trong số đó có đặc tính tương tự protein giúp bám chặt vào đá và các bề mặt khác.

Trong hỗn hợp, những protein này đóng vai trò chất kết dính, trong khi gelatin tạo thành hydrogel bao quanh vật liệu. Hỗn hợp ban đầu có dạng sệt và có thể được phun qua đầu phun của máy in 3D để tạo thành các cấu trúc phức tạp.

Đáng chú ý, phương pháp này còn tận dụng chính điều kiện khắc nghiệt của sao Hỏa để đông cứng vật liệu. Hành tinh này có khí quyển rất mỏng, chỉ bằng khoảng 0,6% Trái Đất, cùng nhiệt độ trung bình khoảng -53 độ C. Trong môi trường như vậy, nước trong hỗn hợp sẽ đóng băng rồi thăng hoa, tạo hiệu ứng gần giống quá trình đông khô.

Sau quá trình này, gelatin, protein kết dính do nấm men tạo ra và các hạt khoáng liên kết thành một mạng lưới nhẹ, xốp nhưng có độ bền lớn.

Trong thử nghiệm, vật liệu đạt cường độ chịu nén 12 MPa và cường độ chịu uốn 6 MPa, tương đương một số loại bê tông nhẹ, cường độ thấp trên Trái Đất. Vật liệu cũng có thể được phân tách và tái sử dụng.

Nếu có thể mở rộng quy mô, công nghệ này giúp giảm lượng vật liệu xây dựng phải vận chuyển từ Trái Đất. Về lý thuyết, các nhiệm vụ chỉ cần mang theo vật liệu sinh học ban đầu, thiết bị xử lý và hệ thống in 3D, sau đó sử dụng đất tại sao Hỏa làm nguyên liệu chính.

Tuy nhiên, công nghệ mới ở giai đoạn thử nghiệm. Nhóm nghiên cứu hiện mới sử dụng cát thay cho đất sao Hỏa, trong khi vật chất thực tế trên hành tinh này có đặc tính khác.

Theo IE