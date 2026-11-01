Vũ khí siêu thanh tầm xa Dark Eagle (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Ngày 25/11, trang tin quốc phòng Breaking Defense dẫn lời Trung tướng Frank Lozano cho biết, hệ thống Dark Eagle đã được trang bị đầy đủ và sẵn sàng triển khai ngay lập tức.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/11, ông Lozano khẳng định Dark Eagle đã sẵn sàng chiến đấu và có thể được triển khai ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các đơn vị quân đội Mỹ cũng đã có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để vận hành hệ thống này.

Tuy nhiên, ông Lozano không tiết lộ thời điểm và địa điểm triển khai khẩu đội tên lửa.

Dark Eagle là tên lửa siêu vượt âm phóng từ mặt đất, có thể đạt tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh, tương đương hơn 6.100 km/h, với tầm bắn ước tính gần 2.800 km.

Khả năng cơ động và thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay khiến tên lửa này khó bị phát hiện, theo dõi và đánh chặn.

Được thiết kế để tấn công các cơ sở trọng yếu của đối phương từ khoảng cách xa, với thời gian cảnh báo ngắn, Dark Eagle được đánh giá là một trong những loại vũ khí có khả năng làm thay đổi cục diện chiến tranh hiện đại. Chi phí mỗi quả tên lửa ước tính khoảng 40 triệu USD.

Việc triển khai Dark Eagle diễn ra muộn hơn khoảng ba năm so với mục tiêu ban đầu của Lục quân Mỹ.

Hồi tháng 7/2025, Mỹ đưa hệ thống Dark Eagle tới Úc tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Talisman Sabre. Tuy nhiên, hoạt động này chưa đánh dấu việc triển khai một khẩu đội tên lửa hoàn chỉnh có khả năng tác chiến.

Đây là lần đầu tiên Lục quân Mỹ triển khai đầy đủ các thành phần của hệ thống Dark Eagle, bao gồm tên lửa, bệ phóng, thiết bị chỉ huy và kiểm soát cùng đội ngũ quân nhân vận hành.

Trong những năm qua, Nga và Trung Quốc đạt được những bước tiến đáng kể trong phát triển và triển khai vũ khí siêu vượt âm. Việc Mỹ chính thức sở hữu một hệ thống tên lửa siêu vượt âm sẵn sàng chiến đấu đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc cạnh tranh quân sự giữa ba cường quốc.