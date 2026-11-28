Cầu Crimea. (Ảnh: Tass)

Các cuộc tấn công của Ukraine cách đây 10 ngày đã làm hư hại một phần cây cầu chiến lược nối bán đảo Crimea với lục địa Nga, đồng thời củng cố chiến dịch kéo dài nhiều tháng của Ukraine nhằm cắt đứt một tuyến tiếp tế của lực lượng Nga.

Theo các nguồn tin quân sự tiết lộ với tờ The Telegraph, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với các chỉ huy quân sự rằng ông muốn phá hủy phần còn lại của cầu Kerch.

"Mục tiêu của Tổng thống là phá hủy hoàn toàn cây cầu", một nguồn tin nội bộ nói với tờ báo, đồng thời cho biết các cuộc tấn công tiếp theo đang được chuẩn bị.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề đơn giản. Các chiến dịch trước đây đều có mức độ phức tạp cao, trong khi hệ thống phòng thủ của cây cầu nhiều khả năng đã được tăng cường trong những tuần gần đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea. Ông tuyên bố đã trực tiếp ra lệnh ngừng sử dụng cây cầu này cho việc vận chuyển thiết bị quân sự, đạn dược và nhiên liệu.

Phía Nga xác nhận, các cuộc tấn công gần đây của Ukraine đã gây hư hại nặng cho phần đường bộ của cầu Crimea, trong khi phần đường sắt chỉ bị hư hại nhẹ và đã được khôi phục.

Ông Putin tuyên bố Nga sẽ có “đòn đáp trả” đối với các cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời cảnh báo phản ứng của Mátxcơva sẽ “gây tổn thất lớn hơn nhiều so với những gì chính quyền Kiev đã gây ra cho cây cầu”.

Theo ông, trước đó Mátxcơva từng sẵn sàng xem xét khả năng đạt được thỏa thuận với Kiev về lệnh ngừng bắn tại Biển Đen hoặc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

“Sau các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea, chúng tôi sẽ không đàm phán. Chúng tôi sẽ đáp trả những cuộc tấn công này. Và tôi muốn mọi người biết điều đó”, ông Putin nhấn mạnh.

Trong mùa hè vừa qua, Ukraine đã tìm cách cô lập Crimea bằng các cuộc tấn công nhằm vào những tàu chở dầu cỡ lớn vận chuyển nhiên liệu tới bán đảo. Những diễn biến trên cho thấy Ukraine đã thay đổi cách tiếp cận, tập trung gia tăng sức ép lên các tuyến tiếp tế của lực lượng Nga.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 1.246 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 27 rạng sáng 28/11.

Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin thông báo đã có hơn 400 máy bay không người lái được phóng về phía thủ đô Nga trong đêm, trong đó 123 chiếc bị bắn hạ ở khu vực lân cận thành phố.